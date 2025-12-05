Tình tiết mới vụ đổ xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong ở Hà Nội

Sáng 5/12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Cao Văn Hùng (52 tuổi, trú tại phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) về các tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Hùng là kẻ đã đổ xăng, đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người tử vong và nhiều người khác bị thương xảy ra vào đêm 18/12/2024.

Tại phần thủ tục phiên tòa, bà Trần Thị Tiến (mẹ của nạn nhân Đ.T.N.) trình bày, sau khi xảy ra vụ án có một người đàn ông lạ mặt đến nhà và nói về việc Cao Văn Hùng đã thuê ông này với giá 30 triệu đồng để đốt quán cà phê nhưng người này không đồng ý. Người đàn ông trên không nói rõ tên tuổi, địa chỉ.

Trong lúc nói chuyện gia đình đã quay lại video. Theo dữ liệu từ video, thời điểm người đàn ông đến nhà bà Tiến vào ngày 11/6.

Hội đồng xét xử truy vấn về việc tại sao không cung cấp ngay video này cho cơ quan điều tra, đại diện gia đình bà Tiến cho biết đã cung cấp nhưng không được chấp nhận.

Bị cáo Cao Văn Hùng (Ảnh: Nguyễn Hải).

Sau ít phút hội ý, Hội đồng xét xử thông báo đây là tình tiết mới cần phải được giám định nên quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 11/2024, Cao Văn Hùng đến quán cà phê, đồ uống tại địa chỉ 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm cũ (nay là phường Đông Ngạc, Hà Nội).

Tại đây, Hùng gọi 1 lon bia và 1 bao thuốc lá. Khi thanh toán tiền, nhân viên của quán thông báo với Hùng hết 55.000 đồng nhưng bị cáo nói không có tiền.

Thấy vậy, một người khác bảo Hùng: “Sao uống bia không trả tiền?” rồi tát vào mặt bị cáo vài cái và nói: “Lần sau đi ăn, uống phải đàng hoàng, trả tiền cho người ta”. Sau đó, Hùng rời khỏi quán.

Hơn 21h ngày 18/12/2024, Cao Văn Hùng tiếp tục quay trở lại quán trên, ngồi uống bia một mình.

Uống được vài ngụm bia, Hùng yêu cầu nhân viên quán chỉ ra người đã đánh mình lần trước nhưng nhân viên quán nói không biết người đó là ai.

Lúc này, Hùng bị anh L.V.N. là khách của quán ngăn cản và đánh Hùng. Bực tức vì bị đánh, bị cáo đã đi mua xăng đổ vào xô nhựa, rồi mang về quán. Lúc này, trong quán đang có 2 nhân viên và 14 khách.

Hùng đổ xăng ra trước cửa quán rồi bật lửa đốt khiến xăng bùng lên cháy lớn trong quán và lan sang nhà xưởng bên cạnh của Công ty cổ phần công nghệ Vinmax.

Hậu quả vụ cháy khiến 11 người tử vong và 4 người bị thương. Vụ cháy cũng gây hư hỏng 1 ô tô, 8 mô tô và nhiều đồ vật, tài sản, thiết bị máy móc khác với tổng giá trị tài sản thiệt hại hơn 2,6 tỷ đồng.

Sau khi gây án, Cao Văn Hùng đã đến trụ sở Bộ Công an đầu thú và khai nhận hành vi giết người, hủy hoại tài sản của mình.

Được biết năm 1998, Hùng từng bị xử 6 năm tù về tội Cướp tài sản của công dân; năm 2005 bị phạt 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.