“Mưa đỏ” chính thức cán mốc 700 tỷ đồng trước khi rời rạp

Theo số liệu của Box Office Vietnam, đến 16h45 ngày 25/9, phim Mưa đỏ đã chính thức cán mốc doanh thu 700 tỷ đồng sau 35 ngày ra rạp.

Đây là thành tích chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Việt Nam, giúp tác phẩm củng cố vị thế bộ phim nội địa ăn khách nhất. Ở vị trí thứ hai, Mai (do Trấn Thành đạo diễn) hiện dừng ở mức 551 tỷ đồng.

Phim "Mưa đỏ" trở thành hiện tượng phòng vé Việt thời gian qua (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trước đó, trong thời gian công chiếu, phim Mưa đỏ liên tiếp lập kỷ lục phòng vé: Đạt 100 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày, cán mốc 200 tỷ đồng sau 6 ngày, vượt 300 tỷ đồng sau 9 ngày và chinh phục mốc 500 tỷ đồng chỉ sau 15 ngày ra rạp.

Sáng 25/9, trên fanpage chính thức, nhà sản xuất Mưa đỏ thông báo phim sẽ dừng chiếu sau hơn 1 tháng ra rạp. “Đứa con tinh thần” của đạo diễn Đặng Thái Huyền sẽ khép lại hành trình phòng vé vào ngày 29/9, trước khi được phát hành trên nhiều nền tảng khác để phục vụ khán giả.

“Tròn một tháng kể từ ngày khởi chiếu, Mưa đỏ đã có một hành trình thật đặc biệt, được khán giả cả nước đón nhận, sẻ chia và lan tỏa.

Bộ phim đã hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh của mình và quan trọng hơn cả là để lại dấu ấn trong trái tim người yêu điện ảnh. Mưa đỏ sẽ tiếp tục phục vụ khán giả tại rạp đến hết ngày 28/9, trước khi bắt đầu hành trình mới trên nhiều nền tảng để gặp gỡ thêm đông đảo công chúng", nhà sản xuất Mưa đỏ thông báo.

Điện ảnh Quân đội nhân dân và ê-kíp sản xuất phim cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến tình cảm nồng hậu của quý khán giả.

“Đây không chỉ là thành công của một bộ phim, mà còn là cột mốc ý nghĩa trong con đường làm nghề của chúng tôi - động lực để tiếp tục sáng tạo, mang đến những tác phẩm điện ảnh chân thành, giá trị và giàu cảm xúc”, đoàn làm phim chia sẻ.

Dưới bài đăng thông báo Mưa đỏ sắp khép lại hành trình ngoài rạp, nhiều khán giả đã để lại những bình luận xúc động, bày tỏ niềm tự hào và sự gắn bó đặc biệt với bộ phim.

Theo số liệu nhà phát hành công bố, Mưa đỏ đã thu hút hơn 8 triệu lượt khán giả. Hàng triệu người đã rơi nước mắt, đồng hành với niềm vui, nỗi buồn và số phận của các nhân vật. Bộ phim đã thực sự tạo nên cơn địa chấn chưa từng có đối với dòng phim chiến tranh - thể loại vốn kén khách và hầu như không bán được vé trước đây.

Sức hút đặc biệt của tác phẩm không chỉ khiến khán giả ngỡ ngàng mà còn làm giới chuyên môn bất ngờ. Trên mạng xã hội, nhiều gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt như Trấn Thành, Lý Hải, Trung Lùn, Hoàng Nam cùng các đồng nghiệp đã bày tỏ sự khâm phục và gửi lời chúc mừng ê-kíp.

Mưa đỏ còn ghi dấu kỷ lục đặc biệt khi trở thành bộ phim đầu tiên có những suất chiếu từ 6h30 sáng.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền gửi lời cảm ơn tới khán giả đã đồng hành cùng "Mưa đỏ" trong suốt chặng đường vừa qua (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền, thành công của Mưa đỏ không chỉ đến từ ê-kíp sáng tạo mà còn nhờ sự đồng hành của khán giả.

Trước thành công vang dội của Mưa đỏ, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho rằng đây là một “cơ hội vàng” để thúc đẩy dòng phim chiến tranh, cách mạng.

Ông nhấn mạnh, Cục Điện ảnh sẽ tiếp tục đưa thể loại này vào nhóm ưu tiên trong kế hoạch sản xuất bằng ngân sách Nhà nước, đồng thời triển khai đặt hàng theo hướng chọn lọc và khuyến khích xã hội hóa, hợp tác công - tư nhằm huy động thêm nhiều nguồn lực.

Không chỉ dừng ở khâu sản xuất, công tác quảng bá và phát hành cũng sẽ được chú trọng để phim chiến tranh “không chỉ xuất hiện trong các dịp lễ kỷ niệm, mà trở thành một dòng chảy thường xuyên trong đời sống điện ảnh Việt”.

Theo ông Cường, việc gắn kết chặt chẽ dòng phim này với giáo dục lịch sử, văn hóa và quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới là hướng đi cần thiết.

“Với sự kết hợp đồng bộ giữa chính sách, nguồn lực và chiến lược phát triển, tôi tin rằng dòng phim chiến tranh, cách mạng sẽ không dừng ở hiện tượng nhất thời, mà trở thành thế mạnh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của điện ảnh Việt Nam như một ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn”, ông nói.