Vụ án thi thể cô gái trong đống cát (kỳ 1): Phát hiện bàn tay ở công trường

Năm 2012, một vụ án giết người tình, vùi xác ở một đống cát tại một công trường giao thông ở xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cũ, gây rúng động dư luận tỉnh Hà Nam thời điểm này.

Thi thể nữ vùi trong đống cát

Theo hồ sơ vụ án, 8h40 ngày 7/8/2012, trong lúc đang thi công công trường giao thông ở xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cũ, các công nhân phát hiện một bàn tay nhô lên khỏi đống cát trong công trường.

Thấy bất thường, các công nhân lại gần kiểm tra thì kinh hãi phát hiện một thi thể người bị vùi trong đống cát. Thời điểm phát hiện, thi thể này đang trong quá trình phân huỷ.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Nam cũ (nay là Công an tỉnh Ninh Bình) đã đến hiện trường điều tra vụ việc.

Cảnh sát xác định thi thể nạn nhân là nữ giới, trên người chỉ mặc đồ lót, bàn tay đứt rời. Nạn nhân có tóc ngắn màu hạt dẻ, nạn nhân khoảng 20 đến 25 tuổi.

Quá trình khám nghiệm tử thi, trên người nạn nhân có nhiều vết thương ở vùng đầu, cổ, vai. Phần tay cũng bị vật sắc nhọn chém đứt rời. Thời điểm nạn nhân bị tử vong được xác định vào khoảng 3 đến 4 ngày trước đó.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân là nữ giới được vùi xuống đống cát năm 2012 (Ảnh: Duy Cảnh).

Cảnh sát cũng tìm thấy một đôi dép cao gót, một chiếc áo của nạn nhân đã bị cắt rách, vùi dưới cát, cách thi thể nạn nhân khoảng 3 mét. Ngoài ra, không tìm thấy bất kỳ giấy tờ tùy thân nào của nạn nhân nên chưa thể xác định danh tính người này.

Vị trí nơi phát hiện thi thể nằm trên một đống cát lớn, cách xa khu dân cư, vắng người qua lại nằm giữa hai thôn Câu Thượng và Vòi Hạ, xã An Nội cũ. Hiện trường vụ việc có nhiều xáo trộn do đêm 6, rạng sáng 7/8/2012, trời mưa rất to nên đã cuốn trôi nhiều dấu vết.

Từ kết quả khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và những chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định đây là vụ án giết người.

Đi tìm danh tính nạn nhân

Ban chuyên án xác định, việc xác định được danh tính nạn nhân sẽ là “mấu chốt” quyết định để phá được vụ án. Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cũ đã trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra vụ án. Các mũi trinh sát đã nhanh chóng được tỏa đi các hướng để truy tìm thông tin của nạn nhân.

Đồng thời, Công an tỉnh Hà Nam cũng gửi thông báo truy tìm tung tích nạn nhân được gửi đến các tỉnh lân cận. Các thân nhân của các nạn nhân mất tích bí ẩn, mất liên lạc nhiều ngày được mời đến để nhận dạng nhưng đều không trùng khớp.

Đến ngày 8/8/2012, Công an tỉnh Hà Nam cũ nhận được thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cũ về việc tại khu vực huyện Hải Hậu cũ, có thông báo về sự mất tích của một cô gái khoảng 20 đến 21 tuổi. Cô gái này đã đi được 4 ngày nhưng vẫn chưa hề liên lạc về với người thân.

Khu vực bãi biển thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ (Ảnh: Trần Kháng).

Cô gái mất tích được xác định là L.T.H. (SN 1992), quê tỉnh Yên Bái cũ. Chị H. đang làm việc tại một cửa hàng ở khu vực thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ.

Tiến hành đối chiếu dấu vân tay thu thập được của nạn nhân tại hiện trường vụ án mạng với dấu vân tay của L.T.H. trên chứng minh thư nhân dân photo khi khai báo tạm trú, tạm vắng cho kết quả trùng khớp 100%.

Ngay sau khi xác định được danh tính nạn nhân, ban chuyên án đã tiến hành điều tra mối quan hệ của nạn nhân L.T.H. để xác định nghi can gây án.

(Còn tiếp).