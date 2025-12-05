Chi hội dược - nhà thuốc TPHCM thăm nhà máy Opella và trung tâm R&D

Tiêu chuẩn quốc tế cho năng lực cung ứng toàn cầu

Hiện nay, nhà máy Opella đạt chuẩn GMP-WHO, đồng thời đạt chứng nhận TGA-GMP (Úc) và MFDS-GMP (Hàn Quốc). Đây đều là những tiêu chuẩn khắt khe, được tập đoàn xem như thang đo kiểm chứng năng lực sản xuất và kiểm soát chất lượng chuẩn quốc tế.

Nhà máy Opella, nơi đặt Trung tâm R&D duy nhất của Opella tại châu Á, tọa lạc tại khu công nghệ cao phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM.

Toàn khu vực nhà máy rộng hơn 72.000m², công suất lên đến 90 triệu hộp sản phẩm mỗi năm. Trung tâm R&D duy nhất của Opella tại châu Á cũng được đặt trong khuôn viên nhà máy này; đồng thời là một trong bốn trung tâm R&D toàn cầu của tập đoàn, đóng vai trò phát triển công thức sản phẩm phù hợp với nhu cầu và điều kiện khu vực.

Hiện nay, nhiều sản phẩm mang thương hiệu Opella sản xuất tại đây đã đủ tiêu chuẩn xuất khẩu và lưu hành tại hơn 13 thị trường có yêu cầu cao như Úc, Singapore, Hàn Quốc, Philippines…

Đại diện Chi Hội dược - nhà thuốc TPHCM chia sẻ: “Việc doanh nghiệp sản xuất trong nước đạt được các chứng nhận GMP quốc tế là minh chứng cho năng lực sản xuất và kiểm soát chất lượng tiêu chuẩn toàn cầu. Điều này giúp dược sĩ thêm tự tin khi tư vấn cho bệnh nhân, đồng thời củng cố niềm tin của người tiêu dùng rằng thuốc và thực phẩm chức năng sản xuất tại Việt Nam có thể đạt chất lượng ngang tầm quốc tế”.

Chất lượng trong từng sản phẩm được kiểm chứng bằng công nghệ hiện đại

Trong khuôn viên nhà máy, các dược sĩ đã trực tiếp quan sát quy trình sản xuất hiện đại, nơi công nghệ tự động hóa được triển khai toàn diện nhằm đảm bảo tính nhất quán trong từng viên thuốc, từng chai sản phẩm.

Dược sĩ mục sở thị dây chuyền sản xuất nghiêm ngặt của Opella.

Để vào khu vực sản xuất, đoàn dược sĩ cần tuân thủ quy trình đảm bảo vệ sinh nghiêm ngặt: mặc đồ bảo hộ, đi qua các cửa ngắt gió để đảm bảo vô trùng. Tại khu vực sản xuất thuốc viên, các dược sĩ được giới thiệu quy trình khép kín từ khâu phối trộn nguyên liệu trong nồi kín, dập viên, bao phim, in trực tiếp lên viên thuốc đến đóng gói hoàn chỉnh.

Đối với các sản phẩm như thuốc nước dạng ống thủy tinh (ampoule), dây chuyền thực hiện hàn kín trực tiếp để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Mỗi công đoạn đều được vận hành bằng hệ thống tự động hóa cao, với sự hỗ trợ của robot Omron và hệ thống kiểm soát chất lượng theo thời gian thực.

“Điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là sự sạch sẽ, ngăn nắp trong từng khu vực sản xuất và cách mọi quy trình được tổ chức một cách khoa học, chặt chẽ. Từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đầu vào cho đến khi sản phẩm hoàn thiện, mọi công đoạn đều được giám sát nghiêm ngặt, thể hiện rõ cam kết của Opella trong việc đảm bảo chất lượng cao nhất cho từng sản phẩm”, đại diện đoàn tham quan nhận xét.

Hệ thống dây chuyền sản xuất tại Opella.

Chuyến tham quan là một hoạt động trong chuỗi hợp tác giữa Opella và Chi Hội dược nhà thuốc TPHCM, hướng đến mục tiêu kết nối và sẻ chia vì sức khỏe cộng đồng. Theo các dược sĩ tham gia, việc doanh nghiệp mở cửa nhà máy để giới thiệu quy trình sản xuất là hành động thể hiện sự minh bạch và tự tin vào chất lượng sản phẩm.

Lan tỏa hành trình sống khỏe chủ động

Opella là một trong những thương hiệu tiên phong toàn cầu trong lĩnh vực tự chăm sóc sức khỏe, với danh mục sản phẩm chuyên biệt lớn thứ ba thế giới về thuốc không kê đơn (OTC) và vitamin - khoáng chất - thực phẩm bổ sung (VMS).

Có mặt tại Việt Nam hơn 70 năm, Opella theo đuổi sứ mệnh nhất quán “Health in your hands - Sức khỏe trong tầm tay” bằng cách cung cấp các sản phẩm và giải pháp thúc đẩy thói quen tự chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng sống.

Thông qua việc mở cửa nhà máy, chia sẻ quy trình sản xuất và thể hiện năng lực R&D, Opella thể hiện cam kết minh bạch từ gốc, đặt dược sĩ vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển.

Bà Valentina Belcheva, Tổng giám đốc Opella Việt Nam và Campuchia, nhấn mạnh đội ngũ dược sĩ chính là lực lượng tuyến đầu trong hệ thống y tế cộng đồng, giữ vai trò là người tư vấn, đồng hành. Sự tận tâm và chuyên môn của họ mang lại giá trị ý nghĩa, giúp bệnh nhân được lắng nghe, được hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, điều trị đúng đắn.

“Minh bạch từ gốc là nền tảng xây dựng niềm tin. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cao, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời đồng hành cùng cộng đồng dược sĩ Việt Nam qua các chương trình đào tạo và hoạt động chuyên môn, giúp họ phát triển chuyên môn và tiếp tục đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt”, bà Valentina Belcheva bày tỏ.