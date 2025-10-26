Phim có Việt Hương, Hồng Đào liệu sẽ lặp lại thành tích doanh thu trăm tỷ?

Bộ phim điện ảnh Cục vàng của ngoại do đạo diễn Khương Ngọc thực hiện đã cán mốc doanh thu 50 tỷ đồng vào tối 24/10, tức tròn 1 tuần sau khi công chiếu, theo số liệu từ Box Office Vietnam.

Diễn viên Việt Hương (bên trái) trong phim "Cục vàng của ngoại" (Ảnh: Nhà sản xuất).

Phim vẫn đang giữ vững vị trí dẫn đầu phòng vé. Một số nhà phê bình phim dự báo tác phẩm của đạo diễn Khương Ngọc có thể đạt doanh thu 100 tỷ đồng.

Thế nhưng, trong thời điểm có nhiều bộ phim Việt sắp ra mắt như Cải mả, Phá đám sinh nhật mẹ và Bịt mắt bắt nai, phim của đạo diễn Khương Ngọc sẽ chịu sự cạnh tranh không ít, thành tích 100 tỷ đồng không dễ đạt được.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí về việc có niềm tin rằng Cục vàng của ngoại sẽ đột phá doanh thu "trăm tỷ" giống như phim Chị dâu (113 tỷ đồng) hồi đầu năm hay không, đạo diễn Khương Ngọc cho hay: "Chuyện bộ phim có tiếp tục thắng lợi và vượt mốc 100 tỷ đồng hay không, tôi không dám chắc.

Việc quan trọng nhất của tôi là cố gắng làm đúng với tinh thần mà bộ phim đòi hỏi, mang lại sự chân thật nhất có thể. Mục tiêu cuối cùng vẫn là tạo ra một tác phẩm điện ảnh tốt và mang lại cảm xúc sâu sắc cho khán giả".

Đạo diễn Khương Ngọc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đạo diễn bày tỏ rằng, phim Chị dâu đã mang lại cho anh cả giá trị thương mại lẫn giải thưởng nghệ thuật. Sau thành công đó, Khương Ngọc cảm thấy anh chẳng còn sợ gì nữa.

"Tôi cảm thấy may mắn quá, vậy tại sao lại phải áp lực với chính cái bóng của mình để làm gì?", anh nói.

Đạo diễn Khương Ngọc nhấn mạnh, sau phim Chị dâu, anh hiểu rằng thắng lợi của phim là do khán giả quyết định.

Khương Ngọc thẳng thắn: "Tôi thấy Cục vàng của ngoại sẽ hơi kén khán giả hơn Chị dâu. Bộ phim chỉ có thể thành công và lan tỏa rộng rãi nếu tạo được sự đồng cảm sâu sắc.

Điều này chỉ xảy ra khi khán giả thực sự đồng ý và thấu hiểu tất cả ẩn ý mà tôi đã sắp đặt trong phim. Vì vậy, tôi chỉ biết hy vọng, bởi lẽ chuyện ngày mai là điều không ai biết trước được".

Trong trường hợp Cục vàng của ngoại đạt thành tích 100 tỷ đồng, đạo diễn Khương Ngọc sẽ có 2 bộ phim đạt doanh thu trên 100 tỷ trong cùng một năm, thành tích hiếm có với một đạo diễn Việt Nam.

Nhà phê bình phim Hà Thanh Vân nhận định, bộ phim này có thể đạt doanh thu trên dưới 100 tỷ đồng.

Chuyên gia nhận xét: "Cục vàng của ngoại của đạo diễn Khương Ngọc là một bộ phim giàu cảm xúc. Phim chọn đề tài gần gũi là tình bà cháu vốn là một mảng đề tài hiếm thấy trong điện ảnh Việt, nhờ vậy dễ chạm đến những vùng ký ức sâu trong lòng khán giả".

Nhà phê bình Hà Thanh Vân đánh giá cao diễn xuất của Việt Hương và Hồng Đào. Hình ảnh người bà tảo tần, hết lòng vì cháu, được Việt Hương và Hồng Đào thể hiện chân thành, mộc mạc, vừa có nét dí dỏm vừa có chiều sâu. Tuyến nhân vật phụ cũng khá đậm đà, giúp bộ phim không bị rơi vào sự đơn điệu.

Điểm sáng lớn nhất của Cục vàng của ngoại là cách kể chuyện giản dị, không tô vẽ và bối cảnh đời thường đậm chất Việt Nam như con hẻm nhỏ, mâm cơm gia đình... Tất cả đều gợi sự thương nhớ, đồng cảm.

Tuy nhiên, nhà phê bình cho rằng, bộ phim còn những hạn chế, dễ gây nên sự tranh luận.

"Nhịp phim đôi chỗ kéo dài, đặc biệt là ở phần giữa, khiến cảm xúc bị đứt quãng. Một số tình huống được dàn dựng thiếu tự nhiên, làm giảm sức nặng của thông điệp. Kịch bản chưa thật sự khai thác sâu mâu thuẫn giữa các thế hệ", nhà phê bình Hà Thanh Vân nhận định.

Diễn viên Hồng Đào trong phim "Cục vàng của ngoại" (Ảnh: Nhà sản xuất).

Dẫu vậy, chuyên gia cho rằng, tác phẩm có nét riêng giữa thị trường: Không ồn ào, không chạy theo trào lưu, mà chọn cách kể nhẹ nhàng, nhân văn, như một lời tri ân dành cho những người bà Việt Nam đã lặng lẽ nuôi dưỡng, yêu thương con cháu.

Cục vàng của ngoại là bộ phim điện ảnh thuộc thể loại phim tình cảm gia đình kể về hành trình của bà ngoại và “cục vàng”, đứa cháu nhỏ tinh nghịch.

Bộ phim được đạo diễn bởi Khương Ngọc, với sự tham gia của dàn diễn viên: NSƯT Hữu Châu, Hồng Đào, Việt Hương, Lê Khánh, Tuấn Khải, Băng Di, Lâm Thanh Mỹ, Panda Hoàng Anh, Thư Đan...