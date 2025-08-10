Tổng thống Zelensky nêu nguyên tắc then chốt cho hòa bình ở Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Ông Zelensky đã ủng hộ tuyên bố từ các đồng minh châu Âu khẳng định rằng “con đường hòa bình ở Ukraine không thể được quyết định nếu thiếu Kiev”, trước thềm hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào tuần tới.

Trong tuyên bố chung được đưa ra tối 9/8, các nhà lãnh đạo Vương quốc Anh, Pháp, Italy, Đức, Ba Lan, Phần Lan cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh Kiev cần được tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào trong tương lai.

Tổng thống Mỹ và Nga dự kiến sẽ gặp nhau tại Alaska vào ngày 15/8.

Trong tuyên bố, các nhà lãnh đạo châu Âu hoan nghênh nỗ lực của ông Trump nhằm chấm dứt chiến sự nhưng nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán chỉ có thể diễn ra trong bối cảnh ngừng bắn hoặc giảm giao tranh. Châu Âu kêu gọi Mỹ duy trì chiến lược ngoại giao tích cực, tiếp tục hỗ trợ Ukraine và gia tăng áp lực lên Nga.

Ngày 10/8, ông Zelensky nhấn mạnh: "Cuộc chiến phải kết thúc một cách công bằng", đồng thời khẳng định các đồng minh đang bảo vệ lợi ích an ninh của châu Âu.

Trước đó, ông cũng cho rằng, những quyết định về tương lai của Ukraine được đưa ra mà không có sự tham gia của Kiev sẽ khó hiệu quả.

Nếu hội nghị giữa ông Trump và ông Putin diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ gặp nhà lãnh đạo Nga kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào đầu năm 2022. Lần cuối cùng mà ông Putin gặp một Tổng thống Mỹ là với ông Joe Biden tại Thụy Sĩ vào tháng 6/2021.

Điện Kremlin cho rằng đây sẽ là cuộc gặp “mang tính lịch sử”, đồng thời hy vọng rằng hội nghị tiếp theo sẽ diễn ra tại Nga.

Chi tiết về thỏa thuận tiềm năng chưa được công bố, nhưng ông Trump nói rằng việc chấm dứt chiến sự có thể sẽ liên quan đến “một số trao đổi lãnh thổ để đôi bên cùng có lợi". Tuy nhiên, ông Zelensky sau đó cho biết Ukraine sẽ không nhượng bộ về vấn đề này.

Hôm 9/8, Ngoại trưởng Anh David Lammy và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã họp với các đối tác Ukraine và châu Âu tại Anh.

Ông Zelensky đã gọi cuộc họp là mang tính xây dựng: “Tất cả các lập luận của chúng tôi đã được lắng nghe. Con đường hòa bình cho Ukraine phải được quyết định cùng nhau và chỉ cùng với sự góp mặt của Ukraine. Đây là nguyên tắc then chốt".

Theo giới chuyên gia, một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine có thể được ký kết vào tháng 9 nếu cuộc gặp sắp tới giữa lãnh đạo Mỹ và Nga thành công.

Đặc phái viên Mỹ James Witkoff, người trở về từ Moscow sau cuộc gặp với Tổng thống Putin, cho biết phía Nga đã bày tỏ sẵn sàng thảo luận về một lệnh ngừng bắn tạm thời. Tuy nhiên, thành công của các cuộc đàm phán sẽ phụ thuộc vào khả năng các bên đạt được thỏa thuận về các điều khoản cụ thể, bao gồm các vùng phi quân sự và cơ chế kiểm soát.

Mặt khác, trợ lý của nhà lãnh đạo Nga Putin, ông Yury Ushakov cho biết, Tổng thống Trump và Tổng thống Putin sẽ tập trung thảo luận về một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột Ukraine trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska.