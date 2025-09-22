Lan Khuê và dàn sao đội mưa xem trình diễn thời trang trên sông Hương

Cuối tuần qua, dưới cơn mưa xứ Huế, dự án nghệ thuật Her-itage của nhà thiết kế Nguyễn Quỳnh Anh đã mang đến một trải nghiệm mới mẻ cho giới mộ điệu thời trang. Đó là buổi trình diễn thời trang mang sắc trắng tinh khôi trên ngự thuyền (lấy cảm hứng từ chiếc thuyền rồng xưa của vua chúa), lững lờ giữa dòng sông Hương thơ mộng.

Dù thời tiết không thuận lợi, người mẫu Lan Khuê, diễn viên Ngọc Thanh Tâm, Ngọc Xuân, Denis Đặng... cùng nhiều ngôi sao khác vẫn đội mưa xem trình diễn.

Các khách mời đều mặc trang phục trắng với những họa tiết thêu tay, tạo hình nổi 3D kỳ công.

Lan Khuê chọn cho mình một mẫu thiết kế cúp ngực tinh xảo, kết hợp cùng lớp trang điểm tông màu đỏ nổi bật. Cô chăm chú xem show thời trang bên cạnh Denis Đặng.

Diễn viên Ngọc Thanh Tâm tham quan triển lãm trước giờ show diễn tại Trung tâm Điềm Phùng Thị. Tại đây, những tác phẩm thêu thủ công được trưng bày như một câu chuyện đầy tính nghệ thuật.

Diễn viên Ngọc Xuân diện bộ đồ trắng cúp ngực thướt tha, với chi tiết thêu tay tinh tế trên lớp voan phủ bên ngoài. Dù trời mưa nặng hạt, cô vẫn chậm rãi tận hưởng bầu không khí đậm chất thơ của xứ Huế.

Bằng triết lý "Khắc - Khảm - Cắt", nhà thiết kế đã tái hiện lại hành trình tìm tòi, ứng dụng di sản thêu tay của Việt Nam lên các trang phục. Mỗi bộ trang phục là sự hòa quyện của nhiều kỹ thuật chế tác từ thêu tambour, làm hoa 3D Nhật Bản, đến công nghệ laser.

Dù phải ngồi dưới mưa, các ngôi sao vẫn dành nhiều tràng vỗ tay cho 10 thiết kế váy cưới màu trắng thêu tay độc đáo được trình diễn tại đây. Theo nhà thiết kế, những tác phẩm thời trang được trình diễn là một minh chứng về "tái cấu trúc di sản", giúp giá trị truyền thống tiếp nối trong hiện tại.

Từng bộ váy cưới hiện đại được điểm xuyết bằng những chi tiết thêu thủ công tinh tế, gói trọn cả câu chuyện văn hóa về nghề thêu truyền thống.

Tên chủ đề dự án thời trang này giống như phép chơi chữ kết hợp của 'Her' (người phụ nữ) và 'Heritage' (di sản), phản ánh một góc nhìn mới mẻ và sâu sắc về mối quan hệ giữa phụ nữ hiện đại và di sản truyền thống.

'Tôi muốn thay đổi cách nhìn về váy cưới "Made in Vietnam" (làm tại Việt Nam), khiến nó không chỉ là sản phẩm, mà là một tác phẩm nghệ thuật mang trong mình niềm tự hào và câu chuyện văn hóa", nhà thiết kế Nguyễn Quỳnh Anh bày tỏ.

Ảnh: Lecia