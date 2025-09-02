"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang Soo đội nón lá, gây chú ý khi đến TPHCM dịp 2/9
(Dân trí) - Diễn viên Hàn Quốc Lee Kwang Soo hào hứng đội nón lá, xuất hiện rạng rỡ bên Hoàng Hà, Duy Khánh khi có mặt tại Việt Nam.
Chiều 2/9, Lee Kwang Soo hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) để tham gia các lịch trình quảng bá bộ phim Tay anh giữ một vì sao. Không chỉ có người hâm mộ, dàn diễn viên Việt gồm Hoàng Hà và Duy Khánh cũng có mặt từ sớm để chào đón người bạn diễn đặc biệt.
Ngay khi vừa xuất hiện, "hoàng tử châu Á" Lee Kwang Soo gây ấn tượng bởi chiều cao nổi bật cùng nụ cười thân thiện. Anh hào hứng nhận các mòn quà từ fan Việt gửi tặng. Hoàng Hà và Duy Khánh cũng mang đến cho bạn diễn Hàn Quốc chiếc áo thun cùng nón lá Việt Nam làm quà tặng.
Gặp lại các bạn diễn, Lee Kwang Soo bày tỏ sự phấn khích. Bộ ba diễn viên liên tục chào hỏi, chụp hình cùng nhau và giao lưu với người hâm mộ. Khoảng cách chiều cao giữa nam diễn viên Hàn Quốc cùng "nàng thơ" Hoàng Hà cũng là chi tiết thú vị khiến khán giả thêm mong chờ tương tác giữa cặp sao trong phim.
Ngày 4/9 tới, Lee Kwang Soo sẽ tham gia sự kiện quảng bá phim Tay anh giữ một vì sao tại TPHCM. Nam diễn viên bày tỏ sự hào hứng, nóng lòng giới thiệu vai diễn đến với khán giả Việt Nam.
Ngoài ra, Lee Kwang Soo cũng sẽ tham gia một số hoạt động khác như giao lưu với người hâm mộ, khám phá ẩm thực, trải nghiệm các nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam.
Trước đó hồi tháng 8/2024, loạt hình ảnh hậu trường ghi hình phim của Lee Kwang Soo tại Việt Nam như ăn bánh mì, chạy xe máy trên đường phố... đã tạo nên cơn sốt đối với cộng đồng người hâm mộ.
Tay anh giữ một vì sao được đạo diễn bởi Kim Sung Hoon, ghi hình ở Việt Nam và Hàn Quốc.
Phim thuộc thể loại hài lãng mạn, kể về Kang Joon Woo (Lee Kwang Soo thủ vai), một ngôi sao hàng đầu châu Á, có sự nghiệp thành công và ôm giấc mộng lớn chạm tới giải thưởng danh giá Cannes.
Một lần đến Việt Nam để quay quảng cáo, Kang Joon Woo tình cờ gặp Thảo (Hoàng Hà) - một cô gái Việt mơ ước trở thành nhân viên pha chế chuyên nghiệp. Cả hai vô tình lâm vào những tình huống "dở khóc dở cười" và cùng trải nghiệm cuộc sống mới lạ nhưng đầy thú vị.
Ngoài Hoàng Hà và Lee Kwang Soo, phim còn có sự tham gia của nam diễn viên Eum Moon Seok và Duy Khánh.