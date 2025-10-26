Ngô Quỳnh Liên và hành trình “Tái sinh”: Khi nghệ thuật chữa lành trái tim

Chiều 25/10, triển lãm Tái sinh của họa sĩ Ngô Quỳnh Liên khai mạc tại Hà Nội, giới thiệu 20 tác phẩm hội họa được làm từ chất liệu tái chế. Qua những mảnh ghép tưởng chừng bỏ đi, họa sĩ đã thổi vào sức sống mới, biến chúng thành biểu tượng của sự hồi sinh.

Đây là dự án nghệ thuật mà họa sĩ Ngô Quỳnh Liên ấp ủ từ năm 2024, mang đậm tinh thần chữa lành. Các tác phẩm đều mang dấu vết của đời sống: Những mảnh gốm, thủy tinh, gạch vụn được ghép lại thành hình hài mới.

Nổi bật nhất là bức Kiên cường, cánh đồng hướng dương rực sáng được tạo nên từ hàng trăm mảnh gốm nhiều màu, biểu tượng của sức sống và niềm tin.

Mỗi tác phẩm trưng bày tại triển lãm mang thông điệp ý nghĩa khác nhau (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trái ngược với sắc vàng ấm áp ấy là tác phẩm Hóa chất đỏ, mang đến hình ảnh người phụ nữ ngồi bên giường bệnh, ánh mắt hướng ra biển xanh. Sắc đỏ của bình truyền trở thành biểu tượng cho sức sống và hy vọng, với dòng thơ nhỏ in trong tranh “Từng giọt đỏ hòa cùng máu đỏ, biến niềm đau thành hạnh phúc ngày mai”.

“Khi đứng trước Hóa chất đỏ, tôi mong người xem không chỉ nhìn thấy căn phòng bệnh viện mà còn cảm nhận khoảng trời tự do, hy vọng và niềm tin rằng con người có thể biến những giọt đắng cay thành hạnh phúc được sống, yêu thương và lan tỏa điều tốt đẹp”, họa sĩ Ngô Quỳnh Liên nói.

Tác phẩm "Hóa chất đỏ" đem lại cảm xúc mãnh liệt cho người xem (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, họa sĩ Ngô Quỳnh Liên cho biết, vật liệu tái chế chính là ngôn ngữ phù hợp nhất để kể câu chuyện về con người sau đổ vỡ.

"Điều tôi thích là chất liệu này buộc mình phải lắng nghe. Mỗi mảnh vụn có một ký ức riêng, và nhiệm vụ của tôi là kết nối chúng để kể một câu chuyện hài hòa. Quá trình đó vừa là sáng tạo, vừa là thiền định.

Tôi muốn nghệ thuật của mình không chỉ đẹp mà còn nhân ái, gửi gắm thông điệp: Mọi thứ quanh ta đều có thể hồi sinh nếu ta đặt vào đó đủ tình yêu", nữ họa sĩ bày tỏ.

Diễn viên Diễm Hằng bày tỏ sự ngưỡng mộ với hành trình phát triển của chị gái (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Có mặt tại triển lãm, diễn viên Diễm Hằng, em gái của họa sĩ Ngô Quỳnh Liên, bày tỏ sự ngưỡng mộ với hành trình mà chị gái đã trải qua.

"Đây không chỉ là một buổi triển lãm cá nhân mà mỗi một tác phẩm đều mang một ý nghĩa, đánh dấu câu chuyện rất riêng của chị Liên trong quá trình tìm tòi, khám phá bản thân của mình", nữ diễn viên chia sẻ.

Trong khuôn khổ triển lãm, câu lạc bộ Mỹ thuật Trường Tiểu học Liên Mạc vinh dự khi có 15 bức tranh của các em học sinh được trưng bày.

Cô Đỗ Minh Trang, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho rằng, những tác phẩm từ vật liệu tái chế sẽ truyền tải thông điệp ý nghĩa tới các em học sinh về cách sống bảo vệ môi trường, qua đó các em sẽ có ý thức hơn trong giữ gìn vệ sinh, đóng góp một phần trong việc tái chế rác thải và lan tỏa tới mọi người xung quanh.