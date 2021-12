Lee Dong Wook: "Ông chú tuổi 40" chất lừ và quyến rũ của màn ảnh xứ Hàn

Ở tuổi 40, Lee Dong Wook vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung và là một trong những "ông chú" độc thân chất lừ, tài năng của màn ảnh xứ kim chi.

Lee Dong Wook, sinh năm 1981, nhận được một số vai diễn khi vẫn còn là học sinh trung học và dùng số tiền kiếm được để hỗ trợ tài chính cho gia đình.

Anh từng theo học khoa Phát thanh Truyền hình và Nghệ thuật Truyền thông tại Đại học Joongbu (Hàn Quốc) và rất tích cực tham gia các bộ phim khác nhau như A Dreaming Family, Drama City, Precious Family.

Lee Dong Wook xuất thân là một người mẫu trước khi trở thành diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Hàn Quốc. Anh được khán giả châu Á biết tới sau thành công của bộ phim truyền hình Cô em họ bất đắc dĩ (My Girl), hợp tác cùng Lee Da Hae, Lee Joon Gi và Park Si Yeon.

Sự kết hợp xuất sắc giữa yếu tố lãng mạn và hài hước cùng diễn xuất tài tình của dàn diễn viên tài năng đã tạo nên thành công rực rỡ của bộ phim. Cô em họ bất đắc dĩ (My Girl) cũng là một trong những phim truyền hình ấn tượng nhất màn ảnh xứ Hàn và tạo cơn sốt tại các quốc gia châu Á những năm 2000.

Sau khi vụt sáng thành sao nhờ Cô em họ bất đắc dĩ, Lee Dong Wook đã lọt vào "mắt xanh" của nhiều đạo diễn và nhận được vô số lời mời tham gia các dự án phim khác nhau.

Bộ phim điện ảnh Arang, được lấy cảm hứng từ huyền thoại bí ẩn của ngôi làng Arang nơi có nhiều thẩm phán mới bị giết chết một cách khó hiểu, cũng là một dự án đáng nhớ trong sự nghiệp của Lee Dong Wook.

Diễn xuất của nam diễn viên sinh năm 1981 được đánh giá là đầy cảm xúc và lột tả một cách sâu sắc nội tâm nhân vật. Ngay sau đó, anh lại có sự thể hiện ấn tượng khi đảm nhiệm vai nam chính trong bộ phim Partner, đóng cặp cùng ngôi sao Kim Hyun Joo. Đây cũng là tác phẩm cuối cùng Lee Dong Wook tham gia trước khi lên đường nhập ngũ.

Hương tình đầu mà Lee Dong Wook đóng cặp cùng minh tinh Kim Sun Ah đã lọt vào danh sách những tác phẩm đáng xem nhất năm 2011, và khẳng định vững vàng vị trí của nam diễn viên 8X sau khi xuất ngũ.

Một tác phẩm đặc sắc và không thể không nhắc đến trong sự nghiệp diễn xuất của Lee Dong Wook chính là phim truyền hình Goblin. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên tài năng của Hàn Quốc như Gong Yoo, Kim Go Eun, Yoo In Na, Yook Sung Jae (BTOB) và Kim So Hyun đạt tỉ suất lên tới 19% ở tập cuối và trở thành một trong những bộ phim được đón nhận tích cực nhất trong lịch sử truyền hình xứ Hàn.

Trong phim, Lee Dong Wook vào vai thần chết với ngoại hình cực phẩm. Vai diễn này cũng mang về cho anh giải thưởng Diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Annual Dramafever Awards.

Lee Dong Wook hợp tác với Gong Yoo, Kim Go Eun trong Goblin (Yêu tinh).

Năm 2019, Lee Dong Wook quyết định rũ bỏ hình tượng lịch lãm, ngọt ngào quen thuộc để hóa thân thành một nha sĩ bí ẩn trong Người lạ đến từ địa ngục, bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện ăn khách cùng tên.

Phim đạt gần 4% tỷ suất người xem ở tập cuối cùng, một con số đầy ấn tượng cho tác phẩm kinh dị dài 10 tập. Vai diễn Seo Moon Jo do anh thủ vai với nụ cười biến thái, ánh mắt sắc lạnh và những hành động ghê rợn đã được khán giả đưa vào danh sách những nhân vật phản diện đỉnh cao nhất màn ảnh Hàn Quốc.

Năm 2020, tác phẩm Bạn trai tôi là Hồ Ly với sự góp mặt của Lee Dong Wook, Jo Bo Ah và Kim Bum đã "làm mưa làm gió" trên màn ảnh nhỏ. Một lần nữa, Lee Dong Wook khẳng định được tài năng diễn xuất và vẻ ngoài quyến rũ.

Năm 2021, Lee Dong Wook quyết định trở lại với dự án Bad And Crazy, một dự án thuộc thể loại siêu anh hùng kể về những sự kiện hỗn loạn xảy ra sau khi "kẻ xấu" mang siêu năng lực Ryu Soo Yeol (Lee Dong Wook) gặp gỡ "gã điên" đam mê công lý K (Wi Ha Joon). Phim sẽ chính thức lên sóng ngày 17/12 trên đài tvN (Hàn Quốc).

Khi được hỏi vì sao lại quyết định tham gia bộ phim, Lee Dong Wook cho biết: "Kịch bản của Kim Sae Bom thật tuyệt vời. Bản thân kịch bản đã rất thú vị nên tôi nghĩ bộ phim sẽ mang đến cho người xem một loại hình giải trí mới mẻ khác với những gì họ đã từng xem trước đây".

Nhân vật Ryu Soo Yeol của Lee Dong Wook là một thám tử tham nhũng và không để tâm đến công lý: "Ryu Soo Yeol không phải là một cảnh sát nhân đức hay xuất chúng. Anh ta sẵn sàng làm một số điều xấu vì tương lai và sự nghiệp. Anh ta nhắm mắt làm ngơ trước những điều tốt. Anh ta là một nhân vật nghĩ nhiều về lợi ích bản thân. Bạn sẽ thấy một khía cạnh mới của Lee Dong Wook mà bạn chưa từng thấy trước đây".

Lee Dong Wook cho biết, bộ phim mới của anh sẽ có những pha hành động mạnh mẽ và táo bạo do một đội ngũ võ thuật giàu kinh nghiệm hướng dẫn. Lee Dong Wook cũng khen ngợi tinh thần làm việc và sự hợp tác ăn ý với bạn diễn kém tuổi - Wi Ha Joon, ngôi sao của bộ phim Trò chơi con mực đình đám.

Bước lên đỉnh cao từ năm 2005 và trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp nhưng Lee Dong Wook vẫn giữ được phong độ, thể hiện khả năng diễn xuất thiên bẩm qua từng vai diễn. Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, anh hiện là một trong những nam diễn viên hạng A đình đám của màn ảnh xứ kim chi.

Sự thành công của Lee Dong Wook xuất phát từ tài năng diễn xuất cũng như nỗ lực không ngừng trong sự nghiệp. Anh là một trong những nam diễn viên chăm chỉ bậc nhất xứ Hàn khi không chỉ tích cực đóng phim, làm mới mình mà còn rất chăm chỉ góp mặt trong các chương trình truyền hình như Strong Heart, Produce X 101, Happy Together, Running Man hay Entertainment Weekly.

Nam diễn viên cũng là gương mặt đại diện được nhiều thương hiệu và tạp chí nổi tiếng săn đón nhờ vẻ ngoài "trẻ mãi không già" và gương mặt ăn hình ấn tượng. Lối sống giản dị, kín tiếng và nói "không" với scandal của Lee Dong Wook giúp anh chiếm được cảm tình của khán giả.

Lee Dong Wook từng công khai hò hẹn gần 4 tháng với "tình đầu quốc dân" Suzy vào năm 2018.

Năm 2018, Lee Dong Wook bất ngờ công bố hẹn hò với " tình đầu quốc dân" Suzy. Mối tình chú cháu cách nhau đến 13 tuổi đã gây xôn xao khắp châu Á và tốn rất nhiều giấy mực của báo chí. Tuy nhiên, chỉ sau 4 tháng bên nhau, họ tuyên bố chia tay.

Từng hợp tác với nhiều mỹ nhân của làng giải trí Hàn Quốc như Yoo In Na, Lee Da Hee, Kim Sun Ah nhưng Lee Dong Wook lại chưa từng dính nghi án "phim giả tình thật" với bạn diễn. Anh thú nhận, bản thân là một người khô khan, sống đơn giản, khác xa hình ảnh ngọt ngào và lãng mạn trên màn ảnh.

"Thành thật mà nói, tôi không phải người lãng mạn. Xem những vai diễn của tôi, mọi người đều nghĩ tôi thuộc loại người lãng mạn trong đời thực, nhưng rốt cuộc thì hoàn toàn không phải thế", "ông chú" 40 tuổi vẫn độc thân của màn ảnh Hàn Quốc chia sẻ.

Mi Vân

Theo Naver/Sina