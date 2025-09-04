Lê Khánh trở lại màn ảnh, hé lộ tương tác cùng Thuận Nguyễn

Ngày 4/9, phim Chị ngã em nâng công bố trailer, hé lộ một trong những phân cảnh cao trào giữa 4 nhân vật chính gồm: Thương (Lê Khánh), Lực (Thuận Nguyễn), Hải Âu (Uyển Ân) và Trường (Quốc Trường).

Đoạn video mở đầu bằng bữa tiệc sinh nhật kết hợp đám giỗ cha mẹ của chị em Thương - Lực. Các nhân vật trao ánh nhìn dò xét, cãi vã căng thẳng, tạo nên tình huống kịch tính cho phim.

Hình ảnh mới của phim "Chị ngã em nâng" được hé lộ (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Chị ngã em nâng đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Lê Khánh sau 1 năm từ ngày tham gia Chị dâu. So với vai diễn duyên dáng, hài hước trước đó ở phim Chị dâu, lần này Lê Khánh đảm nhận nhân vật có tâm lý phức tạp, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình cũng nhiều uẩn ức.

Lê Khánh cho biết, đây là lần đầu tiên cô đóng cùng Thuận Nguyễn. Trên phim trường, nữ diễn viên và đàn em luôn trao đổi kỹ lưỡng trước khi ghi hình để tạo nên tương tác ăn ý. Lê Khánh hé lộ Thuận Nguyễn là người em dễ thương, yêu nghề, có trách nhiệm.

Trong quá trình chuẩn bị cho vai diễn Thương, Lê Khánh tìm chất liệu từ những cuộc đời, câu chuyện xung quanh, nỗ lực hóa thân để nhân vật được thể hiện một cách tốt nhất, đúng với yêu cầu của đạo diễn.

Câu chuyện trong phim đòi hỏi Lê Khánh phải đào sâu về mặt tâm lý, nên cô cũng có phần áp lực khi tái hiện được mạch cảm xúc phức tạp của nhân vật Thương.

Lê Khánh nỗ lực để thể hiện mạch cảm xúc phức tạp trong mối quan hệ chị gái - em trai giữa Thương và Lực (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Đạo diễn Vũ Thành Vinh cho biết, phân cảnh trong bàn tiệc quay xuyên suốt 12 tiếng. Anh cũng dành nhiều lời khen cho diễn xuất của Lê Khánh. Theo đạo diễn, nữ diễn viên lột tả chính xác nỗi đau, những uẩn ức của nhân vật Thương qua ánh mắt, cử chỉ và từng giọt nước mắt.

“Nếu không phải Lê Khánh, tôi không biết chọn ai cho Thương. Đây là vai thực sự nặng về tâm lý, phải giấu nỗi đau trong tim’’, đạo diễn nói.