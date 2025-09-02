"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang Soo đội nón lá, gây chú ý khi đến TPHCM dịp 2/9

Chiều 2/9, Lee Kwang Soo hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) để tham gia các lịch trình quảng bá bộ phim Tay anh giữ một vì sao. Không chỉ có người hâm mộ, dàn diễn viên Việt gồm Hoàng Hà và Duy Khánh cũng có mặt từ sớm để chào đón người bạn diễn đặc biệt.

Lee Kwang Soo - Hoàng Hà - Duy Khánh rạng rỡ khi tái ngộ (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Ngay khi vừa xuất hiện, "hoàng tử châu Á" Lee Kwang Soo gây ấn tượng bởi chiều cao nổi bật cùng nụ cười thân thiện. Anh hào hứng nhận các mòn quà từ fan Việt gửi tặng. Hoàng Hà và Duy Khánh cũng mang đến cho bạn diễn Hàn Quốc chiếc áo thun cùng nón lá Việt Nam làm quà tặng.

Gặp lại các bạn diễn, Lee Kwang Soo bày tỏ sự phấn khích. Bộ ba diễn viên liên tục chào hỏi, chụp hình cùng nhau và giao lưu với người hâm mộ. Khoảng cách chiều cao giữa nam diễn viên Hàn Quốc cùng "nàng thơ" Hoàng Hà cũng là chi tiết thú vị khiến khán giả thêm mong chờ tương tác giữa cặp sao trong phim.

Lee Kwang Soo thích thú khi đội nón lá Việt (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Ngày 4/9 tới, Lee Kwang Soo sẽ tham gia sự kiện quảng bá phim Tay anh giữ một vì sao tại TPHCM. Nam diễn viên bày tỏ sự hào hứng, nóng lòng giới thiệu vai diễn đến với khán giả Việt Nam.

Ngoài ra, Lee Kwang Soo cũng sẽ tham gia một số hoạt động khác như giao lưu với người hâm mộ, khám phá ẩm thực, trải nghiệm các nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam.

Trước đó hồi tháng 8/2024, loạt hình ảnh hậu trường ghi hình phim của Lee Kwang Soo tại Việt Nam như ăn bánh mì, chạy xe máy trên đường phố... đã tạo nên cơn sốt đối với cộng đồng người hâm mộ.