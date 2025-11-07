Khi âm thanh đại ngàn ngân vang giữa lòng Thủ đô

Nghệ sĩ Tây Nguyên kể câu chuyện đời thường qua cồng chiêng, tiếng hát (Video: Lê Phương Anh).

Tối 6/11, khu vực Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) trở thành sân khấu đặc biệt của chương trình nghệ thuật Sông Hồng gọi, đại ngàn reo.

Sự kiện được tổ chức nhân dịp 20 năm Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại (25/11/2005-25/11/2025), nhằm tôn vinh di sản, bản sắc và tinh thần đoàn kết của đồng bào các dân tộc Việt Nam.

Đêm nhạc được dàn dựng công phu, với sân khấu nổi thiết kế trên mặt nước Hồ Văn trở thành điểm nhấn của chương trình. Hệ thống ánh sáng hiện đại phản chiếu xuống mặt hồ, tạo không gian biểu diễn sống động, nơi âm hưởng cồng chiêng và tiếng trống núi rừng Tây Nguyên hòa quyện cùng nét cổ kính của Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Trong không gian ấy, âm thanh cồng chiêng vang vọng mở ra hành trình kết nối giữa núi rừng và đồng bằng.

Tiết mục khai mạc gồm Cồng chiêng, Cà đắng, Mừng chiến thắng do nhóm Cồng chiêng Gia Lai, nhóm Tarzan Tây Nguyên và nhóm nhạc dân tộc A Hu biểu diễn, mang đến không khí lễ hội đặc trưng của đại ngàn Tây Nguyên ngay giữa lòng Thủ đô.

Đặc biệt, trong tiết mục Mừng chiến thắng, nghệ sĩ Rcombus đã khiến sân khấu bùng nổ. Với phong cách biểu diễn hoang dã, giọng hát mạnh mẽ cùng khả năng vừa hát vừa nhảy múa, anh khuấy động bầu không khí, khiến khán giả không ngừng hò reo và vỗ tay theo nhịp chiêng trống.

Một trong những tiết mục gây ấn tượng mạnh là phần trình diễn của NSƯT Ploong Thiết (thứ 2 từ phải sang), giọng ca được mệnh danh là “tiếng hát của đại ngàn”.

Anh thể hiện hai ca khúc Đôi mắt Pleiku và Anh muốn sống bên em trọn đời, cùng phần hòa tấu của ban nhạc Mộc Gia Lai. Giai điệu trữ tình, da diết và đầy nội lực của Ploong Thiết khiến khán giả nhiều lần vỗ tay tán thưởng.

Là nghệ sĩ gắn bó trọn đời với âm nhạc Tây Nguyên, NSND Rơ Chăm Pheng xuất hiện trong tà váy thổ cẩm rực rỡ, thể hiện 2 ca khúc quen thuộc Bóng cây Kơnia và Cô gái vót chông, những nhạc phẩm đã trở thành biểu tượng của núi rừng.

Ở tuổi ngoài 60, giọng hát của bà vẫn vang khỏe, đằm sâu và đầy cảm xúc, mang đến cho khán giả Hà Nội những phút giây xúc động.

Tiết mục của NSND Rơ Chăm Pheng khép lại trong tràng pháo tay kéo dài, như lời tri ân gửi đến người nghệ sĩ đã dành cả đời gìn giữ và lan tỏa âm nhạc Tây Nguyên.

Không lời ca, chỉ còn tiếng đàn ngân vang, NSƯT Thùy Anh mang đến khoảnh khắc sâu lắng với bản Tiếng chày trên sóc Bom Bo. Âm thanh đàn nhị trầm ấm, mộc mạc vang lên giữa sân khấu cổ kính, gợi lại hình ảnh con người Tây Nguyên kiên cường trong những năm tháng gian khó.

Trên nền tiếng đàn, Brice Liêm xuất hiện trong vai trò vũ công minh họa, với những chuyển động hòa nhịp cùng âm thanh, tái hiện nhịp chày giữa đại ngàn. Sự kết hợp giữa tiếng đàn và hình thể tạo nên một điểm nhấn giàu cảm xúc, mang đến sắc thái mới mẻ cho không gian biểu diễn.

Mang đến làn gió mới cho chương trình, ca sĩ Khang Ngọc thể hiện ca khúc Ngày mai anh đi và Đàn Tingling với phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần nguyên bản của âm nhạc Tây Nguyên.

Giọng hát khỏe khoắn, phong cách trình diễn tự nhiên và giàu năng lượng giúp anh trở thành điểm nhấn của đêm diễn, góp phần kết nối khán giả trẻ với di sản âm nhạc dân gian.

Chương trình mang đến nhiều tiết mục đặc sắc như: Ly cà phê Ban Mê, Ngọn lửa cao nguyên, H’Ren lên rẫy, Giấc mơ Chapi hay Chú voi con - những ca khúc quen thuộc được làm mới bằng bản phối hiện đại, dung hòa giữa pop và âm hưởng dân tộc.

Đêm nhạc khép lại với ca khúc Nối vòng tay lớn, để lại dư âm mạnh mẽ về tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc. Trên sân khấu, những người biểu diễn không quên gửi lời cảm ơn khán giả và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

Dưới khán đài, khán giả Thủ đô đứng dậy vỗ tay, nhiều người xúc động khi thưởng thức những giai điệu đại ngàn vang giữa lòng phố thị. Không ngớt lời khen ngợi, họ đánh giá cao màn trình diễn giàu năng lượng và đậm bản sắc Tây Nguyên.

Bà Lan Hương (SN 1960), sống gần Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, vì thấy chương trình mở cửa miễn phí nên đã tò mò đến xem. Bà đã quay nhiều tiết mục để lưu giữ làm kỷ niệm.

“Tôi thật sự bất ngờ và xúc động vì chương trình quá hay, quá ý nghĩa. Các nghệ sĩ đã biểu diễn hết mình trên sân khấu, mang đến trải nghiệm không thể quên cho tất cả mọi người”, bà Lan Hương nói.

Sông Hồng gọi, đại ngàn reo không chỉ là đêm nhạc, mà còn là cuộc gặp gỡ của hai miền văn hóa - nơi di sản cồng chiêng Tây Nguyên hòa quyện cùng hơi thở ngàn năm Thăng Long. Tiếng chiêng, tiếng hát và âm thanh dân tộc ngân vang như nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, đại ngàn với phố thị, để văn hóa Việt Nam tỏa sáng trong niềm tự hào chung.