Công an Thái Nguyên khởi tố 3 "cò đất" làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội
(Dân trí) - 3 nhân viên tư vấn bất động sản đã bị Công an Thái Nguyên khởi tố khi có hành vi làm giả hồ sơ để trục lợi nhà ở xã hội tại khu dân cư Đại Thắng.
Ngày 7/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hồng G., Hoàng Văn H. và Nguyễn Văn T. về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Theo cơ quan chức năng, 3 bị can trên là nhân viên tư vấn bất động sản.
Trong quá trình bán các căn hộ nhà ở xã hội khu dân cư Đại Thắng, phường vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên, các bị can trên và Nguyễn Văn Th. (đối tượng thu mua nhà ở xã hội đề đầu cơ) đã làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để sử dụng làm hồ sơ khống, hợp pháp hóa thủ tục trái pháp luật để mua nhà ở xã hội.
Bước đầu, Công an tỉnh Thái Nguyên xác định có 304 đơn vị (trong đó có 67 đơn vị là cơ quan nhà nước, 234 đơn vị là tổ chức công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã…) thực hiện việc xác nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại khu dân cư Đại Thắng. Trong đó, nhiều hồ sơ có dấu hiệu sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Vụ án đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ các đối tượng liên quan.
Dự án nhà ở xã hội khu dân cư Đại Thắng do Công ty cổ phần TNG Land, xã Sơn Cẩm, tỉnh Thái Nguyên, làm chủ đầu tư.
Dự án có quy mô 395 căn hộ nhà ở xã hội gồm 361 căn hộ chung cư cao tầng và 34 căn hộ liền kề thấp tầng, đã được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư và Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cấp giấy phép xây dựng.
Ngày 19/4/2024, Công ty cổ phần TNG Land đã ký hợp đồng với một số công ty để tư vấn và phân phối sản phẩm dự án.
Đến nay, chủ đầu tư Công ty cổ phần TNG Land đã ký kết hợp đồng mua bán trên 300 căn hộ với khách hàng, với tổng số tiền đặt mua nhà là trên 200 tỷ đồng.