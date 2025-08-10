Thắng ngược Thái Lan khó tin, bóng chuyền nữ Việt Nam làm nên lịch sử

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thất bại cay đắng với tỷ số 2-3 trước Thái Lan ở chặng 1 SEA V-League 2025 (giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á) trên đất Thái. Chính vì vậy, thầy trò HLV Tuấn Kiệt quyết tâm phục thù đối thủ này ở trận đấu tại chặng 2 trên sân nhà Ninh Bình.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên hạ gục Thái Lan sau 40 trận thất bại (Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam).

Đây là trận đấu mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp khó khăn khi bị Thái Lan dẫn trước 0-2. Thế nhưng, chúng ta đã xuất sắc tạo nên màn ngược dòng khó tin để thắng ngược với tỷ số 3-2.

Như vậy, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên đánh bại Thái Lan sau 40 trận toàn thua. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta lên ngôi ở SEA V-League.

Ở trận đấu này, Thái Lan nhập cuộc tốt hơn. Họ đã giành chiến thắng với tỷ số 25-17 ở set 1. Sang set 2, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu tốt hơn. Có những thời điểm, chúng ta đã dẫn trước đối thủ 18-13. Thế nhưng, một vài lỗi không đáng có khiến cho chúng ta bị đối thủ san bằng cách biệt, rồi vượt lên. Thái Lan tiếp tục chiến thắng ở set 2 với tỷ số 26-24.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên hạ Thái Lan trong lịch sử (Ảnh chụp màn hình).

Tới thời điểm này, nhiều người đã hình dung về thất bại của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhưng chúng ta đã bật dậy vô cùng mạnh mẽ. Ở set 3, đoàn quân của HLV Tuấn Kiệt đã giành chiến thắng 25-17 với sự xuất sắc của Vi Thị Như Quỳnh.

Tới set 4, Vi Thị Như Quỳnh tiếp tục chơi tốt. Cộng thêm việc Thanh Thúy và Nguyễn Thị Bích Tuyền thi đấu bùng nổ giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng 25-22. Trận đấu buộc phải bước vào set 5 quyết định.

Ở set đấu này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã dẫn trước 9-5 nhưng bị đối thủ san bằng 14-14. Trong thời khắc quyết định, Bích Tuyền đã tỏa sáng với cú đập xuyên chắn, giúp đội nhà thắng 16-14.

Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng 3-2 với tỷ số các set là 17-25, 24-26, 25-17, 25-22 và 16-14. Một chiến thắng lịch sử và đáng nhớ của thầy trò HLV Tuấn Kiệt.