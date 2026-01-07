Công an Thái Nguyên khởi tố 3 "cò đất" làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 7/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hồng G., Hoàng Văn H. và Nguyễn Văn T. về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cơ quan chức năng, 3 bị can trên là nhân viên tư vấn bất động sản.

Cơ quan chức năng công bố lệnh khởi tố các bị can (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Trong quá trình bán các căn hộ nhà ở xã hội khu dân cư Đại Thắng, phường vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên, các bị can trên và Nguyễn Văn Th. (đối tượng thu mua nhà ở xã hội đề đầu cơ) đã làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để sử dụng làm hồ sơ khống, hợp pháp hóa thủ tục trái pháp luật để mua nhà ở xã hội.

Bước đầu, Công an tỉnh Thái Nguyên xác định có 304 đơn vị (trong đó có 67 đơn vị là cơ quan nhà nước, 234 đơn vị là tổ chức công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã…) thực hiện việc xác nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại khu dân cư Đại Thắng. Trong đó, nhiều hồ sơ có dấu hiệu sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Vụ án đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ các đối tượng liên quan.