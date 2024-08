Lee Kwang Soo đến TPHCM, nói gì khi đóng phim cùng "nàng thơ" Hoàng Hà?

Gần đây, "hoàng tử châu Á" Lee Kwang Soo gây "sốt" khi xuất hiện tại Việt Nam. Những hình ảnh nam diễn viên đi mua sắm, ăn uống, dạo chơi quanh đường phố và các trung tâm thương mại ở TPHCM khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Vóc dáng cao lớn của Lee Kwang Soo khiến anh nổi bật, thu hút sự chú ý giữa đám đông mỗi lần xuất hiện. Tuy nhiên, các fan ở Việt Nam vẫn tôn trọng sự riêng tư và tạo sự thoải mái cho nam diễn viên khi đi du lịch. Những thông tin, hình ảnh và địa điểm mà Lee Kwang Soo ghé thăm đều đăng tải muộn hơn so với thời gian thực tế.

Lee Kwang Soo dạo chơi trên đường phố TPHCM (Ảnh: Chụp màn hình).

Nam diễn viên thân thiện khi gặp fan Việt (Ảnh: Chụp màn hình).

Ban đầu, nhiều khán giả cho rằng nam diễn viên đến TPHCM du lịch. Tuy nhiên, mục đích Lee Kwang Soo ở lại Việt Nam nhiều tuần là để tham gia dự án điện ảnh Hàn - Việt mang tên Dream of you.

Trong phim, Lee Kwang Soo đóng cặp cùng nữ diễn viên Hoàng Hà. Qua một số hình ảnh hậu trường quay phim của cặp đôi tại TPHCM, người hâm mộ kỳ vọng màn kết hợp của cặp đôi "đũa lệch" sẽ tạo sự bùng nổ cho điện ảnh Việt năm 2025.

Phim thuộc thể loại hài lãng mạn, kể về Kang Joon Woo (Lee Kwang Soo thủ vai), một ngôi sao hàng đầu châu Á, người có sự nghiệp thành công và ôm giấc mộng lớn chạm tới giải thưởng danh giá Cannes.

Một lần đến Việt Nam để quay quảng cáo, Kang Joon Woo tình cờ gặp Thảo - một cô gái Việt mơ ước trở thành nhân viên pha chế chuyên nghiệp. Cả hai vô tình lâm vào những tình huống "dở khóc dở cười" và cùng trải nghiệm cuộc sống mới lạ nhưng đầy thú vị.

Lee Kwang Soo (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Vai diễn của Lee Kwang Soo trong Dream of you khác biệt hoàn toàn với vai diễn sát nhân trong phim truyền hình No way out: The roulette vừa ra mắt hôm 31/7. Sự biến hóa "180 độ" của nam diễn viên hứa hẹn khiến khán giả thích thú.

Lee Kwang Soo hào hứng cho biết: "Tôi sẽ cố gắng hết sức để thể hiện một khía cạnh khác của mình thông qua tác phẩm này. Các bạn có thể đón chờ đây là phim hài lãng mạn ấm áp mà mọi người đều có thể đồng cảm chứ không phải một mối tình lãng mạn đầy mộng mơ".

Về phía Hoàng Hà, nữ diễn viên từng ghi dấu ấn trong các phim như Em và Trịnh, Chúng ta của 8 năm sau... Lần trở lại này, "nàng thơ điện ảnh" được mong chờ sẽ có những tương tác ăn ý cùng ngôi sao Hàn Quốc.

Ngoài sự tham gia của 2 diễn viên chính đình đám, những cái tên còn lại của Dream of you cũng gây tò mò như nam diễn viên Eum Moon Seok và Duy Khánh ZhouZhou.

Hoàng Hà đóng phim mới cùng Lee Kwang Soo (Ảnh: Facebook nhân vật).

Dream of you được đạo diễn bởi Kim Sung Hoon. Phim được quay tại Việt Nam và Hàn Quốc bắt đầu từ tháng 8, dự kiến phát hành vào nửa đầu năm 2025.