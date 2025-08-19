Messi tái xuất cùng đội tuyển Argentina ở vòng loại World Cup 2026

Messi gặp chấn thương cơ ở chân phải trong trận đấu League Cup giữa Inter Miami và Necaxa hồi đầu tháng 8, khiến anh phải bỏ lỡ hai trận đấu liên tiếp sau đó.

Tuy nhiên chân sút người Argentina đã kịp trở lại vào cuối tuần qua và ngay lập tức để lại dấu ấn cho Miami khi đóng góp 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo để giúp đội nhà đánh bại LA Galaxy với tỷ số 3-1.

Messi sẽ tái xuất cùng tuyển Argentina ở hai trận đấu cuối cùng vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Mỹ diễn ra vào tháng 9 (Ảnh: Getty).

Phong độ đó giúp anh có tên trong danh sách 31 cầu thủ của HLV Lionel Scaloni, đánh dấu sự trở lại quan trọng của đội trưởng Albiceleste trước hai trận đấu chính thức cuối cùng của vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Mỹ với Venezuela và Ecuador vào tháng 9 này.

Đội tuyển Argentina đã chính thức giành vé dự World Cup 2026 với tư cách là đội xếp đầu bảng, hơn đội xếp nhì bảng là Ecuador tới 10 điểm dù vẫn còn 2 trận đấu phía trước.

Chính vì vậy HLV Lionel Scaloni đã quyết định triệu tập một loạt cầu thủ trẻ, bao gồm Franco Mastantuono của Real Madrid, Claudio Echeverri của Man City và Nico Paz của Como.

Đáng chú ý cái tên lớn nhất bị loại khỏi đội hình là tiền vệ Enzo Fernandez của Chelsea, người phải chịu án treo giò hai trận sau khi bị đuổi khỏi sân trong trận hòa 1-1 với Colombia hồi tháng 6.

Alejandro Garnacho cũng vắng mặt khi anh không còn được điền tên trong đội một của Man Utd, trong bối cảnh có tin đồn tiền đạo sinh năm 2004 sẽ chuyển đến Chelsea.

Theo lịch thi đấu, Argentina sẽ tiếp đón Venezuela tại sân Monumental (Buenos Aires) vào ngày 5/9, trước khi hành quân tới Guayaquil đối đầu Ecuador vào ngày 10/9.