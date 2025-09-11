Tuấn Khải đến phim trường thăm Lê Khánh, giả vờ "ghen" với Quốc Trường

Hồi tháng 12/2024, Lê Khánh - Tuấn Khải làm tiệc kỷ niệm 10 năm về chung nhà, có sự tham gia của nhiều đồng nghiệp thân thiết. Trong buổi tiệc được tổ chức ở một nhà hàng tại TPHCM, cặp đôi diện lại đồ cưới, dành cho nhau những lời chia sẻ ngọt ngào.

Sau khi lần lượt sinh hai con trai vào năm 2018 và 2021, Lê Khánh tất bật trở lại phim trường, xuất hiện trong nhiều dự án lớn. Năm 2024, cô đóng phim điện ảnh Chị dâu của đạo diễn Khương Ngọc, được chồng hết lòng hỗ trợ, chăm sóc.

Thời gian qua, khi Lê Khánh tất bật trên phim trường "Chị ngã em nâng" của đạo diễn Vũ Thành Vinh, ông xã Tuấn Khải cũng thường xuyên bên cạnh, vừa quan sát vừa góp ý để các cảnh quay trở nên mượt mà hơn.

Ông xã Tuấn Khải (bìa trái) đến phim trường thăm Lê Khánh (Ảnh: Chụp màn hình).

Đặc biệt, trong phim này, Lê Khánh và Quốc Trường có mối quan hệ tình - tiền phức tạp. Khi theo dõi những phân cảnh tình cảm của Quốc Trường và Lê Khánh, diễn viên Tuấn Khải còn đóng góp ý kiến để cảnh quay trơn tru hơn.

Thỉnh thoảng, anh tỏ ra “ghen” với Quốc Trường một cách hài hước, tạo nên bầu không khí thoải mái cho cả đoàn. Khi Tuấn Khải không có mặt, Lê Khánh chủ động gọi điện "báo cáo tiến độ" với chồng, thậm chí nũng nịu đòi ông xã mang đồ ăn lên thăm mình.

Nữ diễn viên cho biết, nhờ cùng làm nghệ thuật, hai vợ chồng cô có sự thấu hiểu và chia sẻ khó khăn trong công việc. Mỗi nhân vật của cô đều có sự đóng góp, đồng hành của ông xã, từ sân khấu đến phim trường.

Cả hai quen nhau được 12 năm trước khi kết hôn. Khi còn học chung tại Đại học Sân khấu và Điện ảnh TPHCM, họ thường xuyên gặp nhau trao đổi việc diễn xuất.

Lê Khánh và Quốc Trường đóng cặp dù ngoài đời chênh lệch 7 tuổi (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Việc ghép cặp Quốc Trường và Lê Khánh cũng được xem là bài toán khá hóc búa với đạo diễn Vũ Thành Vinh.

Quốc Trường vốn quen thuộc với khán giả trong những vai doanh nhân thành đạt. Ngoài đời, Lê Khánh hơn Quốc Trường 7 tuổi, là mẹ hai con và có cuộc sống gia đình êm ấm. Chính sự chênh lệch tuổi đời lẫn hình tượng khiến đạo diễn phải cân nhắc kỹ lưỡng trong khâu tạo hình cho Lê Khánh.

Ê-kíp đã mời các chuyên gia tư vấn hình ảnh, đầu tư trang phục, phụ kiện, giày dép, dùng thủ thuật hóa trang, tạo hình để tạo ra hình tượng một "phú bà" sang trọng, quyến rũ.

Lê Khánh thừa nhận, ban đầu cô khá lo lắng khi sánh đôi cùng bạn diễn trẻ hơn. Tuy nhiên, nhờ sự khích lệ từ đạo diễn và sự chủ động của Quốc Trường, khoảng cách giữa hai diễn viên nhanh chóng được rút ngắn.

Bên cạnh việc nghiên cứu tâm lý nhân vật, Quốc Trường còn dành thời gian gắn kết với bạn diễn thông qua các hoạt động ngoài phim trường như những bữa ăn chung, hát hò đến trò chuyện thường ngày. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực kết nối từ cả hai phía, những phân đoạn tình tứ, giận hờn hay thủ thỉ giữa hai nhân vật đều trở nên chân thực.

Quốc Trường khẳng định: “Lê Khánh mang đến cho tôi cảm giác rất thân thiết, gần gũi, nên khi đóng những phân đoạn có hai người đã khiến tôi tin đây là một người con gái cần sự che chở”.