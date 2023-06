Hoa hậu Ngọc Hân sau kết hôn: "Ông xã và yoga đã thay đổi tôi rất nhiều"

"Cuộc sống hiện tại của tôi hướng về gia đình nhiều hơn. Những người bạn thân nhất với tôi đều thấy sửng sốt và nói rằng, ông xã đã thay đổi tôi rất nhiều", Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ.

Hoa hậu Ngọc Hân được bạn trai cầu hôn vào năm 2019, sau 3 năm tạm hoãn vì đại dịch Covid-19, lễ cưới của nàng hậu SN 1989 và Phạm Phú Đạt được tổ chức vào ngày 10/12/2022. Cặp đôi đã có hơn 10 năm quen rồi yêu trước khi về chung một nhà.

Sau nửa năm kết hôn, dù rất bận rộn với công việc cùng lịch trình dày đặc, Hoa hậu Ngọc Hân vẫn dành cho phóng viên Dân trí một cuộc trò chuyện cởi mở và thân tình. Cô lần đầu tiết lộ về bố mẹ chồng và chồng kém tuổi.

Ngọc Hân cũng chia sẻ về lý do đến với bộ môn yoga giúp bản thân cải thiện sức khỏe, tâm tính cũng như tinh thần. Cuộc sống hiện tại của cô có nhiều thay đổi lớn, khiến những người bạn thân nhất đều bất ngờ đến sửng sốt.

Sau nửa năm kết hôn, cuộc sống của Ngọc Hân thay đổi thế nào?

- Tôi thay đổi khá nhiều khi phải làm quen với nếp sinh hoạt mới. Cuộc sống hiện tại của tôi hướng về gia đình nhiều hơn.

Trước đây, một tháng tôi chỉ ăn cơm nhà vài bữa, nhưng bây giờ, một tháng số lần đi chơi của tôi chỉ đếm được đôi lần. Từ 18h trở đi là thời gian tôi chỉ dành cho gia đình. Tôi tự đặt ra yêu cầu là phải ở nhà các buổi tối và cuối tuần để có thể vun vén tổ ấm, nấu những món ăn ngon cho chồng.

Những người bạn thân nhất với tôi đều thấy sửng sốt và nói rằng ông xã đã thay đổi tôi rất nhiều. Chồng tôi cũng nhận thấy điều này nhưng vẫn bảo: "Cần thay đổi thêm nữa" (cười).

Bước vào cuộc sống hôn nhân, Ngọc Hân có bị "vỡ mộng"?

- Thực ra chúng tôi thấy không có nhiều sự khác biệt hay vỡ mộng hôn nhân. Vì cả hai đã quen nhau từ năm 2011 đến giờ, trong 3 năm dịch Covid-19, chúng tôi cũng tìm hiểu nhau rất kỹ.

Hiện tại về sống chung, chúng tôi thấy mọi thứ được thay đổi theo hướng tích cực khi cả hai đều hướng về gia đình hơn.

Vợ chồng bạn có phải trái dấu nhau?

- Đúng vậy. Chồng tôi làm trong Bộ Ngoại giao nhưng ở đời thường, anh ấy khá kín tiếng, trầm tính, không thích giao lưu nhiều và cũng không thích đi du lịch.

Anh ấy xoay quanh công việc, ở nhà và chỉ sôi nổi với những người thân quen. Điều này hoàn toàn ngược lại với tôi khi những gì liên quan đến giao lưu, thử thách hay du lịch, tôi đều hứng thú.

Khác biệt về tính cách như thế, cả hai có phải thay đổi nhiều để hòa hợp với đối phương?

- Thực ra, đây là một quá trình mà chúng tôi phải từ từ thích nghi. Mỗi người sẽ cố gắng nhích về phía kia một chút. Nếu đối phương không có những sở thích giống mình, tôi không cảm thấy buồn mà tận hưởng mặt vui vẻ, tích cực khác của người ấy.

Chồng tôi là người hay pha trò, dí dỏm, hài hước và luôn tìm niềm vui qua những điều giản đơn. Qua lăng kính của anh ấy thì mỗi ngày đều là những trải nghiệm mới đầy thú vị, chứ không chỉ có đi làm rồi về nhà. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi vì thế không bị nhạt nhẽo.

Khi trái dấu sẽ không tránh được những lúc "cơm không lành, canh không ngọt". Ngọc Hân có sợ điều này? Nếu xảy ra mâu thuẫn thì ai sẽ là người làm lành trước?

- Tôi nghĩ cặp đôi nào cũng thế, mâu thuẫn là chuyện rất bình thường. Nếu ai cảm thấy có lỗi thì người đó sẽ làm lành đầu tiên chứ không có chuyện câu nệ. Nửa năm kết hôn, chúng tôi cũng có những tranh cãi chứ cuộc sống không thể mãi bình yên.

Vậy có điểm chung nào giữa hai bạn?

- Chúng tôi đều thẳng tính, có gì khó chịu sẽ nói ra để tìm cách giải quyết. Tôi nghĩ, một mối quan hệ lâu dài phải thành thật với đối phương để tránh mâu thuẫn. Vì vậy, có chuyện gì, tôi đều thể hiện ra mặt, đối phương sẽ biết ngay.

Chúng tôi không chiến tranh lạnh quá 2 ngày, không khí gia đình lúc nào cũng phải vui vẻ, đặc biệt là trong bữa cơm. Không ưng là tôi nói luôn chứ không phải mong đợi sự dỗ dành từ chồng. Tôi không đòi hỏi những cái anh ấy không có, nếu không sẽ tự làm khổ mình.

Ngọc Hân có hay nóng tính với chồng?

- Cũng có nhưng ít khi. Vì đối diện với người nóng tính hơn mình thì mình phải mềm mỏng hơn chứ (cười).

Ông xã của bạn có phải người lãng mạn không? Anh ấy thường có cách bày tỏ tình cảm với vợ như thế nào?

- Không hề, anh ấy rất thực tế và luôn quan tâm thiết thực. Thấy tôi đau lưng, chồng tôi - một người tập yoga lâu năm đã khuyến khích tôi đi tập bộ môn này.

Sau khi tôi tập thử một buổi và thấy tôi thích, anh đã đầu tư cho tôi một khóa học khoảng mấy trăm buổi. Đến nay, tôi cũng tập yoga được gần 2 năm rồi và mê luôn. Dù bận rộn thế nào, cứ một tuần tôi sẽ dành 2 buổi để đi tập.

Tuy nhiên, mặc dù là người động viên và khuyến khích tôi đi tập yoga nhưng bản thân ông xã lại là người ít tập hơn. Giáo viên mỗi lần tập cho tôi đều nói: "Chồng của bạn không siêng tập và rất ngại những động tác mới, hơi khó một chút". Tôi cũng được khen dẻo hơn ông xã (cười).

Nhiều người cho biết, ngoài việc nâng cao sức khỏe tập yoga là cách thức để chúng ta hợp nhất cơ thể, trí óc và tâm hồn của mình. Yoga còn được cho là giúp thay đổi lối sống, điều chỉnh và tự cân bằng tất cả các khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Còn với Ngọc Hân, "điều kỳ diệu" nhất mà bạn thấy khi đến với yoga là gì?

- Thay đổi rõ ràng nhất là tôi hết đau lưng, cơ thể cũng dễ chịu, dẻo dai và bền bỉ hơn.

Ngoài ra, tôi cũng rèn luyện được sự nhẫn nại, thiền định trong tâm hồn, bớt nóng tính, tích cực và lạc quan hơn. Không nhàm chán như mọi người vẫn nghĩ, không kén chọn tuổi tác và giới tính như người ta vẫn đồn. Tôi thấy, bất kể đàn ông hay đàn bà, người già hay trẻ em, bầu bì hay thanh xuân đều có thể tập được yoga.

Từ lâu yoga được ca ngợi như một phép màu, nó mang đến sức khỏe, sự bình an trong tâm hồn và sắc đẹp, tôi cũng cảm nhận điều đó rõ rệt khi tập yoga. Nói không quá chứ trong các bộ môn rèn luyện sức khỏe, tôi thích yoga nhất, mỗi lần tập xong thấy cực kỳ sảng khoái, dễ chịu.

Tôi không phải là người tập yoga ở mức thượng thừa nhưng tôi nghĩ rằng, người thực hành yoga đúng cách trong thời gian dài, ở một mức độ cụ thể nào đó có thể sở hữu năng lượng tuyệt vời.

Tôi đã biết đến câu chuyện, trước đây ở Ấn Độ, có một chiến sĩ đi thực thi nhiệm vụ ở trên đỉnh núi cao Himalaya, nơi có nhiều tuyết phủ quanh năm trắng xóa. Trong một lần đi làm việc, không may tuyết lở, anh ấy bất ngờ bị rơi xuống vực sâu và bị tuyết phủ kín, không thể thoát được.

Sau 1 tuần, khi đội cứu hộ tìm thấy thì anh vẫn còn sống.

Khi được hỏi anh ấy đã làm gì trong một tuần bị tuyết vùi lấp, thì anh trả lời rằng bản thân đã cố gắng tập hít thở với các bài tập yoga để làm cho cơ thể nóng ấm lên với hy vọng có thể duy trì sự sống cho đến khi được cứu.

Người lính sau này cũng bị tử vong do những vết thương cắt đứt da thịt làm cho phần cơ thể bị hoại tử quá nhiều. Điều đáng nói ở đây là việc duy trì luyện tập thở trong điều kiện sống như vậy tôi nghĩ cũng là một điều phi thường.

Ngọc Hân đã gặp hay nghe những câu chuyện gì ở Việt Nam về sự "cứu rỗi cuộc đời" ai đó nhờ yoga?

- Tôi biết một cô gái dù rất trẻ nhưng không may bị mắc ung thư, theo như lời cô ấy nói thì yoga là thứ rất quan trọng giúp cô ấy thay đổi hoàn cảnh của mình. Yoga giúp cô ấy trở nên mạnh mẽ và có thể chống lại căn bệnh ung thư quái ác.

Tôi cũng biết có rất nhiều phụ nữ Việt mắc chứng bệnh trầm cảm sau sinh hay gặp những chuyện đau khổ trong cuộc sống tìm đến yoga và họ đã trở nên mạnh mẽ, hạnh phúc thế nào, thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực ra sao. Ở lớp tôi học có không ít trường hợp như vậy.

Một cao thủ về yoga - thầy Gurdev Singh Karan đã từng chia sẻ rằng: "Nếu yoga không thể chữa được cho bạn một căn bệnh nào đó, thì việc thực hành yoga cũng không làm cho căn bệnh đó trở nên nặng hơn".

Ngọc Hân có lời khuyên nào cho mọi người khi đến với bộ môn yoga?

- Tôi thấy đây là bộ môn rất tuyệt vời và chúng ta nên tập nó càng sớm càng tốt, nhưng nếu mới tập thì cố gắng nên có người hướng dẫn kèm để động tác chuẩn nhất.

Vì tôi cũng biết có rất nhiều trường hợp tự tập và cũng gặp những khó khăn đã phải bỏ bộ môn này.

Nếu nói một điều gì đó cho những người chưa biết gì về yoga, để họ có thể hiểu bản chất thật sự của yoga và truyền cảm hứng cho họ kiên trì theo đuổi việc tập luyện này hàng ngày, Ngọc Hân sẽ nói gì?

- Tôi xin mượn lời của ông Gurdev Singh Karan: "Chúng ta cần nhớ rằng, yoga không chỉ là những động tác Asana, mà còn hướng dẫn bạn cách thở, cách ngồi, cách đứng, cách ăn nói, cách đối nhân xử thế, cách để thực hiện các việc mà mình đang làm. Tất cả những thứ đó đều được coi là yoga".

Và một câu nói khác về yoga của Donna Farhi, tôi cũng rất tâm đắc: "Yoga không kéo chúng ta khỏi thực tại hoặc những trách nhiệm của cuộc sống thường nhật, mà là đặt chúng ta vào trong nền tảng vững chắc và kiên định của sự trải nghiệm. Chúng ta không hề vượt qua giới hạn của cuộc sống, mà thay vào đó sẽ trở lại với những hi vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn".

Ngọc Hân đang làm gì hàng ngày để duy trì sự khỏe mạnh và vóc dáng trẻ trung, thon gọn?

- Tôi nghĩ, sức khỏe có được là một quá trình chúng ta chăm sóc bản thân chứ không phải một điều ước và được ai đó ban tặng.

Tôi luôn cố gắng duy trì nếp sinh hoạt dậy sớm ngủ sớm, ăn khoa học uống đủ nước. Tôi ăn rất ít đường và cũng hạn chế đồ ăn nhanh, có hàm lượng chất béo cao. Luôn lắng nghe cơ thể mình và dành thời gian ít nhất 5 phút để nghỉ ngơi thật sự.

Đó là khoảng thời gian, không gian tôi dành riêng cho mình, không vướng bận chuyện công việc, gia đình và bất kì mối quan hệ nào khác, chỉ để đọc một cuốn sách mình yêu thích, nhâm nhi một tách trà hay thưởng thức một ly cà phê và nghe một bản nhạc mình say mê.

Sống với thái độ bình an, tự tại, biết ơn và không quên dành 1 tiếng mỗi ngày để tập luyện yoga.

Sau khi kết hôn, lịch làm việc của Ngọc Hân có vẻ dày đặc hơn. Bạn sắp xếp công việc thế nào để dành thời gian cho tổ ấm?

- Khác với việc nhận tham dự dàn trải nhiều chương trình như trước đây, tôi sẽ phải lựa chọn những chương trình phù hợp, chất lượng. Mặc dù có những chương trình cũng thích nhưng tôi xin phép từ chối để có thời gian dành cho gia đình.

Bố mẹ chồng tôi có một không gian ở quê rất thích, có vườn tược, ao cá, nên ông bà ít khi sống ở Hà Nội. Còn công việc của chúng tôi ở đây và nhà cũng ở gần cơ quan của chồng nên tôi không có điều kiện trải nghiệm cuộc sống làm dâu.

Thi thoảng, chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian về quê thăm ông bà. Bố mẹ và các con đều hứng thú với cuộc sống như vậy.

Ngọc Hân có thể chia sẻ về bố mẹ chồng?

- Bố mẹ chồng khá giống bố mẹ đẻ của tôi. Mẹ chồng là người tần tảo, luôn hướng về gia đình, giống với người phụ nữ Việt truyền thống. Bố chồng là một nhà báo, có nhiều năm công tác ở nước ngoài nên hiểu biết về nhiều nước khác nhau. Ông rất hài hước, hóm hỉnh, mỗi lần nói chuyện với ông tôi thấy rất thú vị. Tôi nghĩ, chồng mình cũng ảnh hưởng phần nào bởi tính cách đó của ông.

Ngọc Hân có nghĩ mình là túyp phụ nữ của gia đình?

- Bản chất thì không nhưng tôi là người thích nghi tốt. Tôi nghĩ cuộc sống của mình có sự cân bằng, luôn tìm thấy niềm vui trong việc ngoại giao cũng như gia đình và có cách để san sẻ những công việc ấy.

Chồng tôi rất thích cơm vợ nấu, dù là món ăn không quá cầu kỳ. Thi thoảng, khi tôi nấu cơm, anh cũng ra tưới cây quanh đó.

Là chồng của một người nổi tiếng, bạn có cảm nhận được sự mong mỏi của chồng về mình?

- Tôi cũng hy vọng anh sẽ có sự thông cảm, vui vẻ với những chuyến đi công tác của mình. Bởi một người hướng nội sẽ thích vợ ở nhà nhiều chứ không thích vợ đi công tác nhiều.

Cảm ơn Ngọc Hân vì những chia sẻ!

