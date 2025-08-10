U23 nữ Australia thắng Philippines để hy vọng đi tiếp ở giải Đông Nam Á

U23 nữ Australia bất ngờ đánh bại tuyển nữ Philippines

Trận thua Myanmar cách đây 3 ngày từng khiến cho đội tuyển nữ U23 Australia bị đánh giá thấp, trước khi họ thi đấu với Philippines tối nay (10/8) trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

U23 Australia đánh bại đội nữ Philippines (Ảnh: ASEAn Football).

Dù vậy, ở trận đấu thứ hai của mình tại giải Đông Nam Á, các cô gái trẻ của Australia chứng minh họ xứng đáng là đại diện đến từ nền bóng đá hàng đầu châu Á.

U23 Australia đánh bại Philippines 1-0, bằng bàn thắng duy nhất của Jancevski ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp một. Bàn thắng này giúp U23 Australia giành 3 điểm đầu tiên tại giải năm nay.

Đồng thời, đội bóng nữ xứ sở chuột túi vượt qua chính Philippines trên bảng xếp hạng, nhờ hơn đối thủ kết quả đối đầu trực tiếp, trong bối cảnh mỗi đội có 3 điểm sau hai lượt trận.

Myanmar (áo trắng) vượt qua Timor Leste (Ảnh: VFF).

Ở trận đấu còn lại trong ngày 10/8, Myanmar giành chiến thắng dễ dàng 3-0 trước đội bóng yếu Timor Leste.

Các bàn thắng của đội tuyển nữ Myanmar trong trận đấu này được thực hiện bởi cú hattrick của Win Theingi Tun ở các phút 44, 55 và 62.

Đội tuyển nữ Myanmar thắng Timor Leste 3-0

Myanmar tạm thời giữ ngôi đầu bảng B sau hai lượt trận, với hai trận toàn thắng, được 6 điểm. Tuy nhiên, Myanmar vẫn đối diện với nguy cơ bị loại rất cao, nếu như họ thua Philippines vào ngày 13/8 tới đây.

Ngược lại, U23 Australia và Philippines dù xếp dưới Myanmar, nhưng vẫn còn nắm trong tay quyền tự quyết.