Mỹ lột xác hỏa thần HIMARS: "Mưa" rocket áp đảo chiến trường

Hệ thống HIMARS (Ảnh: Wikipedia).

Mỹ vừa công bố một nâng cấp được mô tả là đột phá cho hệ thống phóng rocket đa nòng M142 HIMARS, nhằm tăng cường hiệu quả trong hỗ trợ hỏa lực trực tiếp.

Theo Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Hàng Không và Tên Lửa thuộc Bộ Chỉ huy Phát triển Năng lực Chiến đấu của Quân đội Mỹ, gói nâng cấp này gọi là DSFT, trang bị 30 quả rocket cỡ 120mm thay vì 6 quả GMLRS như trước cho HIMARS. Điều này cho phép phủ hỏa lực rộng lớn trong một đòn tấn công duy nhất.

Quan chức Mỹ nhấn mạnh ưu điểm của giải pháp này là chi phí thấp hơn và tiềm năng sản xuất đạn hàng loạt. Ngoài rocket mảnh nổ mạnh, gói DSFT còn có thể phóng các loại đạn khác.

Theo giới quan sát, HIMARS phiên bản mới khá tương đồng với hệ thống BM-21 "Grad" cỡ 122mm của Liên Xô, vốn được Ukraine, Nga và nhiều quốc gia khác sử dụng rộng rãi vì giá rẻ. Grad được đánh giá cao nhờ khả năng phóng hỏa lực diện rộng với chi phí thấp trong tầm bắn 20-40km tùy loại đạn.

DSFT có thể lắp trên mọi bệ phóng tương thích, gồm M270, Mars II và các hệ thống bệ phóng rocket bánh xích sắp tới.

Dù chưa có thông số tầm bắn chính thức, yêu cầu trước đây của Quân đội Mỹ là mỗi tổ hợp có tối đa 30 rocket với tầm bắn 30-40km, gần như tương đương với Grad hiện đại.

Việc Mỹ nâng cấp HIMARS tạo ra một hệ thống có chi phí vận hành tối ưu hơn, uy lực tấn công mạnh mẽ hơn là điều dễ hiểu. Phương án sử dụng DSFT được xem là đáp ứng được các yêu cầu này.

Tuy nhiên, các bệ phóng pháo - tên lửa bắn loạt ngày càng trở thành mục tiêu chính của UAV tấn công trên chiến trường ngày nay, nên nó cũng đi kèm với rủi ro nhất định. Do đó, các hệ thống lưới chống UAV và cấu trúc bảo vệ đã được trang bị cho các hệ thống này.

So với Grad từ thời Liên Xô, DSFT của Mỹ có lợi thế về hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, tự động hóa và nạp đạn nhanh. Một số bệ phóng Grad được Nga nâng cấp cũng có cải tiến tương tự.

Việc nâng cấp HIMARS giúp Mỹ có thể tạo nên thế áp đảo hỏa lực trên chiến trường, trong những kịch bản mà các vụ tấn công không cần độ chính xác quá cao của rocket GMLRS, vốn đắt đỏ hơn nhiều lần.

Dù đã được đưa vào biên chế từ hơn 60 năm trước, tổ hợp BM-21 Grad vẫn khẳng định giá trị của mình trong môi trường tác chiến hiện đại, nơi tốc độ, hỏa lực và khả năng chiến đấu linh hoạt đóng vai trò quyết định.

Được thiết kế trên nền khung gầm xe tải Ural-375D có 3 cầu chủ động (6x6), tổ hợp BM-21 Grad có trọng lượng 13,7 tấn, với kích thước thân xe dài 7,35m, rộng 2,4m và cao 3,09m.

Hệ thống dẫn động 6x6 kết hợp với động cơ xăng 180 mã lực cho phép phương tiện di chuyển linh hoạt trên nhiều địa hình phức tạp, đạt tốc độ tối đa 75km/h trên đường nhựa và tầm hoạt động theo dự trữ nhiên liệu lên tới 750km.

Tổ hợp này sử dụng 40 ống phóng cỡ 122mm, có thể đồng loạt khai hỏa toàn bộ chỉ trong vòng chưa đầy 20 giây, với tầm bắn tối đa lên tới 20km. Tùy yêu cầu nhiệm vụ, Grad có thể linh hoạt thay đổi giữa nhiều loại đạn khác nhau, từ loại nhẹ và chính xác hơn cho mục tiêu gần đến đạn tăng tầm để tấn công sâu vào đội hình đối phương.