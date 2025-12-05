Trung Quốc xúc tiến du lịch, hút khách Việt Nam tới "thủ phủ băng tuyết"

Tại sự kiện giới thiệu sản phẩm văn hóa du lịch mùa đông, quảng bá điểm đến thành phố Cát Lâm (Trung Quốc) tại Hà Nội, ông Trương Vỹ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Phát thanh Truyền hình và Du lịch thành phố Cát Lâm, đánh giá cao tiềm năng của thị trường du lịch Việt Nam. Vài năm trở lại đây, khách Việt đi du lịch Trung Quốc tăng trưởng ấn tượng.

Thành phố Cát Lâm cũng thiết kế 5 sản phẩm du lịch mùa đông dành riêng cho thị trường Việt Nam, từ trải nghiệm trượt tuyết bột đến tour ngắm băng tuyết gợi cảm giác lạc vào miền cổ tích.

Ông Hà Văn Siêu khuyến khích các hãng hàng không nghiên cứu mở đường bay thẳng từ Hà Nội và TPHCM tới Cát Lâm (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo ông Trương Vỹ, băng tuyết ở Cát Lâm được xếp cùng với biển mây Hoàng Sơn, bình minh ở núi Thái Sơn và thủy triều ở Triêu Dương là “Bốn kỳ quan khí tượng lớn của Trung Quốc”. Đến với Cát Lâm, du khách có thể trải nghiệm cái rét dưới -20 độ. Trên mặt sông Song Hoa không đóng băng, hơi nước bốc lên và gặp lạnh mà hóa thành băng hoa giữa những cây liễu và tùng bách, tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp.

"Cát Lâm lấy băng tuyết làm cầu nối, chúng tôi chân thành mời du khách Việt Nam trải nghiệm vẻ đẹp núi non Đông Bắc nơi đây", ông Vỹ nói.

Vẻ đẹp của thành phố Cát Lâm vào mùa đông (Ảnh: News).

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của Cát Lâm khi chọn Hà Nội làm điểm đến quảng bá trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và năm giao lưu nhân văn năm 2025.

Ông nhìn nhận giao lưu văn hóa và hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc được xây dựng trên nền tảng ổn định lâu dài và hướng tới tương lai.

Theo ông Hà Văn Siêu, thị trường Trung Quốc đang hồi phục mạnh mẽ. Trong 10 tháng đầu năm nay, Việt Nam đón hơn 4,3 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 43,7% so với cùng kỳ năm trước, đưa Trung Quốc trở lại vị trí thị trường gửi khách lớn nhất.

Phó Cục trưởng khẳng định điều này tạo cơ sở thuận lợi để thúc đẩy trao đổi khách theo mùa, khi biển xanh Việt Nam hấp dẫn du khách Trung Quốc vào mùa lạnh và Cát Lâm mang đến trải nghiệm băng tuyết cho du khách Việt Nam.

Ông Siêu cũng đề xuất hai bên tiếp tục tăng cường hoạt động giao lưu và xúc tiến quảng bá trong bối cảnh các cơ quan văn hóa và du lịch hai nước đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác.

Ông khuyến khích các hãng hàng không nghiên cứu mở đường bay thẳng từ Hà Nội và TPHCM tới Cát Lâm, đặc biệt các chuyến bay thuê bao phục vụ mùa du lịch băng tuyết.

Việc tổ chức các đoàn khảo sát của doanh nghiệp lữ hành và báo chí cũng được ông nhấn mạnh như điều kiện quan trọng để hình thành những sản phẩm chất lượng cao.

“Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam luôn sẵn sàng đồng hành cùng Cát Lâm trong xúc tiến quảng bá, kết nối doanh nghiệp và phát triển sản phẩm để du khách Việt Nam có thêm cơ hội trải nghiệm vẻ đẹp của Cát Lâm và du khách Trung Quốc hiểu hơn về Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn”, Phó Cục trưởng nói.

Ông Vương Vệ Đông (ảnh trái) trao danh hiệu Đại sứ quảng bá văn hóa du lịch thành phố Cát Lâm cho Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội Trương Quốc Hùng (Ảnh: Ban tổ chức).

Cũng tại sự kiện, ông Vương Vệ Đông, Phó trưởng ban Ban tuyên truyền Tỉnh ủy, Tổng giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Cát Lâm đã trao chứng nhận bổ nhiệm ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội làm đại sứ quảng bá văn hoá du lịch thành phố Cát Lâm.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Quốc Hùng đánh giá cao cách làm bài bản của Cát Lâm và cho rằng việc gặp gỡ trực tiếp sẽ giúp xây dựng sản phẩm phù hợp thị hiếu khách Việt. Ông đề xuất tối ưu hóa chi phí, tăng cường kết nối hàng không và có chính sách ưu đãi cho các đoàn khách Việt Nam.