Nhan sắc và học vấn của cô gái Hàn Quốc cưới người thừa kế gia tộc Givenchy

Mới đây, Sean Taffin de Givenchy, cháu của nhà sáng lập thương hiệu Givenchy, đã tổ chức hôn lễ xa hoa cùng cô dâu Jung Da-hye, một doanh nhân người Hàn Quốc.

Jung Da-hye sinh ra ở Seoul (Hàn Quốc), lớn lên tại Mỹ và Canada. Cô tốt nghiệp MBA (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh) tại Đại học Columbia (New York, Mỹ).

Sean sinh ở Pháp nhưng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ mẹ, bà Suzi de Givenchy, người gốc Hong Kong (Trung Quốc) từng sống tại New York.

Đám cưới của Sean Taffin de Givenchy và Jung Da-hye được tổ chức hoành tráng tại Paris, Pháp (Ảnh: Instagram).

Theo Vogue Weddings, hôn lễ của cặp đôi kéo dài suốt 3 ngày, quy tụ giới mộ điệu thời trang, nghệ sĩ và doanh nhân hàng đầu.

Dàn khách mời có sự góp mặt của nhiều gương mặt danh giá trong làng thiết kế Pháp, trong đó có các thành viên nhà Givenchy và những đại diện thương hiệu thuộc tập đoàn LVMH.

Đám cưới được tổ chức thành chuỗi sự kiện, buổi lễ chính diễn ra tại thánh đường Sainte-Clotilde, công trình tôn giáo mang tính biểu tượng của Thủ đô nước Pháp.

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức thành chuỗi sự kiện, gồm các bữa tiệc và lễ hội kéo dài suốt 3 ngày (Ảnh: Instagram).

Ngoài ra, cặp đôi còn làm tiệc tổng duyệt tại nhà hàng La Fontaine Gaillon, tiệc chào mừng bạn bè thân thiết ở khách sạn Le 5 Particulier và lễ cưới chính tại Le Pavillon Dauphine St. Clair, địa điểm sang trọng bậc nhất Paris.

Cô dâu Jung Da-hye diện chiếc váy cưới trễ vai được thiết kế riêng bởi Andrew Kwon, nhà thiết kế gốc Hàn từng hợp tác với nhiều ngôi sao Hollywood.

“Tôi muốn mọi thứ mang hơi thở cổ điển và vượt thời gian. Tôi đã tạo hơn 100 phiên bản ý tưởng gửi cho người lên kế hoạch để cùng hiện thực hóa đám cưới trong mơ”, cô dâu kể với Vogue.

Sean Taffin de Givenchy hiện làm việc tại nhà đấu giá danh tiếng Christie’s ở New York, trong khi Jung Da-hye tốt nghiệp MBA tại Đại học Columbia, từng làm trong lĩnh vực tư vấn chiến lược.

Cặp đôi gặp nhau năm 2018 trong một bữa tiệc, rồi yêu nhau qua những chuyến bay xuyên lục địa. Đến tháng 2/2024, Sean cầu hôn bạn gái bằng chiếc nhẫn đặc biệt do thương hiệu trang sức Taffin, công ty của gia đình anh, chế tác riêng.

Trước lễ cưới chính thức, họ đã đăng ký kết hôn tại New York. Khi ấy, Jung Da-hye diện váy Khaite, xách túi của Givenchy, chi tiết được cô gọi là “lời tri ân tinh tế gửi đến di sản gia đình chồng”.

Cặp đôi hạnh phúc nắm tay nhau trước sự chứng kiến của công chúng (Ảnh: Couplet Photography).

Điều khiến công chúng yêu mến hôn lễ này không chỉ nằm ở sự xa hoa, mà còn ở cách Jung Da-hye khéo léo kết hợp yếu tố văn hóa Hàn trong một đám cưới Pháp.

Cô tặng gia đình hai bên bộ may riêng, trang trí tiệc bằng hoa mẫu đơn và cẩm chướng, hai loài hoa biểu tượng cho tình yêu và sự may mắn trong văn hóa Á Đông.

Trong bài phát biểu tại lễ cưới, chú rể xúc động nói: “Điều khiến tôi hạnh phúc nhất không chỉ là cưới người mình yêu, mà là chứng kiến hai nền văn hóa hòa quyện tự nhiên như cách cô ấy bước vào cuộc đời tôi”.

Thương hiệu Givenchy được sáng lập năm 1952 bởi Hubert de Givenchy, huyền thoại của làng thời trang thế giới, người từng là bạn tri kỷ và là nhà thiết kế riêng của Audrey Hepburn. Thương hiệu Givenchy nổi tiếng với phong cách thanh lịch, tối giản và sang trọng vượt thời gian.

Dù đã thuộc tập đoàn LVMH, tinh thần văn hóa Pháp vẫn được gia tộc gìn giữ qua nhiều thế hệ. Với sự xuất hiện của Jung Da-hye, người phụ nữ châu Á đầu tiên kết hôn với hậu duệ dòng họ Givenchy, giới mộ điệu cho rằng đây là “cuộc giao thoa văn hóa mang tính biểu tượng trong thời trang hiện đại”.

Tatler Asia bình luận: “Cô ấy đại diện cho hình ảnh phụ nữ trí tuệ, độc lập, nhưng vẫn trân trọng truyền thống và giá trị gia đình. Cuộc hôn nhân này không chỉ nối dài di sản Givenchy mà còn mang đến cho nó một linh hồn mới”.