Bay hiệu chuẩn lần 2 tại cảng hàng không Long Thành

Lúc 4h20 ngày 26/10, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) triển khai chuyến bay hiệu chuẩn giai đoạn 2 tại sân bay Long Thành (Đồng Nai).

Lần bay này nhằm kiểm tra hệ thống radar sơ cấp/thứ cấp (PSR/SSR) và hệ thống ADS-B (định vị và giám sát máy bay tự động qua GPS).

Đài radar sân bay Long Thành (Ảnh: VATM).

Buổi sáng 26/10, máy bay Beechcraft King Air B300 đã thực hiện 30 bài bay, gồm: 3 bài kiểm tra bao phủ ngang của radar PSR/SSR; 4 bài bay theo các phương thức đến và tiếp cận 2 đầu đường cất hạ cánh 05R/23L và 23 bài kiểm tra vùng phủ đứng.

Chuyến bay kết thúc lúc 9h20 cùng ngày, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật.

Theo kết quả bước đầu, hệ thống PSR/SSR/ADS-B Long Thành vận hành ổn định, vùng phủ và độ chính xác tín hiệu đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của ICAO và Cục Hàng không Việt Nam.

Hoạt động bay hiệu chuẩn do Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) thực hiện, phối hợp cùng Công ty Quản lý bay miền Nam, Ban Quản lý dự án thành phần 2 sân bay Long Thành và các nhà thầu cung ứng thiết bị.

Cán bộ, nhân viên phục vụ hoạt động bay hiệu chuẩn sáng 26/10 (Ảnh: VATM).

Đợt bay còn có sự tham gia của các chuyên gia từ Học viện Dẫn đường hàng không Cộng hòa Séc cùng đội ngũ kỹ thuật và kiểm soát viên của Việt Nam.

ATTECH sẽ tiếp tục xử lý, đánh giá và bàn giao dữ liệu cho Đài kiểm soát không lưu Long Thành, phục vụ hiệu chỉnh hiển thị radar và tích hợp vào mạng giám sát quốc gia của VATM.

Đợt bay hiệu chuẩn ngày 26/10 góp phần thúc đẩy tiến độ hoàn thiện hạ tầng quản lý bay, sẵn sàng cho giai đoạn nghiệm thu tổng thể và đưa sân bay Long Thành vào khai thác trong năm 2026.