SOOBIN nhận lỗi khi nhóm tân binh Việt để thua đội Nhật Bản

Tại vòng 2 của công diễn 2 chương trình Tân binh toàn năng, các đại diện quốc tế đã thể hiện sự cạnh tranh nghiêm túc. Nhóm nhạc KID PHENOMENON mở màn bùng nổ với ca khúc Party over there, thể hiện trọn vẹn năng lượng và phong cách hip hop đặc trưng của âm nhạc Nhật Bản.

Ngay sau đó, JUSTB (nhóm nhạc Hàn Quốc) mang đến bản mashup kết hợp hai ca khúc Damage và Get away, thể hiện khả năng vũ đạo chuyên nghiệp và đẳng cấp của những "idol Kpop" (thần tượng Hàn Quốc) dày dạn kinh nghiệm.

Sân khấu "Take a shot" của đội hình Tân binh thăng cấp (Ảnh: Ban tổ chức).

Sau khi theo dõi màn trình diễn của hai nhóm quốc tế và cân nhắc năng lực của nhóm Tân binh thăng cấp, SOOBIN quyết định chọn đối đầu với KID PHENOMENON.

Không còn gặp sự cố kỹ thuật như ở vòng đầu tiên, các Tân binh thăng cấp tự tin trình diễn ca khúc Take a shot với ý tưởng dàn dựng sân khấu thành sân bóng chày, thể hiện tinh thần đồng đội và ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Thế nhưng, dù màn trình diễn trôi chảy, Take a shot vẫn chưa tạo được sự bùng nổ như mong đợi.

SOOBIN thẳng thắn nhận xét: "Về bài hát thứ hai, tôi cảm thấy chưa hài lòng lắm. Cụ thể, tôi thấy các bạn có vẻ tập trung quá nhiều cho bài đầu tiên, nên độ nhuần nhuyễn và sự ăn ý trong vòng đấu này chưa được như kỳ vọng".

SOOBIN tự nhận do chọn sai chiến thuật nên để các tân binh thua cuộc (Ảnh: Ban tổ chức).

Kết quả cuối cùng, Party over there của KID PHENOMENON nhận được 700 điểm bình chọn, trong khi Take a shot của Tân binh thăng cấp dừng lại ở 627 điểm.

Là người đã đặt ra chiến thuật thử thách, SOOBIN thẳng thắn nhận trách nhiệm về quyết định chọn đối đầu với "hiện tượng Nhật Bản" KID PHENOMENON. Tuy nhiên, anh xem thất bại này là động lực học hỏi cho cả nhóm, đồng thời nhấn mạnh đây là cơ hội quý giá để nhìn nhận lại kỹ năng thực tế của các tân binh.

"Thua, nhưng mà chỉ thua có 3 điểm trước một đại diện quốc tế rất mạnh. Và tôi muốn các bạn phải thật sự rơi vào những thử thách khó khăn để bộc lộ hết tiềm năng trong từng người", SOOBIN nói với các tân binh.

SOOBIN cũng tự nhận lỗi với các tân binh khi đã chọn KID PHENOMENON làm đối thủ: "Nếu lựa chọn JUSTB thì có khi kết quả đã khác".

Tuy nhiên, các tân binh khác đều thừa nhận đây là quyết định chung của cả nhóm, chứ không riêng gì SOOBIN, khi họ muốn được thử sức với một đối thủ mạnh.

Có 3 tân binh bị "đóng băng", mất quyền biểu diễn ở vòng tiếp theo (Ảnh: Ban tổ chức).

Cuối cùng, 3 thành viên có điểm cá nhân thấp nhất bị "đóng băng" tại công diễn 3 là Minh Hiếu, Minh Tín và Wonbi. Cả ba rơi vào nhóm nguy hiểm, tạm thời mất quyền biểu diễn trong vòng tiếp theo.

Trước kết quả này, SOOBIN gửi lời động viên chân thành: "Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với 3 thí sinh, kết quả này không đánh giá được toàn bộ quá trình của các bạn. Tôi chỉ mong các bạn đừng tự ti và tin chắc rằng mọi người ở đây sẽ cứu các bạn. Đây chỉ là một thử thách để anh em mình đoàn kết hơn".

SOOBIN hy vọng cú "đóng băng" này sẽ trở thành động lực để các tân binh bước tiếp mạnh mẽ hơn, chứng minh bản lĩnh thật sự trong chặng đường sắp tới.