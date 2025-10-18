Hòa Minzy, Quốc Thiên cùng dàn sao trồng cây vì Thủ đô xanh

Sáng 18/10, trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội và dự án VietNam Love đã tổ chức Lễ trồng cây Thành phố nở hoa và phát động công trình thanh niên 8.000 cây hoa vì Thủ đô xanh.

Các nghệ sĩ tham gia phát động công trình xanh vì Thủ đô (Video: Lê Phương Anh).

Sự kiện diễn ra tại Tượng đài Công an nhân dân vì dân phục vụ, với sự đồng hành của dàn nghệ sĩ nổi tiếng: Quốc Thiên, Hòa Minzy, Bùi Lan Hương, Phạm Quỳnh Anh, Lohan, đạo diễn Trần Thành Trung,…

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa tinh thần sống xanh, tình nguyện vì cộng đồng của các chiến sĩ trẻ Công an thành phố Hà Nội.

Tại sự kiện, ca sĩ Quốc Thiên thể hiện ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, gửi gắm tình yêu và niềm tự hào dân tộc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh cho biết mình rất hào hứng khi được dậy sớm, tận hưởng không khí trong lành và trực tiếp góp phần làm xanh thêm Thủ đô.

“Đêm qua, tôi có show diễn ở Đông Anh và về rất muộn, nhưng hôm nay tôi vẫn cảm thấy rất vui khi được tham gia hoạt động ý nghĩa này. Việc trồng cây có thể đơn giản lúc bắt đầu, nhưng những giá trị mang lại sau này sẽ vô cùng to lớn. Khi những cánh rừng xanh tươi, tâm hồn chúng ta cũng sẽ nở hoa như thế”, Quốc Thiên bày tỏ.

Tham dự sự kiện, Hòa Minzy gây ấn tượng với mái tóc tết giản dị và chiếc nón lá in hình cờ đỏ sao vàng. Nữ ca sĩ chia sẻ, cô thường xuyên theo dõi thời sự và quan tâm đến các vấn đề môi trường, lĩnh vực luôn được lãnh đạo Nhà nước đặc biệt chú trọng.

“Tôi mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình và hy vọng với sự chung tay của các nghệ sĩ cùng cán bộ, chiến sĩ công an, chúng ta sẽ trồng thật nhiều cây xanh để bản thân và con em trong tương lai được hít thở bầu không khí trong lành”, Hòa Minzy xúc động nói.

Không chỉ Hòa Minzy, Phạm Quỳnh Anh (thứ 2, từ phải qua) - một người con của Thủ đô - cũng không giấu được niềm tự hào khi tham gia chương trình.

Cô chia sẻ: “Mặc dù đêm qua tôi về đến nhà lúc 3h, sáng nay tôi vẫn muốn có mặt bằng được. Được tham gia một hoạt động ý nghĩa như thế này là niềm vinh dự lớn với mình. Tôi muốn sau này có thể tự hào nói với các con rằng, những hàng cây xanh hôm nay cũng có một phần công sức của mẹ”.

Theo Ban tổ chức chương trình, sự kiện không chỉ là hoạt động trồng cây đơn thuần mà còn mang ý nghĩa lan tỏa lối sống xanh, khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ môi trường và gìn giữ cảnh quan đô thị.

Trong khuôn khổ sự kiện, những cây xanh tượng trưng cũng được trao tặng đến các đại biểu và nghệ sĩ tham dự, như một thông điệp về tình yêu thiên nhiên và khát vọng chung tay xây dựng một Hà Nội xanh.

Sau lễ phát động, các nghệ sĩ cùng các đồng chí lãnh đạo và lực lượng Công an Thủ đô đã tham gia trồng 80 cây muồng hoàng yến - biểu trưng cho sắc xuân, niềm tin và sức trẻ của Thủ đô.

Là một trong những nghệ sĩ tham gia trồng cây tại sự kiện, ca sĩ Bùi Lan Hương (ở giữa) bày tỏ niềm vui khi được góp phần vào hoạt động ý nghĩa này.

“Tôi muốn lan tỏa thông điệp trồng cây đến nhiều người hơn. Sống trong bầu không khí trong lành sẽ giúp chúng ta nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khỏe và cả năng suất lao động. Tôi hy vọng hoạt động này sẽ được nhân rộng trên khắp đất nước”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Các nghệ sĩ cũng giao lưu, trò chuyện và chụp ảnh kỷ niệm cùng người hâm mộ, góp phần lan tỏa không khí ấm áp và tinh thần gắn kết trong suốt chương trình.

Thành phố nở hoa không chỉ là một công trình trồng cây, mà còn là thông điệp xanh lan tỏa tinh thần chung tay xây dựng Hà Nội bình yên, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.

Hoạt động trồng cây cũng mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần hưởng ứng mạnh mẽ của công an thành phố trong việc thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về xây dựng Thủ đô xanh - thông minh - đáng sống - có sức hút quốc tế; đồng thời hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh Vì một Việt Nam xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào thi đua “Sáng - xanh - sạch - đẹp” của thành phố Hà Nội.