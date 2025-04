Selena Gomez, Rihanna lăng xê mốt mặc áo choàng tắm xuống phố

Không còn bị giới hạn trong phạm vi phòng tắm hoặc các khu nghỉ dưỡng, áo choàng tắm đang dần được sử dụng như một món đồ thời trang đường phố.

Trong thời gian quảng bá album I said I love you first, Selena Gomez và vị hôn phu Benny Blanco đã cùng nhau xuất hiện trước công chúng tại New York (Mỹ).

Trong tiết trời se lạnh, nữ ca sĩ kiêm diễn viên khoác lên mình chiếc áo lông màu vàng bơ, mang hơi hướng của xu hướng "áo choàng tắm xuống phố".

Để tạo sự cân bằng cho tổng thể, cô kết hợp với các món đồ cơ bản gồm áo thun cổ lọ trắng, quần bò ống loe màu xanh, bốt mũi nhọn trắng và khuyên tai tròn màu vàng.

Chiếc áo khoác đóng vai trò trung tâm, tạo điểm nhấn cho bộ trang phục có thiết kế đơn giản còn lại.

Trước Selena Gomez, phong cách này cũng từng được nhiều ngôi sao khác lăng xê. Tại Liên hoan phim Cannes 2024, diễn viên Isabelle Huppert xuất hiện trong thiết kế váy choàng trắng của Balenciaga đi kèm phụ kiện ánh kim.

Tương tự, nữ ca sĩ kiêm tỷ phú Rihanna cũng từng diện trang phục "áo tắm trễ vai" của hãng Jacquemus tại London.

Thiết kế trễ vai màu vàng bơ được Rihanna diện thuộc bộ sưu tập Thu - Đông 2024 La Casa của Jacquemus. Chất liệu lông vũ tái chế được sử dụng để tạo hiệu ứng thị giác tương đồng với bề mặt của áo choàng tắm.

Nữ ca sĩ hoàn thiện tổng thể bằng đôi giày cao gót ton-sur-ton, hoa tai đính đá và lớp sơn móng tay cùng sắc độ, mang đến sự hài hòa trong bảng màu trang phục.

Diễn viên Angelina Jolie cũng chọn khoác lên mình những thiết kế lông và len dáng dài, gợi liên tưởng đến trang phục mặc trong nhà.

Tại Tuần lễ Thời trang Paris Thu - Đông 2024, Kylie Jenner thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện trong bộ đồ lông đen mềm tạo cảm giác như vừa bước ra từ phòng tắm.

Cô táo bạo phối áo ngực lông cùng áo choàng tắm đồng chất liệu và hoàn thiện diện mạo mang hơi hướng mermaidcore (nàng tiên cá), tạo nên tổng thể vừa quyến rũ vừa cá tính.

Không chỉ có Rihanna và Kylie Jenner, Kim Kardashian cũng từng gây xôn xao khi khoác lên mình chiếc áo choàng tắm cỡ đại trong một bộ hình. Cô chọn thiết kế màu be làm từ chất liệu bông mềm mại, được cố định bằng đai eo, tạo nên một phong cách khác biệt so với cách khai thác xu hướng này từ các ngôi sao khác.

Ý tưởng biến tấu áo choàng tắm thành thời trang đường phố đã xuất hiện từ trước trên các sàn diễn.

Vào mùa thời trang 2018, thương hiệu Vaquera từng giới thiệu một thiết kế áo khoác lấy cảm hứng từ áo choàng tắm khổng lồ, bổ sung tùng váy (phụ kiện lót bên trong những chiếc váy dài, tạo độ phồng cho váy) giúp tạo phom phồng thay vì để rũ mềm như thông thường.

Balenciaga cũng từng giới thiệu một mẫu váy giống khăn tắm, có giá 925 USD (khoảng 23 triệu đồng), thuộc dòng sản phẩm unisex (phi giới tính). Thiết kế làm từ chất liệu bông, có thể được mặc bởi cả nam và nữ. Sản phẩm không xuất hiện trên sàn diễn mà được giới thiệu qua nền tảng trực tuyến của hãng.

Sự bùng nổ của xu hướng "áo choàng tắm xuống phố" cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong thời trang, khi ranh giới giữa trang phục mặc ở nhà với trang phục nơi công cộng dần bị xóa nhòa.

Việc những ngôi sao hạng A như Selena Gomez, Rihanna hay chị em nhà Kardashian - Jenner lựa chọn những trang phục mang phong cách áo choàng tắm khi xuất hiện trước công chúng đã góp phần thúc đẩy sự lan rộng của trào lưu này.

Ảnh: Blayzen, Daniele Venturelli, Neil Mockford, James Devaney, Wireimage, Instagram nhân vật