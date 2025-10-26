Binh sĩ Nga tham chiến ở Ukraine (Ảnh: AFP).

Nga sắp giành được thành phố đầu tiên trong mùa thu năm nay

Theo cập nhật mới nhất của trang tin quân sự Svpressa, Volchansk ở bắc Kharkov, dường như sẽ là thành phố đầu tiên được quân đội Nga (RFAF) kiểm soát vào mùa thu năm nay.

Theo tuyên bố chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine (AFU) đã bị đánh bật khỏi làng Tikhe, qua đó loại bỏ mối đe dọa tấn công thọc sườn vào các khu dân cư nằm ở bờ phải (bắc) sông Vovcha. Hơn nữa, lực lượng Kiev tại đây đã bị đẩy lùi xa hơn, khoảng nửa km.

Kênh Rybar bình luận: "Đã có những thành công đáng chú ý ở phía đông Volchansk. Các đơn vị Moscow cuối cùng cũng chính thức kiểm soát hoàn toàn bờ bắc sông Vovcha, nằm giữa Volchansk và Tikhe, khi các nhóm xung kích thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 136 RFAF đánh bật đối phương ra khỏi Tikhe và tiến đến cây cầu bị phá hủy ở Volchanskiye Khutor. Đòn đột kích ở ngoại ô phía tây Volchansk đã giúp quân đội Nga tiến xa hơn so với cuộc tấn công một năm trước".

Rybar cũng cho biết thêm, giờ đây, RFAF có thể tập trung vào việc xóa sổ lực lượng Kiev ở bờ trái (bờ nam) sông Vovcha, điều mà họ đang làm và đã thành công.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kharkov, trong đó trọng tâm là Volchansk, ngày 24/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Theo kênh Severny Veter, các đơn vị xung kích của Cụm tác chiến phương Bắc RFAF đã tiến được khoảng 400 mét trên bờ trái sông Vovcha, phá hủy khoảng 40 tòa nhà và họ thực sự phải "gặm nhấm" từng mét vuông, khi quân đội Ukraine chống trả quyết liệt.

Tại đây, các đơn vị thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 57 AFU đang ra sức kháng cự. Hiện tại quân số của Lữ đoàn được huy động tối đa ra vị trí chiến đấu, kể cả những tân binh mới biên chế, khiến đơn vị bị thiệt hại nặng.

Điều đáng chú ý là tại mặt trận Volchansk, RFAF thường xuyên sử dụng pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1A Solntsepek, từ những trận địa bí mật, tập kích các vị trí của đối phương.

Các nguồn tin Ukraine độc lập cho biết: "Tuyến phòng thủ tại Volchansk đã bị chọc thủng. AFU buộc phải rút lui khỏi khu vực phía bắc thành phố về làng Tykhe trên bờ nam sông Vovcha. Ngoài việc chiếm được khu vực này, RFAF đã vượt sông và tiến vào phía đông nam làng Vovchanski từ đường Bohdan Khmelnytsky".

Nếu thông tin trên được xác nhận, Lữ đoàn 57 AFU có thể dễ dàng bị bao vây và thậm chí là bị xóa sổ hoàn toàn trong tương lai gần. Chỉ huy Ukraine tại mặt trận này đổ lỗi cho hỏa lực của RFAF tại đây là quá ác liệt, khi không chỉ có pháo binh, mà còn bằng cả UAV FPV và máy bay chiến đấu. Sau khi hỏa lực dữ dội trút xuống, bộ binh RFAF mới tiến vào các cứ điểm đã bị tàn phá.

Vì sao Ukraine cố giữ Volchansk?

Không ai phủ nhận giá trị quân sự của thành phố biên giới Volchansk, bởi nó là lá chắn phía bắc cho thành phố Kharkov. Nhưng Bộ chỉ huy Kiev đang đánh đổi quân số ít ỏi của họ, để lấy thời gian nhằm “cầm chân” đối phương, bảo vệ thành phố chiến lược thoát khỏi tình thế nguy cấp.

Một số chỉ huy AFU ở mặt trận Volchansk đặt câu hỏi, tại sao các đơn vị của họ không rút về phía tây hồ chứa nước Pechenezhskoye, nơi có nhiều vùng ngập lụt ở sông Seversky Donets và sông Staritsa làm căn cứ? Tại đây, AFU có thể cầm cự vô thời hạn ở "vị trí thuận lợi" để tổ chức các hoạt động phản công. Điều này hoàn toàn có lý.

Nhưng nếu AFU thực hiện kế hoạch trên thì một khu vực rộng lớn ở phía đông hồ Pechenezhskoye, với trung tâm là khu đô thị Velykyi Burluk có thể sẽ bị RFAF tràn ngập. Nhưng bù lại, quân số sẽ được bảo toàn, điều này mang lại khả năng kháng cự hiệu quả hơn tại khu vực biên giới nói trên so với "thành phố tử thần", biệt danh mà lính Ukraine đặt cho Volchansk.

Các nguồn tin địa phương cho biết, quân đội Nga đã kiểm soát một số vị trí ở tiểu quận Kislovka từ phía tây nam thành phố Volchansk, bao gồm nhà máy sản xuất toa xe lửa, nghĩa trang và khu công nghiệp, đồng thời cũng đã tiến đến ngoại ô làng Sinelnikovo.

Hơn nữa, theo một nguồn tin đáng tin cậy, tại làng Vovchanski, tuyến giao tranh chạy dọc theo phố Blukhera - Shirokaya. Xa hơn khoảng 200 mét nữa, có một "vùng xám", phía sau đó là các cứ điểm của quân đội Ukraine trên đường Lenina - Sobornaya.

Khu vực này nằm ở phía đông thành phố Volchansk, và ở phía nam, quân đội Nga đã tiến đến tận đường Ozernaya và Proletarskaya. Do đó, theo tính toán thì 80% diện tích Vovchansk hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của RFAF.

Thông tin này trùng khớp với thông tin tình báo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, trong đó cập nhật ngắn gọn: "Quân đội Nga đã tiến về vùng ngoại ô phía nam Volchansk từ hướng phía bắc”.

Do đó, hoàn toàn hợp lý khi giới quan sát quân sự cho rằng RFAF sẽ kiểm soát thành phố Volchansk trong tương lai gần và có thể bao vây một lượng lớn binh sĩ Ukraine. “Nếu tốc độ tấn công của quân đội Nga tiếp tục như hiện tại, chúng tôi hy vọng Volchansk sẽ được kiểm soát hoàn toàn trong tương lai gần”, một quan chức thân Nga ở Kharkov bày tỏ.