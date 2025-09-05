"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang Soo nói lý do giận dỗi "nàng thơ" Hoàng Hà

Ngày 4/9, ê-kíp phim Tay anh giữ một vì sao tổ chức buổi giới thiệu tại TPHCM, có sự tham gia của đạo diễn Kim Sung Hoon, các diễn viên Lee Kwang Soo, Hoàng Hà, Duy Khánh, Cù Thị Trà.

Tay anh giữ một vì sao là phim hài lãng mạn, ghi hình ở Việt Nam và Hàn Quốc. Bộ phim xoay quanh Kang Joon Woo (Lee Kwang Soo), một ngôi sao hàng đầu châu Á tình cờ gặp Thảo (Hoàng Hà) - một cô gái Việt mơ ước trở thành nhân viên pha chế chuyên nghiệp.

Cả hai vô tình lâm vào những tình huống "dở khóc dở cười" và cùng trải nghiệm cuộc sống mới lạ nhưng đầy thú vị.

Lee Kwang Soo chia sẻ về "nàng thơ" Hoàng Hà và lý do đóng phim "Tay anh giữ một vì sao" (Video: Bích Phương).

Tại buổi ra mắt truyền thông, Lee Kwang Soo cho biết anh hào hứng, vinh dự khi được góp mặt trong dự án hợp tác Hàn - Việt. "Trong sự nghiệp diễn xuất, không nhiều cơ hội có thể tham gia một phim ghi hình tại Việt Nam nên khi nhận được lời mời, tôi nhanh chóng đồng ý", Lee Kwang Soo nói.

"Hoàng tử châu Á" chia sẻ, lần đầu tiên gặp Hoàng Hà, bạn diễn gây ấn tượng cho anh vì có ngoại hình, vóc dáng đúng với hình dung của anh về nhân vật nữ trong kịch bản. Anh đánh giá "nàng thơ" Việt Nam có diễn xuất linh hoạt, tương tác ăn ý.

Lee Kang Soo hào hứng trước những câu hỏi từ truyền thông Việt Nam (Ảnh: Bích Phương).

Trong quá trình ghi hình, Lee Kwang Soo và Hoàng Hà cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Hai diễn viên trao đổi bằng tiếng Anh, tiếng Hàn nên không gặp rào cản ngôn ngữ. "Chúng tôi tạo "phản ứng hóa học" một cách rất tự nhiên. Các bạn diễn Việt Nam cũng rất nhiệt tình, ấm áp. Ngày tôi về Hàn Quốc, tôi đã khóc vì nhớ mọi người", Lee Kwang Soo cho biết.

Nam diễn viên Hàn hé lộ thêm, ngày anh hoàn tất ghi hình tại Việt Nam và trở về Hàn Quốc, hai diễn viên trong đoàn phim là Duy Khánh và Cù Thị Trà ra sân bay đưa tiễn anh. "Tuy nhiên, Hoàng Hà vẫn có lịch quay nên không có mặt. Mọi người phải nhớ rằng không có Hoàng Hà đến tiễn tôi", Lee Kwang Soo nói vui.

Trước lời nói đùa của Lee Kwang Soo, Hoàng Hà cúi đầu xin lỗi một cách dễ thương. Theo Hoàng Hà, Lee Kwang Soo là ngôi sao nổi tiếng châu Á nhưng anh có tính cách gần gũi, ấm áp, giúp cô thoải mái trong quá trình làm việc.

"Nhiều khán giả cũng quan tâm khoảng cách khác biệt chiều cao giữa tôi và Lee Kwang Soo. Tôi nghĩ sự chênh lệch này tạo nên nhiều tình huống đáng yêu trên phim và mọi người hãy chờ phim ra rạp để cảm nhận về tương tác giữa 2 nhân vật", Hoàng Hà nói thêm.

Các bạn diễn ở Việt Nam đánh giá Lee Kwang Soo có tính cách gần gũi, luôn tạo sự thoải mái khi làm việc chung (Ảnh: Bích Phương).

Trong họp báo, diễn viên Duy Khánh cũng cho biết, ban đầu đọc kịch bản và biết được nhân vật của mình có một số tương tác với nhân vật của Lee Kwang Soo, anh khá áp lực vì "diễn chung với ngôi sao Hàn Quốc". Tuy nhiên, Duy Khánh vô cùng bất ngờ khi chính Lee Kwang Soo là người chủ động xóa bỏ khoảng cách, tạo không khí thân thiện ở trường quay.

"Hôm đó tôi mang theo một bình nước chanh. Lee Kwang Soo ngỏ lời muốn uống thử bình nước của tôi và khen nước chanh ngon. Đó là cách chúng tôi bắt đầu trò chuyện và kết bạn cùng nhau", Duy Khánh cho hay.

Tay anh giữ một vì sao dự kiến ra rạp toàn quốc ngày 3/10.