Ngoại giao vest và cảm ơn: Cách ông Zelensky thuyết phục ông Trump

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm ở Nhà Trắng ngày 18/8 (Ảnh: AFP).

Vào một ngày ngoại giao đầy kịch tính và những câu hỏi địa chính trị lớn nhất, thì tại Nhà Trắng, điều đầu tiên được giải quyết lại là chuyện về trang phục.

Khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bước ra khỏi xe hơi trước Cánh Tây của Nhà Trắng, người ta thấy rõ ông đã bỏ bộ quân phục quen thuộc để thay bằng vest và sơ mi đen.

“Không thể tin được, tôi thích nó”, Tổng thống Donald Trump nói, vừa bắt tay vị khách một cách đầy nhiệt tình.

Trong Phòng Bầu Dục, ông Zelensky một lần nữa chạm mặt ông Brian Glenn, phóng viên cánh hữu từng chỉ trích trang phục của ông Zelensky trong lần trước khi ông tới đây.

Ông Glenn nói với ông Zelensky rằng lần này ông “trông thật tuyệt”. Ông Zelensky dỉ dỏm đáp lại: “Ông vẫn mặc vest. Ông thấy đấy, tôi đã thay đổi, còn ông thì chưa”. Câu nói này của nhà lãnh đạo Ukraine khiến cả phòng bật cười.

Đó là một sự thay đổi rõ rệt so với chuyến thăm lần trước của nhà lãnh đạo Ukraine. Vào tháng 2, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance từng khiển trách ông là thiếu tôn trọng khi không mặc vest tới Nhà Trắng và rằng ông thiếu sự biết ơn đối với những gì Washington đã làm cho Kiev.

Lần này, những tuần lễ cố vấn của các nhà lãnh đạo châu Âu dành cho ông Zelensky đã mang lại kết quả. Ông Zelensky cảm ơn chủ nhân Nhà Trắng 7 lần trong vòng 50 giây khi ống kính máy quay đang ghi hình trong Phòng Bầu dục.

“Cảm ơn ngài rất nhiều, thưa Tổng thống. Trước hết, nếu có thể, tôi xin cảm ơn ngài vì lời mời này, và cảm ơn ngài rất nhiều vì những nỗ lực, nỗ lực cá nhân, để ngăn chặn và chấm dứt cuộc chiến này. Xin cảm ơn”, ông nói.

Trong cuộc gặp, ông Zelensky cũng trao cho Tổng thống Mỹ Donald Trump bức thư đặc biệt từ Đệ nhất phu nhân Ukraine gửi Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.

“Vợ tôi, Đệ nhất phu nhân Ukraine, đã đưa lá thư này. Nó không dành cho ông mà cho phu nhân của ông", ông Zelensky đùa.

Ông Zelensky đến Washington chỉ vài ngày sau khi ông Trump gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska trong khuôn khổ một nỗ lực mới nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.

Ngày hôm ấy tràn ngập sự kịch tính địa chính trị, những bước đi ngoại giao được tính toán kỹ lưỡng, và những câu hỏi lớn có thể định hình an ninh châu Âu trong cả một thế hệ: Liệu có thể có một đột phá trong nỗ lực chấm dứt giao tranh ở Ukraine? Và liệu nó có đi kèm với một sự bảo đảm an ninh từ Mỹ để thực thi thỏa thuận hòa bình?

Sự kiện thu hút sự quan tâm của truyền thông. Các phóng viên ảnh đã giữ chỗ trước lối vào Cánh Tây từ hơn 4 tiếng trước khi ông Zelensky đến.

Lần này, nhà lãnh đạo Ukraine không đến một mình mà cùng với 7 lãnh đạo từ NATO, Liên minh châu Âu và các quốc gia châu Âu để mang đến sự ủng hộ tinh thần.

Họ bắt đầu đến theo đúng trình tự đã sắp xếp vào buổi trưa.

Người đầu tiên là Tổng thư ký NATO Mark Rutte, người được mệnh danh là “người thì thầm với ông Trump” vì sự khéo léo trong việc giao tiếp với nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới.

Ô tô của nhà lãnh đạo NATO dừng lại trước cổng phía nam của Nhà Trắng, nơi ông được Monica Crowley, cựu người dẫn chương trình của Fox News, nay là Chánh nghi lễ Mỹ, tiếp đón.

Không lâu sau là Thủ tướng Anh Keir Starmer, người từng làm ông Trump thích thú bằng một bức thư từ Nhà Vua trong lần gặp gỡ đầu tiên tại Nhà Trắng. Các quan chức của Thủ tướng Starmer nhấn mạnh rằng ông là nhà lãnh đạo quốc gia đầu tiên trong số 5 người đến nơi.

Ở phía bên kia tòa nhà, cờ đã được treo sẵn để chào đón ông Zelensky.

Sau màn chào đón nồng nhiệt, cuộc gặp ở Phòng Bầu dục khác hẳn với màn đối đầu hồi tháng 2.

Những cuộc thảo luận khó khăn hơn còn ở phía trước, nhưng ông Zelensky dường như đã rút ra bài học từ cuộc gặp không mong muốn đó.