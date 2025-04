Cuộc sống phủ đầy tình yêu của Selena Gomez bên hôn phu tương lai

Selena Gomez từng tâm sự về ước ao được tham dự prom (dạ tiệc cuối khóa). Cô kể lại, bản thân là ngôi sao nổi tiếng từ nhỏ, suốt ngày bận rộn với các dự án giải trí nên cô không có cơ hội tham dự các hoạt động như bạn bè cùng lứa. Trong đó, prom là điều khiến cô tiếc nuối.

Hiểu được mong muốn của bạn gái, Benny Blanco đã sắp xếp buổi chụp hình theo phong cách prom cho Selena Gomez nhân dịp cô sắp đón tuổi mới. Anh tự lên ý tưởng, đưa người yêu đi chụp ảnh. Những bức ảnh chung hạnh phúc của Benny và Selena được đăng tải trên nhiều trang báo quốc tế.

Selena Gomez hạnh phúc khi được chồng tương lai tổ chức buổi chụp hình theo phong cách prom để giúp cô thực hiện mong muốn từ khi còn đi học (Ảnh: Instagram).

Benny Blanco đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng. Sự tinh tế và chu đáo của Benny dần giúp anh ghi điểm với người hâm mộ Selena. Từ khi công khai mối quan hệ, Benny nhiều lần lên tiếng bảo vệ Selena, giúp cô trở lại với âm nhạc, luôn nở nụ cười rạng ngời hạnh phúc.

Selena Gomez công khai mối quan hệ tình cảm với Benny Blanco vào tháng 12/2023. Nhà sản xuất nổi tiếng luôn hộ tống bạn gái ca sĩ tham dự nhiều sự kiện lớn, ghi điểm bằng hành động lãng mạn, chu đáo dành cho người thương. Selena Gomez khẳng định chuyện tình với Benny Blanco là điều tuyệt nhất với cô.

Tháng 12/2024, Selena và Benny xác nhận đính hôn. Nhà sản xuất Benny cầu hôn bạn gái bằng chiếc nhẫn kim cương trị giá 250.000 USD (hơn 6,3 tỷ đồng). Quyết định đính hôn của Selena Gomez và Benny nhận được sự ủng hộ, chúc phúc từ bạn bè trong làng giải trí.

Cuộc sống của Selena Gomez phủ đầy tình yêu và hạnh phúc từ khi cô gắn bó với Benny (Ảnh: Instagram).

Với những người trong giới âm nhạc Mỹ, Benny Blanco là một tài năng và đứng sau nhiều tác phẩm nổi tiếng. Năm 2014, anh thành lập 2 nhãn hiệu riêng gồm Interscope: Mad Love Records và Friends Keep Secrets để dẫn dắt các nghệ sĩ như Ryan Beatty, Cashmere Cat, Rixton...

Nhạc sĩ sinh năm 1988 là nhà soạn nhạc và nhà sản xuất đứng đằng sau nhiều ca khúc đình đám như: Diamonds của Rihanna, Lonely của Justin Bieber, Teenage Dream của Katy Perry, Circus của Britney Spears. Anh còn hợp tác với các ngôi sao toàn cầu như nhóm nhạc Hàn Quốc BTS, Halsey, Khalid...

Nhà sản xuất 37 tuổi cũng cộng tác với bạn gái và tham gia sản xuất nhiều ca khúc nổi tiếng của cô như: Single Soon, Same Old Love, I Can't Get Enough và album mới nhất của cô.

Nhờ thành tựu đáng nể trong sự nghiệp, Benny từng nhận được hàng loạt giải thưởng danh giá với chủ yếu các hạng mục dành cho nhà sản xuất.

Benny là bạn thân lâu năm của Justin Bieber sau nhiều lần hợp tác chung. Tuy nhiên từ khi Benny công khai đính hôn với Selena, mối quan hệ giữa 2 người được xem là không còn được như xưa. Justin đã hủy theo dõi Benny vào đầu năm nay.

Selena Gomez nhận lời cầu hôn của Benny vào tháng 12/2024 (Ảnh: People).

Năm 2023, Benny ủng hộ Selena huy động cho quỹ Rare Impact Fund. Đây cũng là bước khởi đầu cho mối quan hệ từ bạn thành người yêu giữa hai người. Hơn một năm qua, anh luôn ở bên, âm thầm ủng hộ và bảo vệ Selena trên cả con đường sự nghiệp và đời sống cá nhân.

Ở tuổi 32, Selena Gomez là một tên tuổi lớn tại Hollywood, sở hữu nhiều thành tích đáng nể trong sự nghiệp ca hát và diễn xuất. Tạp chí âm nhạc Billboard (Mỹ) đưa Selena vào danh sách những nghệ sĩ thành công nhất từ năm 2010 đến nay.

Tháng 6/2024, tờ Bloomberg nhận định, Selena Gomez đã trở thành tỷ phú USD với khối tài sản ước tính 1,3 tỷ USD. Cô chính thức gia nhập câu lạc bộ nữ nghệ sĩ tỷ phú USD cùng Rihanna và Taylor Swift.