Loạt doanh nghiệp lớn muốn đầu tư metro tại TPHCM

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đang đề xuất tham gia các dự án metro trên địa bàn thành phố theo hình thức đối tác công tư (PPP) hoặc đầu tư trực tiếp theo quy định.

Đến nay, Vinspeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) đã nộp hồ sơ đề xuất đầu tư trực tiếp tuyến metro nối trung tâm thành phố đến Khu đô thị lấn biển Cần Giờ.

Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư khác cũng nêu đề xuất, nhưng chưa có phương án hoặc hồ sơ cụ thể. UBND TPHCM đang giao các sở, ngành tiếp tục hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để triển khai bước tiếp theo.

Vinspeed dự kiến hoàn thành metro Cần Giờ trong 2 năm

Hôm 23/10, đại diện Tập đoàn Vingroup cho biết, nếu mọi thủ tục thuận lợi, dự án metro nối trung tâm TPHCM với Khu đô thị lấn biển Cần Giờ sẽ được triển khai từ cuối năm nay hoặc đầu năm 2026. Công trình sẽ được thi công trong 2 năm, hoàn thành và đưa vào vận hành từ 2028.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc (Vinspeed) đã đề xuất đầu tư trực tiếp tuyến metro nối trung tâm thành phố đến Khu đô thị lấn biển Cần Giờ.

Khu vực Cần Giờ hiện vẫn bị ngăn cách với trung tâm TPHCM bởi sông Soài Rạp. Người dân phải đi lại bằng phà (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo đề xuất của doanh nghiệp, tuyến đường sắt có tổng mức đầu tư khoảng 4 tỷ USD, thời gian di chuyển từ ga đầu (khu vực Phú Mỹ Hưng) đến ga cuối (trong khuôn viên khu lấn biển) chỉ khoảng 12 phút.

UBND thành phố đã thành lập hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư dự án và họp thẩm định vào ngày 20/10. Dự kiến, hội đồng hoàn thiện báo cáo thẩm định và trình UBND thành phố xem xét, chấp thuận trong tháng 10.

Trước đó, TPHCM xác định trên địa bàn cũ (trước sáp nhập) sẽ có 10 tuyến metro được quy hoạch theo định hướng TOD. Quá trình lập quy hoạch, thành phố bổ sung thêm 2 tuyến, gồm một tuyến kết nối Củ Chi và một tuyến kết nối Cần Giờ.

Becamex quan tâm các tuyến metro tại Bình Dương cũ

Cũng theo Sở Xây dựng TPHCM, Tập đoàn Becamex đang quan tâm nghiên cứu tuyến Metro số 1 của tỉnh Bình Dương cũ (Bình Dương - Suối Tiên) và tuyến đường sắt quốc gia TPHCM - Lộc Ninh (đoạn Bàu Bàng - Dĩ An).

Trước sáp nhập, tỉnh Bình Dương đã quy hoạch 12 tuyến metro với tổng chiều dài khoảng 305km. Trong đó, báo cáo tiền khả thi của tuyến số 1 (Bình Dương - Suối Tiên) đã được Hội đồng Thẩm định Nhà nước hoàn tất thẩm định.

Theo nghiên cứu tiền khả thi, Metro Bình Dương - Suối Tiên có các yếu tố kỹ thuật tương thích với Metro Bến Thành - Suối Tiên, đảm bảo đoàn tàu có thể chạy thẳng từ phường Bình Dương đến phường Bến Thành (dùng chung hạ tầng của 2 tuyến metro).

Do đó, tuyến metro này đặc biệt quan trọng trong việc kết nối trung tâm Bình Dương với TPHCM sau khi 2 địa phương hợp nhất.

Sovico đề xuất nghiên cứu Metro số 4

Công ty CP Tập đoàn Sovico cũng đã đề xuất TPHCM cho nghiên cứu tuyến Metro số 4 (Đông Thạnh - Hiệp Phước) theo hình thức PPP hoặc đầu tư trực tiếp theo Luật Đầu tư.

Bình đồ hướng tuyến Metro số 4 theo Đề án Phát triển hệ thống metro TPHCM (Ảnh: UBND TPHCM).

Metro số 4 dài 45,32km, lộ trình Đông Thạnh (huyện Hóc Môn cũ) - sân bay Tân Sơn Nhất - Bến Thành - Nguyễn Hữu Thọ - Khu đô thị Hiệp Phước. Tuyến metro này được coi như trục xuyên tâm Bắc - Nam, kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm thành phố, qua ga Bến Thành, quận 4 cũ, quận 7 cũ, rồi nối xuống khu Nam TPHCM (Khu công nghiệp Hiệp Phước, cảng Hiệp Phước).

UBND TPHCM đã giao Sovico sử dụng nguồn vốn tự có để khảo sát, nghiên cứu, đề xuất đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 4 trong thời hạn 1 năm. Việc chấp thuận này không đồng nghĩa với việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư, chuẩn bị đầu tư hay chấp thuận nhà đầu tư dự án.

Thaco quan tâm Metro số 2, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành

Theo UBND TPHCM, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) đã đề xuất đầu tư tuyến đường sắt kết nối trung tâm TPHCM với sân bay Long Thành theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BT.

Tuyến đường này bao gồm đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm thuộc tuyến Metro số 2 và tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành đang được Bộ Xây dựng lập dự án. UBND TPHCM đã giao Thaco xúc tiến nghiên cứu và sớm báo cáo kết quả để triển khai thực hiện.

Tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm sẽ kết nối từ ga Bến Thành đến ga đầu mối Thủ Thiêm, nơi có tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành (Ảnh: UBND TPHCM).

Tuyến Metro số 2 có tổng chiều dài 62,17km, được chia thành 3 đoạn: Thủ Thiêm - Bến Thành, Bến Thành - Tham Lương và Tham Lương - Củ Chi. Trong đó, đoạn Bến Thành - Tham Lương đang được Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM chuẩn bị khởi công vào cuối năm nay.

Tuyến Metro số 2 kết nối các khu công nghiệp ở Tây Bắc TPHCM (huyện Củ Chi cũ) với khu vực đầu mối giao thông Thủ Thiêm (đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt Long Thành - Thủ Thiêm).

Trong đó, đoạn Tham Lương - Bến Thành - Thủ Thiêm được xác định là mảnh ghép kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và trung tâm TPHCM với ga đầu mối Thủ Thiêm.

Cũng liên quan đến trục đường sắt kết nối sân bay Long Thành, Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) đã đề xuất nghiên cứu hướng kết nối cặp sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành thông qua tuyến Metro số 6 (đoạn từ ga Bà Quẹo đến ga Phú Hữu) và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.