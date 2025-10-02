"Hoàng tử châu Á" cao gần 2m đến Việt Nam, sánh đôi Hoàng Hà gây chú ý

Tối 1/10, phim điện ảnh Tay anh giữ một vì sao tổ chức buổi công chiếu ở TPHCM. Đây là tác phẩm hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc do Kim Sung Hoon đạo diễn, có sự tham gia của Lee Kwang Soo, Hoàng Hà, Duy Khánh, Cù Thị Trà...

Sự xuất hiện của nam chính - diễn viên Lee Kwang Soo - trở thành tâm điểm chú ý. Hàng trăm người hâm mộ có mặt từ sớm để cổ vũ "hoàng tử châu Á" trong lần đầu đóng phim tại Việt Nam.

Ở tuổi 40, Lee Kwang Soo gây ấn tượng nhờ ngoại hình trẻ trung, phong thái hài hước quen thuộc. Lee Kwang Soo liên tục cúi đầu, vẫy tay thân thiện, bày tỏ lòng biết ơn vì nhận được tình yêu thương của nhiều người hâm mộ.

Lee Kwang Soo nói quãng thời gian ở Việt Nam quay phim rất đáng nhớ với anh. Diễn viên hé lộ, đồng nghiệp để lại ấn tượng mạnh với anh chính là Duy Khánh. "Ngày cuối cùng tôi hoàn thành các cảnh quay, Duy Khánh và Cù Thị Trà đã nhiệt tình ra sân bay tiễn tôi về Hàn Quốc. Đó là kỷ niệm rất sâu sắc với tôi", Lee Kwang Soo chia sẻ.

Màn sánh đôi giữa Lee Kwang Soo (cao 1,93m) và "nàng thơ" Hoàng Hà (cao 1,55m) cũng khiến hàng trăm khán giả thích thú. Khoảng cách chênh lệch chiều cao cùng tương tác thân thiết, tự nhiên giữa 2 diễn viên tạo nên hình ảnh đáng yêu trong mắt người hâm mộ.

Trong phim, nhân vật của nam tài tử Hàn Quốc và Hoàng Hà có nhiều tình huống hài hước nhưng không kém phần lãng mạn. Hoàng Hà nói cô vinh dự khi được diễn cùng ngôi sao châu Á Lee Kwang Soo. Trong khi đó diễn viên Hàn cũng khen ngợi Hoàng Hà chuyên nghiệp, giúp anh phối hợp ăn ý ở các cảnh quay.

Trên thảm đỏ, diễn viên Duy Khánh xuất hiện với mái tóc nhuộm sáng nổi bật. Với nam diễn viên, được tham gia vào phim điện ảnh Việt - Hàn chất lượng là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp, đánh dấu sự trở lại sau thời gian vắng bóng màn ảnh.

Về lý do phim Tay anh giữ một vì sao không dời lịch ra mắt trong bối cảnh nhiều dự án giải trí tạm hoãn để hướng về đồng bào thiệt hại bởi bão số 10, Duy Khánh giải thích: "Đạo diễn và ê-kíp nhờ tôi thay mặt đoàn phim chia sẻ với mọi người. Xin lỗi vì lịch trình của anh Lee Kwang Soo cũng như ê-kíp Hàn Quốc đã ấn định, không thể dời lại được. Mong khán giả thông cảm cho buổi ra mắt diễn ra giữa hoàn cảnh này. Cho Duy Khánh và cả đoàn làm phim cúi đầu gửi một lời chia sẻ đến mọi người".

Diễn viên Hàn Um Mun Suk bảnh bao ra mắt khán giả Việt Nam. Ê-kíp hé lộ bộ ba Lee Kwang Soo - Duy Khánh - Um Mun Suk có nhiều tình huống "quăng miếng" hài hước trong phim.

Cù Thị Trà khoe vóc dáng gợi cảm. Cô chia sẻ Tay anh giữ một vì sao là dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp khi được học hỏi phong cách làm việc chuyên nghiệp, bài bản của đoàn phim Hàn Quốc.

Ngoài đoàn phim, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng có mặt tại thảm đỏ sự kiện ra mắt.

Vợ chồng diễn viên Thu Trang - Tiến Luật háo hức khi được xem bộ phim hợp tác Hàn - Việt. Thu Trang hé lộ vui rằng cô đã chuẩn bị đôi giày cao gót để chụp hình cùng ngôi sao xứ Hàn.

Gia đình Haha gồm Jun Phạm, Rhymastic... chúc mừng Duy Khánh có vai diễn trong phim mới.

"Mẹ bỉm sữa" Puka tái xuất sau khi sinh con. Nữ diễn viên được nhận xét lấy lại vóc dáng nhanh chóng, ngoại hình ngày càng quyến rũ.

Dàn nghệ sĩ Anh trai vượt ngàn chông gai cũng có mặt để chúc mừng ê-kíp. Các "anh tài" với diện mạo nổi bật khiến hàng trăm fan hò hét, tạo không khí náo nhiệt cho thảm đỏ.

Tay anh giữ một vì sao là phim hài lãng mạn, ghi hình ở Việt Nam và Hàn Quốc. Bộ phim xoay quanh Kang Joon Woo (Lee Kwang Soo) - một ngôi sao hàng đầu châu Á - tình cờ gặp Thảo (Hoàng Hà) - một cô gái Việt mơ ước trở thành nhân viên pha chế chuyên nghiệp. Cả hai vô tình lâm vào những tình huống "dở khóc dở cười" và cùng trải nghiệm cuộc sống mới lạ nhưng đầy thú vị. Tay anh giữ một vì sao dự kiến ra rạp toàn quốc ngày 3/10.

