Trung tâm tang lễ - hỏa táng Hoa viên Bình An: Quy mô, công nghệ hiện đại

Đây là dấu mốc quan trọng trong việc hoàn thiện hệ sinh thái tang lễ tích hợp, đồng thời thể hiện xu hướng phát triển của ngành dịch vụ hậu sự.

Trung tâm tang lễ hỏa táng được vận hành chuyên nghiệp và trang nghiêm (Ảnh: Hoa viên Bình An).

Trung tâm được đặt tại khuôn viên Hoa viên Bình An, tọa lạc tại xã Bình An (Đồng Nai), cách trung tâm TPHCM chỉ hơn 50 phút di chuyển theo cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Tổng diện tích trung tâm hơn 5.200m2, được quy hoạch khoa học và tích hợp đầy đủ 4 phân khu chức năng chính gồm: Khu hành lễ, Khu hỏa táng, Khu chờ thân nhân và Khu vật phẩm tâm linh.

Công nghệ hỏa táng thân thiện môi trường, vận hành hiện đại

Tâm điểm kỹ thuật của trung tâm là hệ thống lò hỏa táng Crawford Deluxe C1000S, sử dụng nhiên liệu LPG (khí hóa lỏng) với công nghệ đốt sạch hai buồng, giúp xử lý linh cữu hiệu quả, không khói, không mùi, không phát sinh chất độc hại ra môi trường. Đây là dòng lò cao cấp do tập đoàn Crawford (Mỹ) sản xuất, kiểm soát khí thải ra khỏi lò tuân theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ và quốc tế về kiểm soát ô nhiễm, đáp ứng hoàn toàn theo quy chuẩn Việt Nam.

Toàn bộ quy trình vận hành - theo dõi - kiểm soát được tự động hóa và hiển thị trên màn hình kỹ thuật số, giúp điều phối chính xác từng bước và tối ưu hiệu suất đốt. Thời gian trung bình cho mỗi ca hỏa táng 75-90 phút, đảm bảo xử lý trọn vẹn về mặt kỹ thuật cũng như yếu tố tâm linh, không vội vàng, không xáo trộn.

Bên cạnh đó, hệ thống khử mùi, lọc khí, điều áp và làm mát buồng đốt được đồng bộ theo chuẩn quốc tế, giúp giảm thiểu tối đa tác động môi trường xung quanh.

Không gian tổ chức tang lễ trang nghiêm và riêng tư

Khu hành lễ được bố trí riêng biệt, với diện tích sử dụng gần 600m2, có sức chứa hơn 150 người, được trang bị hệ thống âm thanh - ánh sáng - máy chiếu - điều hòa âm trần hiện đại. Thiết kế không gian kết hợp giữa yếu tố truyền thống và sự tối giản hiện đại, tạo cảm giác trang nghiêm, thanh tịnh cho các nghi lễ Phật giáo, Công giáo hoặc nghi lễ truyền thống theo yêu cầu của từng gia đình.

Người nhà cùng các kỹ thuật viên làm các thủ tục cuối cùng cho thân nhân quá cố (Ảnh: Hoa viên Bình An).

Ngoài khu vực chính, trung tâm còn có không gian chờ nghỉ cho thân nhân, phòng thay lễ phục, phòng kỹ thuật chuẩn bị linh cữu, khu vực hỗ trợ hậu cần riêng biệt. Khu vực vệ sinh, quầy tiếp tân, bàn đăng ký đều được bố trí khoa học, giúp đảm bảo trải nghiệm suôn sẻ cho khách trong quá trình tiễn đưa người thân.

Hài hòa giữa công nghệ hiện đại và giá trị văn hóa tâm linh

Để đáp ứng đầy đủ nhu cầu hậu sự, trung tâm còn tích hợp khu vật phẩm tâm linh, nơi trưng bày và cung cấp quách, hũ đựng tro, bài vị, lư hương, cùng các vật phẩm phục vụ thờ cúng. Đây là điểm nhấn kết nối giữa yếu tố tâm linh và các nghi thức hiện đại, giúp thân nhân thuận tiện chọn lựa khi tổ chức tang lễ và lưu tro.

Quang cảnh phòng hành lễ tại trung tâm (Ảnh: Hoa viên Bình An).

Trung tâm đồng thời liên kết trực tiếp với khu Chánh điện Vĩnh Nghiêm - “trái tim” tâm linh của toàn Hoa viên, nơi diễn ra các hoạt động thờ phụng cho các hương linh đã an táng, hỏa táng hoặc lưu tro tại đây.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt, ông Trần Mạnh Hoàn - Tổng giám đốc Hoa viên Bình An - cho biết: “Chúng tôi không chỉ xây dựng một trung tâm tang lễ - hỏa táng hiện đại, mà còn hướng tới kiến tạo một hệ sinh thái hậu sự hoàn chỉnh, nơi giá trị tâm linh được gìn giữ trọn vẹn và dịch vụ được vận hành chuyên nghiệp, đầy thấu cảm”.

Trung tâm tang lễ - hỏa táng Hoa viên Bình An không hoạt động như một cơ sở riêng lẻ, mà là mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái khép kín của Hoa viên Bình An - nơi đã có đầy đủ các dịch vụ từ quy hoạch mộ phần, chăm sóc cảnh quan, tổ chức cúng giỗ, lưu tro cốt, đến ứng dụng công nghệ số hóa thông tin...