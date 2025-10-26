Bị trao nhầm lúc nhỏ, tài xế nghèo đến 60 tuổi mới biết thân thế giàu có

Câu chuyện tưởng như chỉ có trong phim này từng gây chấn động Nhật Bản năm 2013, nay được nhắc lại khi truyền thông Trung Quốc liên tục đưa tin về các trường hợp trẻ bị bắt cóc hay đánh tráo, lớn lên trong cảnh nghèo khó và sau nhiều năm được đoàn tụ với cha mẹ ruột giàu có.

Theo phán quyết của tòa án Tokyo năm 2013, Bệnh viện San-ikukai (quận Sumida, Tokyo) phải chi trả 38 triệu yên (khoảng hơn 6,5 tỷ đồng) cho người đàn ông bị trao nhầm. Sai sót này xảy ra từ năm 1953, khi hai bé trai sinh cách nhau 13 phút, đã bị hoán đổi vị trí ngay sau khi ra đời.

Một tài xế xe tải ở Nhật Bản đến lúc 60 tuổi mới phát hiện thân thế của mình (Ảnh minh họa: South China Morning Post).

Trong nhiều thập kỷ, không ai biết sự thật cho đến khi những người em trong gia đình giàu có nghi ngờ anh cả của họ vì ngoại hình khác biệt. Họ cũng nhớ lại lời kể của mẹ rằng, sau một lần được y tá đưa đi tắm, đứa trẻ đã bị đổi quần áo.

Sau khi âm thầm thu thập mẫu DNA từ đầu lọc thuốc lá của người anh, họ phát hiện ông không hề có quan hệ huyết thống với gia đình. Kiểm tra hồ sơ bệnh viện, họ lần ra người bị trao nhầm - một tài xế xe tải ở Tokyo.

Tài xế này sinh trước người đàn ông kia 13 phút, nhưng do bị đổi, ông lớn lên trong một gia đình nghèo, nhà không có cả các thiết bị điện cơ bản. Cha nuôi mất sớm khi ông mới hai tuổi, khiến cuộc sống càng thêm khốn khó. Ông phải làm thêm nhiều việc để có thể tốt nghiệp trung học và suốt thời niên thiếu luôn bị mẹ cùng hàng xóm nói rằng “chẳng giống ai trong nhà”.

Trong khi đó, đứa trẻ được nuôi nhầm trong gia đình giàu có được học hành đầy đủ, trở thành giám đốc doanh nghiệp. Khi sự thật được hé lộ, cha mẹ ruột của tài xế đều đã qua đời.

Cuộc điều tra tại bệnh viện đã tiết lộ danh tính thật sự của tài xế xe tải sau hàng chục năm (Ảnh minh họa: South China Morning Post).

Thẩm phán Masatoshi Miyasaka cho biết, tòa án chấp nhận yêu cầu bồi thường vì nam tài xế “bị tách khỏi cha mẹ ruột ngay khi chào đời và sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại họ”. Ông xứng đáng được đền bù vì “đáng lẽ phải được lớn lên trong một môi trường sung túc”.

Vụ việc khiến dư luận Nhật Bản xôn xao về trách nhiệm của các cơ sở y tế và bi kịch của những cuộc đời bị đánh tráo.

Một số người liên tưởng đến vụ việc tương tự ở Trung Quốc, khi một thanh niên 27 tuổi tên Tạ Khánh Soái phát hiện cha ruột mình là triệu phú và được tặng 3 căn hộ đầy đủ tiện nghi như món quà đoàn tụ.