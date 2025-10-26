Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 12 dưới sông Sêrêpốk

Trưa 26/10, lãnh đạo Trường THPT Lê Quý Đôn, tỉnh Đắk Lắk xác nhận cơ quan chức năng đã tìm thấy, trục vớt thi thể một nữ sinh lớp 12 dưới sông Sêrêpốk (giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng).

Nạn nhân được xác định là em N.H.V.A. (17 tuổi, học sinh lớp 12 Trường THPT Lê Quý Đôn).

Cơ quan chức năng triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trước đó, ngày 24/10 em A. rời nhà bằng xe máy điện và gia đình không thể liên lạc.

Sau đó, có nhiều nguồn tin báo xác nhận phát hiện xe máy điện của A. để tại khu vực xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, đoạn gần cầu 14 bắc qua sông Sêrêpốk.

Nghi ngờ A. gặp chuyện chẳng lành, gia đình đã báo nhà trường cùng cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng đã bố trí lực lượng, phương tiện tìm kiếm nạn nhân.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy sau gần 2 ngày mất tích (Ảnh: Cắt từ clip).

Khoảng 10h40 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của A. dưới sông Sêrêpốk, cách cầu 14 khoảng 3km.

Thi thể nạn nhân đã được trục vớt bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Ban giám hiệu Trường THPT Lê Quý Đôn đã cử cán bộ, giáo viên đến nhà nạn nhân để động viên gia đình và thăm viếng.