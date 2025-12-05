Ba ô tô tông liên hoàn trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h30 ngày 5/12, trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, đoạn qua xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Hai xe tải mang biển kiểm soát 29H-403.xx, 89H-019.xx và ô tô 80A-041xx lưu thông trên cao tốc theo hướng Bắc - Nam đã xảy ra va chạm liên hoàn.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Văn Nguyễn).

Vụ tai nạn khiến ô tô tải 89H-019.xx hư hỏng nặng phần đầu, kính chắn gió vỡ nát; phần thùng xe tải 29H-403.xx chở hàng chuyển phát nhanh biến dạng; 8 tấm hộ lan trên cao tốc hư hỏng.

Nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông) phối hợp với đơn vị quản lý tuyến cao tốc và đường bộ đến hiện trường giải quyết vụ việc, phân luồng phương tiện.

Xe tải vận chuyển hàng chuyển phát nhanh bị vỡ thùng (Ảnh: Văn Nguyễn).

Theo đơn vị quản lý đường bộ, thời điểm xảy ra tai nạn có mưa phùn, mặt đường bình thường, hệ thống an toàn giao thông trên đoạn tuyến cao tốc được bố trí đầy đủ.

Vụ tai nạn không gây tắc đường, nhiều tài xế phương tiện khác được cảnh báo để di chuyển chậm qua vị trí nêu trên.