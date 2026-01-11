Triển lãm điêu khắc ngựa độc bản: Hơi thở đại ngàn giữa Thủ đô

Trưng bày chuyên đề “Ngựa về phố” được tổ chức tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa chào Xuân Bính Ngọ 2026.

Hình tượng ngựa, biểu trưng cho sức sống, ý chí bền bỉ và khát vọng chinh phục trở thành điểm nhấn giao thoa văn hóa độc đáo giữa không gian đại ngàn Tây Nguyên và kinh thành Thăng Long ngàn năm văn hiến.

Điểm nhấn quan trọng tại khu trưng bày là các tác phẩm điêu khắc gỗ của nhà nghiên cứu Đặng Minh Tâm, người đã dành nhiều thập kỷ gắn bó với việc nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và giới thiệu văn hóa Tây Nguyên.

Nghề làm tượng gỗ dân gian là một trong những nghề truyền thống quan trọng của người Tây Nguyên. Không giống nhiều loại hình nghệ thuật khác, tượng gỗ Tây Nguyên mang vẻ đẹp bản năng, trực tiếp, gắn chặt với đời sống tinh thần của cộng đồng.

Các tác phẩm trưng bày các sản phẩm ngựa gỗ Tây Nguyên giữ nguyên dấu đục, nét tạc thô ráp, không sơn phết, không che giấu vân gỗ tự nhiên.

Mỗi dáng ngựa là một trạng thái, một lát cắt của đời sống. Không có tác phẩm nào giống nhau, bởi mỗi khúc gỗ là một hình dáng riêng, mỗi cảm xúc của người nghệ nhân là một thế giới khác biệt.

Bùi Thu Hiền, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Đông Á chia sẻ, cô vô tình biết khu trưng bày khi tới tham quan Văn Miếu và ấn tượng với một không gian đậm nét văn hóa Tây Nguyên. Đặc biệt, Hiền rất yêu thích hình tượng con ngựa, biểu trưng cho sự khỏe mạnh, dũng mãnh, trung thành và chăm chỉ.

Nhiều du khách tham quan, trong đó có cả khách nước ngoài, tỏ ra thích thú và hào hứng chụp ảnh lưu niệm bên những sản phẩm ngựa gỗ được trưng bày.

Ngoài ra, khu trưng bày còn mở rộng không gian qua việc giới thiệu các tác phẩm hội họa, sắp đặt nghệ thuật và tư liệu liên quan đến hình tượng ngựa trong đời sống, lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Tác phẩm điêu khắc sơn mài "Ngựa hoa mai" với tạo hình béo tốt, thân đeo lục lạc và những dải trang trí cánh sen dân gian cách điệu thể hiện sự sung túc, no đủ, hạnh phúc và thành công.

Gọi là "Ngựa hoa mai" vì trên thân ngựa được gắn 4 bông hoa mai bằng đồng tượng trưng cho 4 mùa, 4 hướng.

Tác phẩm mang tên "Hí hí", mang ý nghĩa như tiếng cười vui rộn ràng của con trẻ, là tiếng nhạc, là niềm vui thích, tung vó căng bờm bay trong gió. Tác phẩm làm thủ công hoàn toàn với sơn mài truyền thống trên cốt gỗ, kết hợp với chất liệu đồng ở chân ở bờm và đuôi.

Diễn ra trong những ngày đầu năm mới, “Ngựa về phố” để lại dấu ấn như một sự kiện văn hóa ý nghĩa, mang đến cho công chúng những trải nghiệm thẩm mỹ độc đáo và những suy ngẫm sâu sắc về bản sắc văn hóa.

Trưng bày “Ngựa về phố” diễn ra tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến hết tháng 3/2026.