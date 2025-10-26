Nam nhân viên rối loạn tâm thần vì công ty phớt lờ bạo hành từ khách hàng

Theo đơn khởi kiện, ông Kazuyoshi Fujita (quốc tịch Nhật Bản) là nhân viên của Công ty TNHH Máy nông nghiệp MSK. Đây là một doanh nghiệp thuộc tập đoàn Mitsubishi, có quy mô hơn 500 lao động và doanh thu khoảng 24,9 tỷ yên. Ông vào làm việc từ năm 1974 và giữ chức Trưởng chi nhánh kinh doanh tại tỉnh Tochigi từ năm 2006.

Tháng 10/2006, ông Fujita xảy ra mâu thuẫn với một khách hàng nam về tiến độ xây dựng nhà kính và khoan giếng. Người này tức giận vì hàng được giao sớm hơn lịch hẹn 1,5 giờ, rồi liên tục chỉ trích ông về giá trị dự toán.

Ngày 27/10, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Khách hàng cùng một phụ nữ đi cùng đã ép ông Fujita viết giấy nhận trách nhiệm hoặc đơn xin nghỉ việc. Họ còn buộc ông phải lên xe để đến chi nhánh vùng Kanto gặp cấp trên giải quyết.

Trên đường đi, ông Fujita bị chửi bới, đe dọa “sẽ đâm xe từ phía sau” nếu quay đầu. Khi đến nơi, ông bị giữ lại trong xe hơn 2 giờ đồng hồ, liên tục bị lăng mạ. Sau đó, trước sức ép của khách hàng, ông và cấp trên phải cúi đầu xin lỗi. Tuy nhiên, người phụ nữ đi cùng khách hàng vẫn yêu cầu ông viết đơn nghỉ việc và dọa “sẽ ở lại cho đến khi ông viết”. Đến 21h cùng ngày, ông Fujita buộc phải ký đơn.

Ba ngày sau khi xảy ra sự việc, khi ông Fujita định trình báo cảnh sát, Giám đốc chi nhánh đã ngăn cản và nói rằng: “Đừng làm chuyện ngu ngốc. Nếu đến cảnh sát, tương lai của cậu coi như chấm dứt”.

Cấp trên còn ép ông Fujita đến nhà khách hàng để xin lỗi. Khi ông nói không thể đi một mình, người này yêu cầu ông đi cùng vợ.

Ngày 31/10, ông Fujita cùng vợ là bà Miyuki Fujita đến nhà khách hàng. Tại đây, người phụ nữ đi cùng khách hàng đã lao vào tấn công bà Miyuki. Khi bà gọi điện cầu cứu chi nhánh, giám đốc chỉ thờ ơ hỏi: “Bà ta có mang dao không?”.

Không có ai từ công ty đến hỗ trợ, cũng không ai báo cảnh sát. Cuối cùng, ông Fujita phải quỳ gối xin lỗi, vợ ông cũng bị buộc phải làm theo. Sau đó, khách hàng còn yêu cầu ông cho vay 15 triệu yên, đe dọa sẽ không để yên nếu từ chối.

Mặc dù liên tục báo cáo sự việc, ông Fujita vẫn bị cấp trên chỉ thị: “Đừng kéo ai đi cùng, đừng nhờ cảnh sát hay luật sư, hãy tự giải quyết”. Những chỉ đạo tương tự kéo dài đến giữa tháng 11/2006.

Ngày 22/11, ông Fujita phải nghỉ việc do mắc chứng rối loạn tâm lý và trầm cảm nặng, cần được điều trị ít nhất 2 tháng.

Tình trạng sức khỏe không cải thiện nên ông được Thanh tra Lao động TP Utsunomiya công nhận là trường hợp tai nạn lao động vào năm 2008.

Báo cáo y khoa xác định ông chịu áp lực tâm lý mạnh từ phía khách hàng và thiếu sự hỗ trợ từ công ty. Năm 2023, do bệnh ung thư đại tràng, ông phải nhập viện và được xác định tình trạng cố định với di chứng rối loạn tâm thần cấp độ 9/14. Đây là mức hiếm gặp trong các trường hợp bệnh lý tinh thần.

Tháng 2/2024, ông Fujita qua đời vì ung thư, hưởng thọ 72 tuổi. Ngày 23/10 năm nay, vợ ông là bà Miyuki Fujita đã nộp đơn khởi kiện tại Tòa án quận Utsunomiya, cáo buộc công ty MSK vi phạm nghĩa vụ bảo vệ sức khỏe tinh thần của người lao động.

Bà Miyuki bật khóc tại phiên tòa (Ảnh: Lawyer JP News).

Bà yêu cầu công ty bồi thường thiệt hại tinh thần và thu nhập bị mất do di chứng của chồng mình. Trong khi đó, công ty MSK phản hồi rằng sự việc đã xảy ra hơn 10 năm, mối liên hệ nhân quả giữa hành vi của công ty và tổn thất là khó xác định, nên từ chối bồi thường.

Tuy nhiên, luật sư Shuichi Okubo, người đại diện cho gia đình, khẳng định theo Bộ luật Dân sự cũ, thời hiệu yêu cầu bồi thường được tính từ khi người bị hại biết rõ thiệt hại và người gây ra. Với việc khởi kiện trong vòng 3 năm kể từ ngày ông Fujita được xác định thương tật (29/1/2023), vụ kiện này vẫn còn hiệu lực pháp lý.

Hiện sự việc vẫn chưa có kết quả xử lý cuối cùng.