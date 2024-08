Mỹ nhân "Em và Trịnh" gây sốt khi đóng phim Hàn quay tại Việt Nam

Truyền thông Hàn Quốc hé lộ, bộ phim lãng mạn Hàn - Việt Dreams of you (Mơ về em) là một mối tình lãng mạn thú vị giữa một ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc và một người phụ nữ Việt Nam thuần khiết, trong sáng.

Hoàng Hà (trái) và Lee Kwang Soo kết đôi trong "Dreams of you" (Ảnh: KBS).

Ngoài Lee Kwang Soo và Hoàng Hà, Dreams of you còn có sự tham gia của Eum Moon Seok, Duy Khánh... Trên trang KBS (Hàn Quốc), ngày 9/8, hình ảnh đầu tiên về lễ bấm máy của Dreams of you đã được đăng tải.

Trong phim, Lee Kwang Soo vào vai Kang Jun Woo, một ngôi sao Hàn Quốc nổi tiếng tại Hàn Quốc và châu Á. Anh đang trên đường tìm kiếm thành công và mơ ước được tới Cannes (Pháp).

Trong một lần đến Việt Nam để làm việc, Kang Jun Woo vô tình gặp gỡ một cô gái Việt Nam tên Thảo (Hoàng Hà đóng) có ước mơ trở thành một nhân viên pha chế có nhiều trải nghiệm mới trong cuộc đời.

Sự xuất hiện của Thảo và năng lượng tích cực, mới mẻ của cô giống như một luồng gió mới, mang đến cho Kang Jun Woo một cuộc sống mới. Truyền thông Hàn Quốc nhận định, vai diễn của Lee Kwang Soo trong Dreams of you hứa hẹn nhiều bất ngờ, khác biệt với những vai diễn trước đây của anh.

Chia sẻ về việc góp mặt trong Dreams of you, nam diễn viên Lee Kwang Soo cho biết: "Thông qua tác phẩm này, tôi sẽ cố gắng thể hiện sự quyến rũ khác của chính mình. Các bạn có thể mong đợi một bộ phim hài lãng mạn đáng yêu mà bất cứ ai cũng có thể đồng cảm, hơn là một câu chuyện tình lãng mạn như mơ".

Hình ảnh lễ khai máy bộ phim "Dreams of you" tại Việt Nam (Ảnh: KBS).

Đạo diễn Dreams of you là Kim Seong Hoon. Ông từng thành công với một số dự án Hàn Quốc như Cộng sự bất đắc dĩ, Dạ quỷ, Trưởng ban điều tra 1958…

Đạo diễn Kim Seong Hoon cũng hào hứng nói về tác phẩm lãng mạn của mình: "Tôi rất vui và hào hứng được làm việc với Lee Kwang Soo. Cậu ấy là một diễn viên và một con người tuyệt vời. Dù đây là lần đầu tiên tôi thử sức với tác phẩm lãng mạn nhưng cá nhân tôi rất kỳ vọng vì nó có dàn nhân viên, diễn viên Hàn Quốc và Việt Nam xuất sắc. Mong các bạn ủng hộ chúng tôi thật nhiều".

Điểm sáng của Dreams of you hiện tại là sự kết đôi giữa Lee Kwang Woo và Hoàng Hà. Tại Việt Nam, tài tử Hàn Quốc Lee Kwang Soo là cái tên khá quen thuộc với khán giả. Anh được truyền thông Hàn Quốc gọi là "Hoàng tử châu Á".

Lee Kwang Soo được biết đến nhiều nhất khi tham gia chương trình Running Man Hàn Quốc. Ngôi sao Hàn Quốc đã đồng hành cùng chương trình ăn khách từ tháng 7/2010, thu hút được lượng người hâm mộ lớn tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á lân cận.

Lee Kwang Soo sở hữu chiều cao 1,92m và là một ngôi sao nổi tiếng tại Hàn Quốc (Ảnh: Osen).

Tháng 6/2021, Lee Kwang Soo chính thức chia tay Running Man sau 11 năm. Việc anh rời Running Man từng tạo nên một khoảng trống lớn cho các đồng nghiệp và khán giả theo dõi chương trình.

Ngoài chương trình Running Man, Lee Kwang Soo còn rất nổi tiếng với các bộ phim như Chỉ có thể là yêu, Tiếng gọi con tim, Hải tặc: Kho báu hoàng gia cuối cùng, Không lối thoát: Trò chơi Roulette… Nam diễn viên xứ Hàn nhiều lần đến Việt Nam quay chương trình hay tham gia các buổi giới thiệu phim.

Hoàng Hà là một diễn viên trẻ đang lên của màn ảnh Việt Nam. Cô từng tham gia các bộ phim như Em và Trịnh, Kẻ ăn hồn, Chúng ta của 8 năm sau… Đặc biệt, vai diễn Dao Ánh trong Em và Trịnh giúp Hoàng Hà đến gần với khán giả Việt.

Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, lối diễn xuất tự nhiên, Hoàng Hà nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả Việt Nam. Sự kết đôi của cô và tài tử Hàn Quốc nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả Việt Nam.

Theo News1, bộ phim Dreams of you bắt đầu khởi quay tại Việt Nam và Hàn Quốc vào tháng 8. Phim dự kiến được phát hành trên toàn thế giới, bao gồm cả Hàn Quốc và Việt Nam vào nửa đầu năm 2025.