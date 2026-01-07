Xử lý nhiều trường hợp dán quảng cáo sai quy định ở TPHCM

Công an TPHCM tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, kiên quyết xử lý các hành vi dán, treo, phát quảng cáo, rao vặt sai quy định nhằm bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và mỹ quan đô thị. Đồng thời, hưởng ứng Chiến dịch Xuân Tình Nguyện lần thứ 18 năm 2026, đoàn viên, thanh niên Công an TPHCM đã ra quân bóc xoá quảng cáo sai quy định tại nhiều tuyến đường, khu vực công cộng.

Qua rà soát, lực lượng chức năng ghi nhận tại khu vực chân cầu cao tốc Long Thành - Dầu Giây, Công an phường Phước Long, nhiều quảng cáo mới dán. Qua xác minh số điện thoại ghi trên quảng cáo, Công an phường đã mời P.C.C. (SN 1991) đến làm việc. Anh C. đã thừa nhận hành vi tự ý dán quảng cáo sai quy định.

Công an phường Phước Long đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, buộc anh C. tháo gỡ, làm sạch toàn bộ các quảng cáo đã dán, cam kết không tái phạm.

Công an mời người dán quảng cáo sai quy định lên làm việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, rạng sáng 6/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02) phát hiện một số đối tượng thực hiện hành vi dán quảng cáo sai quy định tại khu vực ấp 15, xã Đông Thạnh.

PC02 xác định 2 người liên quan gồm bà T.T.N. (SN 1981) và ông N.T.T. (SN 1989) và mời làm việc.

Bà N. khai đặt in quảng cáo dịch vụ rút hầm cầu thông qua mạng xã hội và thuê ông T. đi dán với giá 200.000 đồng/ngày. Làm được 3 ngày, 2 người đã bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Công an đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi quảng cáo trái phép; kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện vi phạm.

Đối với các tổ chức, cá nhân cố tình tái phạm hoặc có dấu hiệu liên quan đến hoạt động tội phạm sẽ bị Công an TPHCM xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, kể cả xem xét trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành.