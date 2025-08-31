Loạt ảnh sắp làm cô dâu đạt 7,1 triệu lượt thích của Selena Gomez

Trong bữa tiệc độc thân, Selena Gomez diện áo tắm khoe dáng vóc cân đối và đội khăn voan ở bãi biển. Ở một số hình ảnh khác, cô diện mẫu đầm cổ yếm, đính ngọc trai và khăn voan thêu chữ "bride to be" (Sắp làm cô dâu).

Trên Instagram, bộ ảnh trong tiệc độc thân của Selena Gomez thu hút hơn 7,1 triệu lượt thích nhưng nữ ca sĩ vẫn đặt chế độ khóa bình luận. Cô cũng không chú thích dưới loạt hình ghi lại những khoảnh khắc trong ngày quan trọng.

Selena Gomez vừa tổ chức tiệc chia tay cuộc sống độc thân tại Mexico (Ảnh: Instagram).

Được biết, tiệc độc thân của nữ ca sĩ diễn ra ở Cabo San Lucas (Mexico) ít ngày trước. Cô và những người bạn cùng tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ trên một du thuyền sang trọng trước ngày cô chính thức lên xe hoa.

Trong một số hình ảnh, Selena Gomez hé lộ hình ảnh căn phòng ấm cúng có nhiều bóng bay. Trên giường là 2 chiếc gối có in dòng chữ "S - B", viết tắt tên của nữ ca sĩ và hôn phu Benny Blanco.

Theo nguồn tin của People, hôn lễ của Selena Gomez và Benny Blanco dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới tại California (Mỹ). Sự kiện này sẽ có sự tham gia của những người bạn thân và người thân hai bên gia đình. Khách mời của đám cưới là nữ ca sĩ vừa thông báo đính hôn Taylor Swift và bạn trai Travis Kelce.

Selena Gomez đã có những khoảnh khắc đáng nhớ cùng bạn bè (Ảnh: Instagram).

Selena Gomez sẽ chia tay cuộc sống độc thân vào tháng 9 tới (Ảnh: DM).

Người trong cuộc tiết lộ Selena và Benny chọn tổ chức đám cưới cuối hè vì lịch trình của họ sẽ rất bận rộn vào mùa thu và mùa đông năm nay. Lịch trình của các khách mời nổi tiếng cũng tương tự.

Selena và Benny gặp khó khăn khi xếp lịch đám cưới khớp theo lịch trình dày đặc của cô bạn thân nổi tiếng Taylor Swift. Một người bạn cho hay: "Selena không tổ chức đám cưới chỉ để đón Taylor, nhưng cô ấy muốn Taylor tham dự và rất mong Taylor có thể đi cùng Travis".

Ngoài ra, nữ ca sĩ còn tăng cường an ninh cho đám cưới bởi có rất nhiều khách mời hạng A. Để đảm bảo sự riêng tư, Selena Gomez cũng đang cân nhắc yêu cầu tất cả khách mời không dùng điện thoại tại lễ cưới và tăng cường lực lượng an ninh.

Khoảnh khắc Selena Gomez diện áo tắm, đội voan cưới hút 7,1 triệu lượt người thích (Ảnh: Instagram).

Thời gian qua, Selena Gomez còn tích cực giảm cân, hoàn thiện vẻ ngoài. Dáng vẻ rạng rỡ của nữ diễn viên kiêm ca sĩ nhận được nhiều lời ngợi từ công chúng. Hôn lễ của Selena và Benny được xem là một trong những sự kiện đáng chờ đợi của làng giải trí.

Selena Gomez công khai hẹn hò với rapper, nhà sản xuất nổi tiếng Benny Blanco từ cuối năm 2023. Bạn trai từng hợp tác tạo nên ca khúc đình đám Single Soon của cô.

Benny Blanco, tên thật là Benjamin Joseph Levin, là nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ và rapper người Mỹ. Anh đã đạt được nhiều thành công trong ngành công nghiệp âm nhạc và là một trong những nhân vật quan trọng đằng sau những ca khúc nổi tiếng của các ngôi sao ca nhạc hàng đầu như: Katy Perry, Maroon 5, Rihanna, Ed Sheeran...

Selena Gomez và chồng tương lai Benny đã có những giây phút hạnh phúc bên nhau (Ảnh: Instagram).

Chồng tương lai của giọng ca nổi tiếng là người giản dị và không ngại phô trương tình cảm. Anh đồng hành với cô trong công việc cũng như những niềm vui trong cuộc sống. Selena từng bày tỏ tình cảm với Benny: "Anh ấy tốt hơn bất kỳ ai tôi từng hẹn hò. Đó là sự thật".

Trước khi đính hôn với Benny, Selena Gomez từng có nhiều cuộc tình ồn ào với các đồng nghiệp trong làng giải trí. Trong đó, dài hơi nhất là chuyện tình 8 năm với "hoàng tử nhạc pop" Justin Bieber.

Selena Gomez (SN 1992) được biết tới trong vai trò diễn viên, nhà làm phim, nữ doanh nhân. Cô bắt đầu sự nghiệp trong giới giải trí từ vai trò diễn viên nhí.

Selena Gomez hài lòng với chuyện tình yêu của Benny (Ảnh: Getty Images).

Trong sự nghiệp ca hát và diễn xuất, Selena đều gặt hái được những thành tích ấn tượng, cô đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín. Tạp chí âm nhạc Billboard (Mỹ) đưa Selena vào danh sách những nghệ sĩ thành công nhất từ năm 2010 đến nay.

Bên cạnh những hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Selena cũng rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Nữ ca sĩ là doanh nhân thành đạt với thương hiệu mỹ phẩm của riêng mình, Rare Beauty.

Selena Gomez đã trở thành tỷ phú USD với khối tài sản ước tính 1,3 tỷ USD. Cô chính thức gia nhập câu lạc bộ nữ nghệ sĩ tỷ phú USD cùng Rihanna và Taylor Swift từ năm 2024.