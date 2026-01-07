Phu nhân Tổng thống Venezuela "bị chấn thương nghiêm trọng" khi Mỹ đột kích

Đệ nhất Phu nhân Venezuela Cilia Flores (Ảnh: Reuters).

Phu nhân của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã bị “chấn thương nghiêm trọng” khi quân đội Mỹ đột kích vào khu dinh thự của 2 vợ chồng tại Caracas vào cuối tuần qua, theo lời luật sư của bà.

Bà Cilia Flores và chồng bà đã bị bắt giữ trong một chiến dịch quân sự của Mỹ bất ngờ diễn ra vào giữa đêm khuya rạng sáng 3/1.

Hai người đã lần đầu ra hầu tòa tại tòa án liên bang ở New York vào ngày 5/1, với những cáo buộc từ Mỹ rằng họ liên quan tới hành động buôn bán ma túy. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sử dụng các cáo buộc này để biện minh cho việc bắt giữ ông Maduro và vợ. Cả 2 người đều mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc từ phía Washington.

Tại phiên toà, ông Maduro cũng tuyên bố mình là Tổng thống của Venezuela, trong khi bà Flores giới thiệu bản thân trước thẩm phán là “Đệ nhất phu nhân của Cộng hòa Venezuela”.

Luật sư của bà Flores, ông Mark Donnelly, nói trước tòa rằng bà đã bị “chấn thương nghiêm trọng trong quá trình bị bắt giữ”, khi lực lượng quân sự của Mỹ đột kích vào khu dinh thự của họ ở Caracas, thủ đô của Venezuela vào cuối tuần qua.

Trước đó, trong một cuộc họp báo, ông Trump cho biết khi các cuộc đột kích tại Venezuela diễn ra, ông Maduro đã kịp chạy vào một phòng an toàn nhưng không thể đóng cửa kịp trước lực lượng đặc nhiệm của Mỹ.

Bà Flores xuất hiện tại tòa án với băng quấn trên mặt và, theo lời luật sư, bà than phiền bị bầm tím ở vùng xương sườn.

Luật sư của bà Flores nói với thẩm phán rằng bà có thể bị gãy xương sườn và cần được đánh giá y tế thêm. Luật sư của ông Maduro cho biết ông có các vấn đề sức khỏe và y tế nói chung và cũng cần được chăm sóc.

Khi được hỏi về các vết bầm tím, luật sư của bà Flores cho biết: “Thân chủ của chúng tôi vẫn giữ tinh thần tốt. Chúng tôi mong sớm xem xét và thách thức các bằng chứng mà chính phủ đưa ra".

Thẩm phán liên bang Mỹ Alvin Hellerstein đã yêu cầu các công tố viên phối hợp với luật sư Donnelly để bảo đảm bà Flores nhận được sự chăm sóc y tế cần thiết.

Trong khi đó, NBC dẫn nguồn tin từ một quan chức Mỹ cho biết, cả ông Maduro và bà Flores đều bị thương khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ họ. Theo các nguồn tin, ông Maduro và vợ ông bị bầm tím hoặc chảy máu, dường như do va phải tường hoặc cánh cửa của phòng an toàn trong khu dinh thự.

Một nguồn tin khác cho biết, ông Maduro và bà Flores đã được kiểm tra y tế trên máy bay đưa họ đi.

Theo ông Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, lực lượng Mỹ đã tiếp cận khu dinh thự ở Caracas vào khoảng 1h sáng và phá cửa xông vào, khiến 2 vợ chồng bị bất ngờ.

Lực lượng Mỹ đã tìm cách phá các cánh cửa lớn bằng cách sử dụng các thiết bị nổ gây choáng, loại chất nổ ít gây chết người tạo ra ánh sáng và âm thanh cường độ cao nhằm làm mất phương hướng.