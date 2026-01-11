"Mưa đỏ" thắng lớn, Steven Nguyễn - Hạ Anh gây chú ý tại Ngôi sao xanh

Tối 10/1, lễ trao giải Ngôi sao xanh lần thứ 12 (Ngôi sao xanh 2025) diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM), quy tụ đông đảo giới diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất tham dự.

Dàn diễn viên "Mưa đỏ" gây sốt thảm đỏ Ngôi sao xanh 2025 (Video: Bích Phương).

Năm nay, lễ trao giải ghi nhận con số đề cử dự thi kỷ lục với 23 phim điện ảnh, 16 phim truyền hình, 11 phim truyền hình nước ngoài, 21 tác phẩm thuộc lĩnh vực không gian mạng và 41 MV âm nhạc.

Trong đó, giải thưởng được giới chuyên môn và công chúng mong chờ nhất là Phim hay nhất ở hạng mục điện ảnh (do Hội đồng nghệ thuật bình chọn).

Kết quả, chiến thắng thuộc về Mưa đỏ, tác phẩm tạo cơn sốt chưa từng thấy năm qua, nắm giữ kỷ lục 714 tỷ đồng doanh thu.

Ngoài ra, Mưa đỏ cũng thắng lớn ở Ngôi sao xanh lần thứ 12 với các giải thưởng khác như: Đạo diễn xuất sắc hạng mục điện ảnh (NSƯT Đặng Thái Huyền), Sáng tạo xuất sắc nhất hạng mục điện ảnh (nhà thiết kế mỹ thuật Vũ Việt Hưng), Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất hạng mục điện ảnh (Phương Nam), Nam diễn viên điện ảnh (Steven Nguyễn), Cặp đôi điện ảnh được yêu thích nhất (Steven Nguyễn - Lê Hạ Anh).

Đạo diễn Đặng Thái Huyền nhận giải Đạo diễn xuất sắc hạng mục điện ảnh (Ảnh: Chụp màn hình).

NSƯT Đặng Thái Huyền bày tỏ niềm xúc động: "Cảm ơn Hội đồng nghệ thuật đã trao cho tôi giải thưởng vinh dự như thế này. Tôi muốn chia sẻ niềm vui đến đồng đội của tôi ở Điện ảnh Quân đội Nhân dân, đến ê-kíp phim Mưa đỏ. Nếu không có các anh em, tôi không thể vượt qua 81 ngày đêm ghi hình tại Quảng Trị. Xin biết ơn tất cả".

Trên sân khấu, màn tái hợp của Steven Nguyễn và Lê Hạ Anh trong hình ảnh nhân vật Quang - Hồng cũng khiến đông đảo khán giả thích thú. Khoảnh khắc Steven Nguyễn sánh đôi cùng bạn diễn xinh đẹp gây sốt mạng xã hội, nhận hàng trăm ngàn lượt xem.

Lê Hạ Anh và Steven Nguyễn được bình chọn là Cặp đôi điện ảnh được yêu thích nhất (Ảnh: Ban tổ chức).

Nhận giải thưởng Cặp đôi điện ảnh được yêu thích nhất, hai diễn viên bày tỏ sự biết ơn dành cho người hâm mộ, đồng thời thể hiện lại một số câu thoại nổi tiếng trong phim khiến không khí lễ trao giải bùng nổ.

"Hai nhân vật này trên phim không có quá nhiều sự kết nối, chỉ gặp nhau ở một vài phân cảnh, nhưng nhờ tình yêu thương của khán giả mới được tái hợp trên sân khấu", Steven Nguyễn chia sẻ.

Trong khi đó, Lê Hạ Anh cũng gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Đặng Thái Huyền vì đã mang chất thơ, cảm xúc vào khung hình chung của hai nhân vật Quang - Hồng.

Với Phương Nam, năm vừa qua cũng là một năm thành công khi anh ghi dấu ấn với vai Tạ trong Mưa đỏ. Nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất hạng mục điện ảnh, Phương Nam tái hiện nhân vật Tiểu đội trưởng Tạ chất phác, hài hước, nhận tràng vỗ tay từ khán giả.

Ca sĩ Hòa Minzy và ê-kíp "Mưa đỏ" chụp ảnh tại hậu trường sau khi khép lại lễ trao giải (Ảnh: Chụp màn hình).