Nguyễn Phương Linh đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026

Tối 10/1, vòng chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 với chủ đề Việt Nam bừng sáng diễn ra tại Sa Pa (Lào Cai).

Cuộc thi tiếp nối hành trình các mùa 2022 và 2024, từng đi qua nhiều địa danh như Hà Nội, TPHCM, Bắc Ninh, Ninh Bình, Quảng Ninh… hướng tới việc tìm kiếm gương mặt đảm nhận trọng trách Đại sứ Du lịch Việt Nam, tham gia các hoạt động du lịch quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam.

Nguyễn Phương Linh (giữa) đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 (Ảnh: Ban tổ chức).

Kết quả, Nguyễn Phương Linh sinh năm 2002, đến từ Hà Nội, hiện học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân, đã đăng quang ngôi vị cao nhất.

Ở phần thi ứng xử, các thí sinh nhận được câu hỏi chung: “Điều gì trong hình ảnh và con người Việt Nam khiến du khách quốc tế dễ yêu thích nhất? Nếu trở thành Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026, bạn sẽ lan tỏa giá trị ấy ra thế giới thế nào?”.

Nguyễn Phương Linh trả lời bằng song ngữ Việt - Anh: “Là một người trẻ được sinh ra trong thời bình, tôi mong muốn được chia sẻ với bạn bè quốc tế về Vịnh Hạ Long hùng vĩ, ruộng bậc thang của Sa Pa, những địa danh của đất nước. Nhưng đặc biệt hơn cả là nụ cười ấm áp của người phụ nữ Việt Nam, chân thành, thiện cảm và mến khách.

Đằng sau đó là sức mạnh bất khuất của những bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người phụ nữ sẵn sàng hy sinh vì gia đình và đất nước. Nếu trở thành Hoa hậu Du lịch Việt Nam với tinh thần vươn lên mạnh mẽ, tôi sẽ dám mơ lớn để xây dựng đất nước. Tôi tin khi người phụ nữ Việt Nam tỏa sáng, Việt Nam sẽ bừng sáng”.

Phương Linh cao 1,71m, số đo 83-62-94cm, được đánh giá cao nhờ gương mặt khả ái và khả năng trình diễn catwalk. Trong thời gian tham gia cuộc thi, cô cho biết vẫn duy trì việc học qua các nền tảng trực tuyến.

Cô cũng bày tỏ quan điểm về trách nhiệm của người trẻ với du lịch: “Tôi mong muốn du lịch Việt Nam không chỉ đẹp hôm nay mà còn thật đáng nhớ trong tương lai”.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Trần Mỹ Lan (Thái Nguyên), sinh viên ngành Dược. Á hậu 2 là Nguyễn Huy Ngọc Bảo Trân (Hải Phòng), cử nhân ngành Kỹ thuật Môi trường của Đại học Bách khoa Hà Nội.