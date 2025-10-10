Hòa Minzy có mặt tại Bắc Ninh, động viên tinh thần bà con chung sức đắp đê

Mới đây, loạt clip Hòa Minzy xuất hiện ở đê Đẩu Hàn (Bắc Ninh) vào tối 9/10 được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Trong video, nữ ca sĩ để mặt mộc, mặc trang phục giản dị, đi dép lê. Cô thân thiện hỏi thăm bà con, sau đó phát đồ ăn, nước uống. Hòa Minzy gửi lời động viên người dân, Đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên đang chung sức đóng bao tải, đắp đê, ngăn nước tràn giữa đêm muộn.

Hòa Minzy có mặt ở đê Đẩu Hàn (Bắc Ninh) vào tối 9/10 để tiếp sức cho bà con quê nhà (Ảnh: Chụp màn hình).

Sự xuất hiện của nữ ca sĩ khiến bà con xúc động. Nhiều ý kiến cho rằng, hành động ấm áp từ giọng ca Bắc Bling đã tiếp thêm tinh thần cho bà con đang ngày đêm đắp đê chống lũ.

Hiện tại, tỉnh Bắc Ninh trải qua đợt ngập lụt nghiêm trọng, nhiều khu dân cư bị nước bao vây, giao thông chia cắt.

Trên trang cá nhân hôm 8/10, ca sĩ Hòa Minzy bày tỏ sự san sẻ, động viên đến bà con quê nhà Bắc Ninh và người dân nhiều tỉnh thành đang chịu ảnh hưởng bởi mưa bão, lũ lụt.

"Chúng ta hãy nâng cao sự chủ động để bảo vệ bản thân, gia đình và chia sẻ sự vất vả cho các lực lượng chức năng. Những hộ dân sống gần đê, sông, suối có nguy cơ ngập cao mà không có nhà cao tầng, nên chủ động tìm nơi ở tạm như nhà người thân hoặc hàng xóm.

Xin đồng bào ta hãy cùng yêu thương nhau giây phút này. Thiên tai không đoán trước được điều gì. Bà con hãy cố lên nhé", ca sĩ viết.

Những ngày gần đây, Hòa Minzy cũng có nhiều hành động thiết thực nhằm hỗ trợ người dân nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi bão lụt.

Cô ủng hộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Cao Bằng mỗi địa phương 100 triệu đồng.

Hòa Minzy cũng ủng hộ 300 triệu đồng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban cứu trợ Trung ương, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 11.

"Cầu mong cho bà con mình bình an, cầu mong những đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ người dân an toàn. Mong bà con không quá lạnh, không quá đói. Mong cơn bão chóng tan để không gây khó khăn cho bất cứ người dân nơi đâu nữa", Hòa Minzy chia sẻ hôm 30/9.