Đường biến thành sông, nhiều hàng quán ở TPHCM phải đóng cửa

Đến trưa 26/10, nhiều tuyến đường ở phường Thới An (TPHCM) vẫn ngập sâu khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Tại đường Tô Ngọc Vân, nước ngập lênh láng kéo dài hơn 500m, có đoạn bị ngập gần nửa bánh xe, nhiều người phải dắt bộ qua vùng nước đục ngầu. Mỗi khi xe tải hoặc ô tô chạy qua, từng đợt sóng lớn dội mạnh, tràn vào nhà dân hai bên đường.

Nhiều quầy bán nước, đồ ăn sáng bị sóng đánh lật, nằm ngổn ngang bên vỉa hè.

Một quầy bán đồ ăn trên đường Tô Ngọc Vân bị sóng nước đánh lật (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo người dân địa phương, từ chiều tối 24/10, mưa lớn kéo dài khiến khu vực này bị ngập cục bộ. Đến rạng sáng nay, mưa tiếp tục trút xuống kết hợp với triều cường dâng cao khiến tuyến đường Tô Ngọc Vân và nhiều khu vực lân cận ngập sâu.

“Từ chiều qua, quán cơm của tôi phải đóng cửa vì đường ngập sâu, nước tràn cả vào bên trong. Sáng nay, tôi ra mở quán lại, ai ngờ nước vẫn chưa rút, đành quay về”, anh Nam (SN 1974, chủ quán cơm trên đường Tô Ngọc Vân) chia sẻ.

Không chỉ quán ăn, nhiều hộ kinh doanh dọc tuyến đường này cũng phải tạm ngưng buôn bán. Một số cửa hàng tạp hóa, quán cà phê dùng ván chắn trước cửa để ngăn nước tràn.

Nước ngập hơn nửa bánh xe, nhiều phương tiện chết máy (Ảnh: Hoàng Hướng).

"Bình thường tuyến đường này cứ mưa lớn là ngập, nhưng sáng nay nước dâng nhanh bất thường do triều cường. Quầy cà phê của tôi bị sóng đánh nghiêng, nhiều đồ đạc bị hư hỏng. Nếu tình trạng này tiếp diễn, tôi sẽ trả mặt bằng, chuyển đến chỗ khác để buôn bán”, một chủ quán cà phê trên đường Tô Ngọc Vân chia sẻ.

Ngoài trục đường Tô Ngọc Vân, nhiều tuyến đường lân cận cũng trong tình trạng tương tự. Một số cơ sở giáo dục, khu nhà trọ,... cũng bị nước tràn vào gây ngập úng.

Khu nhà trọ trong hẻm trên đường Tô Ngọc Vân bị ngập sâu (Ảnh: Hoàng Hướng).

Bà Nguyễn Thị Phụng (SN 1988), sống ở một khu nhà trọ nằm sâu trong hẻm trên đường Tô Ngọc Vân, cho biết, rạng sáng nay khi cả nhà đang ngủ thì nước bất ngờ tràn vào. Mọi người phải bật dậy, hối hả di dời tài sản, kê cao đồ đạc.

“Nước ngập khiến nhiều vật dụng, thiết bị điện tử bị hư hỏng. Từ sáng đến giờ, gia đình tôi phải sang nhà chủ phòng trọ, nhờ sinh hoạt tạm. Trong nhà, tôi buộc phải cắt cầu dao điện để tránh nguy cơ chập cháy”, bà Phụng kể.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, đến 7h ngày 26/10, đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại trạm Nhà Bè là 1,38m, Phú An 1,43m,...

Mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn có khả năng ở mức cao trong một ngày nữa, sau đó xuống nhanh. Đỉnh triều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 1, sẽ duy trì đến hết ngày 27/10. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2.