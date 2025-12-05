Xử lý vết nứt ở đèo Ngang, gần khu vực nhiều giun trồi lên mặt đất

Ngày 5/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Trọng Tuệ, Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ II.4, Cục Đường bộ Việt Nam, cho biết đang xử lý vết nứt dài gần 40m ở tuyến đường qua đèo Ngang, tỉnh Quảng Trị.

Theo ông Tuệ, sáng cùng ngày các công nhân đã nhồi dây đay, rải nhựa đường và cát để bịt vết nứt nhằm ngăn nước thấm xuống phía dưới. Đơn vị quản lý đường bộ tiếp tục theo dõi và báo cáo kịp thời khi xuất hiện hư hỏng phát sinh để đưa vào kế hoạch sửa chữa định kỳ năm 2026.

Đơn vị quản lý đường bộ xử lý vết nứt ở đèo Ngang (Ảnh: Nhật Anh).

Như Dân trí đã thông tin, mới đây ở tuyến đường qua đèo Ngang xuất hiện vết nứt kể trên kéo dài hàng chục mét, một số vị trí nứt rộng, có thể lọt ngón tay. Tình trạng này dẫn đến nguy cơ sạt lở hoặc rơi vỡ mặt đường.

Hiện tại, lưu lượng phương tiện qua tuyến đường trên không nhiều do người dân lựa chọn lưu thông qua hầm đèo Ngang. Ngay sau khi phát hiện vết nứt, lực lượng quản lý đường bộ đã căng dây, đặt biển cảnh báo để bảo đảm an toàn.

Hiện tượng giun trồi lên mặt đất rồi chết khô ở thôn Vịnh Sơn, xã Phú Trạch (Ảnh: Phạm Phương).

Đầu tháng 12, khu vực dưới chân đèo Ngang, thuộc thôn Vịnh Sơn, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, xuất hiện xác giun đất nằm chết la liệt trên các lối đi bê tông, sân vườn của người dân và kéo dài ra đến tận mép quốc lộ 1A.

Đáng chú ý, vị trí xuất hiện vết nứt ở đèo Ngang cách thôn Vịnh Sơn, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, nơi có tình trạng giun ùn ùn bò lên mặt đất rồi chết khô, không xa. Không ít người dân địa phương tỏ ra lo ngại trước 2 hiện tượng kể trên.