Á hậu của Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tuyên bố từ bỏ danh hiệu giữa bão tố dư luận

Trên trang cá nhân, Olivia Yacé viết: “Khi tham gia cuộc thi, tôi từng nghĩ mình có thể thực hiện sứ mệnh cao đẹp bất kể sự khác biệt. Đến hôm nay, tôi vẫn tin vào giá trị của bản thân: Sự kính trọng, nhân phẩm, tài năng và sự công bằng”.

Olivia Yacé thông báo từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ khu vực châu Phi và Châu Đại Dương (Ảnh: Missosology).

Người đẹp chia sẻ rằng trong hành trình chinh phục các cuộc thi nhan sắc, cô luôn tự nhắc phải kiên trì, kỷ luật và quyết tâm. Khi đứng trên sân khấu, cô mong muốn trở thành hình mẫu cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các cô gái, khuyến khích họ theo đuổi ước mơ, vượt qua giới hạn và tự tin bước vào nơi họ thuộc về.

Olivia Yacé cho biết cô từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ châu Phi để bảo vệ giá trị cá nhân, đồng thời kêu gọi các người đẹp gốc Phi tiếp tục theo đuổi ước mơ, không để bất kỳ ai làm họ quên đi năng lực và khát vọng của chính mình.

Cuối bài đăng, Olivia gửi lời chúc mừng Hoa hậu Hoàn vũ 2025 và cầu chúc đại diện Jamaica - người bị ngã nặng trong bán kết và hiện điều trị trong phòng chăm sóc tích cực - sớm bình phục.

Olivia Yacé là một trong những thí sinh được đánh giá cao tại mùa giải năm nay (Ảnh: Missosology).

“Tôi luôn trân trọng sự ủng hộ mà mọi người dành cho mình và sẽ không bao giờ quên những trải nghiệm đã có được. Tôi sẽ tiếp tục hành trình của riêng mình với quyết tâm nâng đỡ và truyền cảm hứng cho những người xung quanh”, cô viết.

Tại chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra ngày 21/11 tại Thái Lan, Olivia Yacé giành danh hiệu Á hậu 4 và được vinh danh là một trong các Hoa hậu châu lục, cùng với Julia Ann Cluett (Malta - đại diện châu Âu và Trung Đông), Zhaona Zena (Trung Quốc - đại diện châu Á) và Stephany Abasali (Venezuela - đại diện châu Mỹ).

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đăng quang, Olivia Yacé đã tuyên bố từ bỏ danh hiệu. Ủy ban Hoa hậu Bờ Biển Ngà (COMICI) xác nhận đã gửi thông báo chính thức tới Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO).

“Olivia Yacé từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ châu Phi và châu Đại Dương, có hiệu lực ngay lập tức”, thông cáo nêu rõ. Ủy ban cũng cho biết cô sẽ trả lại dải băng châu lục để đảm bảo hoàn toàn minh bạch.

Olivia Yacé (thứ hai từ phải sang) tại lễ nhận danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ theo châu lục (Ảnh: MUT).

Quyết định rút lui của Olivia diễn ra trong bối cảnh cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đang đối mặt làn sóng phản ứng dữ dội trên toàn cầu, khiến danh tiếng cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sau chung kết, các cáo buộc về sự “bất thường” và nghi vấn kết quả “được sắp đặt” lan truyền rộng rãi. Tân Hoa hậu Hoàn vũ Fátima Bosch (Mexico) không nhận được sự đồng tình của nhiều khán giả.

Nhạc sĩ Pháp - Li Băng Omar Harfouch, người tuyên bố rút khỏi vị trí giám khảo trước đêm chung kết, công khai chỉ trích kết quả và gọi tân Hoa hậu Bosch là “Hoa hậu Hoàn vũ giả”, cáo buộc cuộc thi bị chi phối bởi “lợi ích thương mại”.

Olivia Yacé (trái) khích lệ các người đẹp châu Phi tiếp tục theo đuổi giấc mơ và truyền cảm hứng (Ảnh: Instagram).

Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) Raul Rocha lập tức phản bác, khẳng định “không có giám khảo nào từ chức”, đồng thời nhấn mạnh thời lượng ngắn ngủi trên sân khấu không thể phản ánh đầy đủ phẩm chất để chọn ra Hoa hậu Hoàn vũ. MUO khẳng định quá trình chấm thi tuân thủ đúng quy trình.

Truyền thông quốc tế hiện chờ phản hồi chính thức tiếp theo từ MUO. Mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ 2025 kéo dài từ ngày 2/11 đến 21/11 tại Thái Lan với nhiều thay đổi trong khâu tổ chức. Tuy nhiên, hơn 3 tuần diễn ra, các ồn ào về minh bạch và cách vận hành đã khiến hình ảnh cuộc thi bị tổn hại.

Olivia Yacé là đại diện nổi bật ngay từ ngày đầu tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Sở hữu hình thể đẹp, kỹ năng trình diễn tốt và thần thái mạnh mẽ, cô được nhiều chuyên trang đánh giá cao. Trước đó, Olivia từng là Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới 2021 và được gọi là "viên ngọc đen quyến rũ".