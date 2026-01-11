Hồng Nhung - Ngọc Anh tái ngộ xúc động ở đêm nhạc Trịnh Công Sơn, Phú Quang

Tối 11/1, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), đêm nhạc Hoài niệm đã đưa khán giả trở lại với không gian âm nhạc giàu chiều sâu của 2 nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Phú Quang.

Chương trình có sự tham gia của 4 ca sĩ: Hồng Nhung, Ngọc Anh 3A, Bằng Kiều và Quang Hà với gần 30 tiết mục, gồm những sáng tác đã trở thành dấu ấn trong sự nghiệp của 2 nhạc sĩ, đồng thời gắn liền với tên tuổi của các nghệ sĩ biểu diễn.

Từ trái qua phải: Ca sĩ Quang Hà, Ngọc Anh 3A, Hồng Nhung và Bằng Kiều trong đêm nhạc "Hoài niệm".

Ngay phần mở màn, khán phòng được dẫn dắt bằng các bản hòa tấu guitar, saxophone với Hạ trắng (Trịnh Công Sơn) và Em ơi Hà Nội phố (Phú Quang). Âm nhạc vang lên nhẹ nhàng, tiết chế, như một lời dẫn nhập, đưa người nghe bước vào không gian hoài cảm đặc trưng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Phú Quang.

Hồng Nhung - Ngọc Anh 3A: Khi cảm xúc được dẫn dắt bằng trải nghiệm

Trong đêm nhạc này, Hồng Nhung và Ngọc Anh 3A là 2 giọng ca tạo nên nhiều khoảnh khắc lắng đọng nhất. Mỗi lần 2 nữ ca sĩ xuất hiện, khán phòng lại dành cho họ những tràng pháo tay kéo dài, như một sự đồng cảm với những gì âm nhạc mang lại.

Hồng Nhung lần lượt thể hiện loạt ca khúc quen thuộc của Trịnh Công Sơn như: Nhớ mùa thu Hà Nội, Ru em từng ngón xuân nồng, Huyền thoại mẹ, Một cõi đi về, Hãy yêu nhau đi. Xen giữa là Về lại phố xưa - sáng tác của Phú Quang, gợi nhớ hình ảnh Hà Nội trong những tháng năm xa vắng.

Giọng hát của Hồng Nhung không còn sự trong veo thuần khiết như những năm tháng đầu sự nghiệp, nhưng lại mang theo độ đằm của trải nghiệm.

Cách cô xử lý ca khúc thiên về kể chuyện, thủ thỉ, có lúc chậm rãi, có lúc dâng trào cảm xúc. Ở Ru em từng ngón xuân nồng, nữ ca sĩ khiến khán giả xúc động khi giữ nốt cao kéo dài, trong tiếng vỗ tay không dứt từ phía dưới khán phòng.

Hồng Nhung tái xuất và mang đến cho khán giả những ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Không chỉ đứng trên sân khấu, Hồng Nhung nhiều lần bước xuống gần khán giả hơn, tạo cảm giác gần gũi, đúng với tinh thần chia sẻ mà âm nhạc Trịnh Công Sơn luôn hướng tới.

Mỗi tiết mục khép lại đều nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt, cho thấy sức sống bền bỉ của những ca khúc đã đi cùng nhiều thế hệ.

Cùng với Hồng Nhung, Ngọc Anh là giọng ca để lại nhiều dấu ấn trong đêm nhạc. Sở hữu chất giọng trầm khàn, giàu nội lực, nữ ca sĩ mang đến một màu sắc riêng cho các sáng tác của Phú Quang. Cô lần lượt thể hiện Mẹ, Dương cầm lạnh, Nỗi nhớ, Romance 3, Khúc mùa thu, Nỗi nhớ mùa đông, Điều giản dị…

Với sự đồng hành của piano và saxophone, giọng hát Ngọc Anh tạo nên không khí trầm lắng, giàu chiều sâu, phù hợp với tinh thần suy tư vốn là nét đặc trưng trong âm nhạc của Phú Quang.

Các tiết mục nối tiếp nhau theo dòng cảm xúc, dẫn dắt khán giả đi qua những ký ức gắn với mùa thu, mùa đông và những nỗi nhớ không tên.

Ngọc Anh hát "Khúc mùa thu" với sự đồng hành của nghệ sĩ dương cầm Trần Minh Tuấn.

Đặc biệt, phần trình diễn Khúc mùa thu - phổ thơ Hồng Thanh Quang - với sự đồng hành của nghệ sĩ dương cầm Trần Minh Tuấn, người bạn tri kỷ của nhạc sĩ Phú Quang, đã khiến khán phòng lắng lại.

Những nốt nhạc cuối cùng vừa dứt, nghệ sĩ Trần Minh Tuấn không giấu được xúc động. Phía dưới khán phòng, nhiều khán giả đứng dậy vỗ tay kéo dài, buộc 2 nghệ sĩ phải quay lại sân khấu để trình bày lại đoạn điệp khúc trong không khí đầy cảm xúc.

Bên cạnh nhạc Phú Quang, Ngọc Anh cũng “giao lưu” thêm một ca khúc nhạc Trịnh là Hạ trắng, mang đến sự kết nối tự nhiên giữa hai mạch âm nhạc xuyên suốt chương trình.

Phần song ca Chiều đông Matxcơva giữa Ngọc Anh và Hồng Nhung tiếp tục nối dài mạch cảm xúc đêm diễn. Không phô trương, tiết tấu chậm, phần trình diễn tập trung vào cảm xúc và sự hòa quyện giọng hát.

Hồng Nhung và Ngọc Anh song ca "Chiều đông Matxcơva".

Quang Hà và Bằng Kiều: Những sắc màu khác trong không gian hoài niệm

Ở vai trò mở đầu chương trình, Quang Hà đảm nhận các ca khúc Dấu chân địa đàng, Mơ về nơi xa lắm, Đâu phải bởi mùa thu, Tình khúc 24 và Phôi pha. Với chất giọng ấm ở quãng trung, có nội lực khi lên cao, nam ca sĩ giữ được sự tròn vai ở những sáng tác của Trịnh Công Sơn, đặc biệt là Dấu chân địa đàng và Phôi pha.

Ở các ca khúc của Phú Quang, Quang Hà mang đến cảm giác mới mẻ khi thử sức với dòng nhạc giàu nội tâm. Dù chưa tạo được độ “cháy” cảm xúc như Hồng Nhung hay Ngọc Anh, phần thể hiện của anh vẫn góp phần làm đa dạng màu sắc cho chương trình.

Ca sĩ Quang Hà trong đêm nhạc.

Bằng Kiều xuất hiện với phong thái gần gũi, chia sẻ nhiều câu chuyện cá nhân trước khi bước vào các ca khúc Còn tuổi nào cho em, Em ơi Hà Nội phố, Biển nhớ và màn song ca Mưa hồng cùng Quang Hà.

Nam ca sĩ chia sẻ anh không quen gọi Trịnh Công Sơn hay Phú Quang là “cố nhạc sĩ”, bởi theo anh, âm nhạc của hai ông vẫn hiện diện thường trực trong đời sống, từ sân khấu đến những khoảnh khắc rất đời thường.

Bằng Kiều cũng thẳng thắn chia sẻ về việc đôi khi nhầm lời khi hát nhạc Trịnh, bởi cấu trúc ca từ không theo lối kể chuyện thông thường, các câu chữ có thể đảo vị trí cho nhau mà vẫn giữ được cảm xúc. Sự thành thật ấy nhận được sự cảm thông từ khán giả.

Ca sĩ Bằng Kiều trình bày "Còn tuổi nào cho em", "Em ơi Hà Nội phố", "Biển nhớ"...

Với Hà Nội ngày trở về - sáng tác của Phú Quang phổ thơ Thanh Tùng, Bằng Kiều cho biết đây không chỉ là một tiết mục biểu diễn mà còn là tiếng lòng của một người con xa quê.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, anh cho rằng những ca khúc viết về thành phố này luôn chạm đến những vùng ký ức rất nhạy cảm, khiến cảm xúc dễ trào dâng mỗi lần cất giọng.

Chương trình khép lại bằng phần hòa giọng của cả 4 ca sĩ với những ca khúc quen thuộc viết về Hà Nội và tình yêu. Không có cao trào dàn dựng, không phá cách trong phối khí, Hoài niệm lựa chọn sự chừng mực, để âm nhạc tự kể câu chuyện của mình.

Ảnh: Mạnh Nguyễn