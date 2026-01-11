Phương Mỹ Chi bật khóc, được ca sĩ Trung Quốc tặng ngôi sao mang tên mình

Tối 10/1, Phương Mỹ Chi tổ chức buổi họp mặt người hâm mộ mang tên Lò cò tại TPHCM. Điểm nhấn của chương trình đến từ màn xuất hiện của ngôi sao Trung Quốc Kelou. Cả hai từng là đôi bạn ăn ý tại Sing! Asia và vẫn giữ liên lạc sau khi cuộc thi kết thúc.

Trên sân khấu, Phương Mỹ Chi tái hiện trọn vẹn tiết mục mash-up Túy âm và Lục hải vi vương, phần trình diễn từng gây sốt tại Sing! Asia vào năm 2025.

Ở tiết mục này, hai ca sĩ tạo điểm nhấn khi kết nối văn hóa, Kelou thể hiện một câu hí kịch, trong khi Phương Mỹ Chi cất giọng vọng cổ từ tác phẩm cải lương Tiếng trống Mê Linh.

Phương Mỹ Chi tổ chức sinh nhật cho Kelou (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ trên sân khấu, Kelou dành nhiều lời khen cho Phương Mỹ Chi, cho biết cả hai bằng tuổi nên dễ đồng cảm và có nhiều kỷ niệm đẹp trong quá trình làm việc chung.

Về phía mình, Phương Mỹ Chi gọi sự xuất hiện của Kelou là món quà đặc biệt, xem đây như một tình bạn xuyên quốc gia đáng trân trọng. Đáng chú ý, ngày diễn ra sự kiện cũng trùng với sinh nhật của Kelou.

Phương Mỹ Chi hát tiết mục gây sốt tại Sing! Asia cùng ca sĩ Trung Quốc (Video: Quỳnh Tâm).

Phương Mỹ Chi cùng khán giả đã tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Kelou ngay trên sân khấu, khiến nữ ca sĩ Trung Quốc nghẹn ngào xúc động.

"Tôi thật sự không ngờ mình lại nhận được món quà bất ngờ như vậy. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa", Kelou chia sẻ.

Đáp lại, ca sĩ Trung Quốc cũng chuẩn bị món quà đặc biệt dành tặng người bạn Việt Nam, đó là một ngôi sao trên dải ngân hà mang tên Phương Mỹ Chi kèm ngày sinh.

Phương Mỹ Chi biểu diễn "Ếch ngoài đáy giếng" (Ảnh: Ban tổ chức).

Buổi họp mặt người hâm mộ của Phương Mỹ Chi được xây dựng theo hành trình nhìn lại 13 năm làm nghề của nữ ca sĩ, từ thời điểm lần đầu được khán giả biết đến tại Giọng hát Việt nhí 2013 đến giai đoạn không ngừng nỗ lực bứt phá, khẳng định dấu ấn cá nhân với những thành tựu nổi bật gần đây, đặc biệt là tại Em xinh say hi và Sing! Asia.

Từ hình ảnh "cô bé dân ca", Phương Mỹ Chi từng bước chuyển mình khi nhận ra khát khao lớn hơn trong âm nhạc. Trên sân khấu, nữ ca sĩ nhắc lại hành trình tự làm mới bản thân, dám thay đổi và chấp nhận thử thách.

Trong không khí gần gũi, Phương Mỹ Chi nhiều lần bật khóc khi nhắc đến chặng đường đã qua và tình cảm bền bỉ của khán giả. Cô lần lượt trình diễn những ca khúc gắn liền với dấu ấn sự nghiệp như Rock hạt gạo, Ếch ngoài đáy giếng, Bóng phù hoa…

Khoảnh khắc Phương Mỹ Chi bật khóc trên sân khấu (Ảnh: Ban tổ chức).

Khi trình diễn Bài ca đất phương Nam, Phương Mỹ Chi không giấu được sự nghẹn ngào. Đây là ca khúc cô từng không thể thể hiện trên sân khấu quốc tế Sing! Asia, khiến nữ ca sĩ tiếc nuối cho công sức của ê-kíp. Phần trình diễn tại sự kiện được dàn dựng tối giản, tập trung vào âm nhạc và thông điệp.

Ở những phút cuối chương trình, Phương Mỹ Chi bất ngờ nhận được món quà sinh nhật từ ê-kíp cùng những lời chúc của người thân, đồng nghiệp và khán giả. Trước tình cảm ấy, nữ ca sĩ không giấu được những giọt nước mắt xúc động, khép lại buổi họp mặt người hâm mộ trong không khí ấm áp và yêu thương.